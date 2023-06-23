رئيس أساقفة أبرشية أربيل يوارى الثرى

اربيل – الزمان

ووري جثمان رئيس اساقفة ابرشية اربيل السابق جاك إسحق في اقليم كردستان الذي توفي عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض في منزله بمنطقة عينكاوا بمحافظة أربيل. وجرت مراسم تشييع ودفن المطران امس الجمعة. بدوره ، قدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، التعازي، برحيل الشخصية الكلدانية المعروفة. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس (أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى بطريرك الكنيسة الكلدانية مار لويس ساكو، ورئيس أبرشيّة أربيل الكلدانية مار بشار وردة، ولجميع الكلدان وسائر المسيحيين في كردستان والعراق، وإلى أسرة الفقيد الكريمة برحيل اسحق ، سائلاً المولى القدير أن يتغمدە بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان). كما عزت حركة بابليون بوفاة رئيس اسقافة ابرشية ابيل السابق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (نعزي المطارنة والاباء في الكنيسة الكلدانية ،ونؤكد اننا قد فقدنا برحيله المفجع مربياً لاجيال عدة ونحن منها ،كما نفتخر اننا تعلمنا الكثير منه من خلال علاقته الطيبة مع جميع الرعية وكان صادقاً ومتميزاً في نقل رسالة السيد المسيح وتعاليمه)، واضاف ان (الراحل كان النموذج والقدوة للانسان فكان محباً للخير والتسامح ولا يحمل في قلبه الكراهية والاحقاد ويسعى الى المحبة والسلام والوئام ،فلم يفرق بين احد ويبتعد عن الاطر الضيقة التي نحن احوج ما يكون اليها في واقعنا المعاصر ،وكذلك لم يوظف الكنيسة للاغراض السياسية لكي تبقى مصدراً للتسامح والمحبة والسلام).