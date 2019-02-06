رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إيطاليا‭ ‬من‭ ‬بغداد‭: ‬داعش‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬خطراً‭ ‬عليكم‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

شدّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالي‭ ‬جوزيبي‭ ‬كونتي‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬«لا‭ ‬يزال‭ ‬يشكّل‭ ‬تهديدا‭ ‬جديا»،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أجرى‭ ‬خلالها‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬والرئيس‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬تناولت‭ ‬مكافحة‭ ‬التنظيم‭. ‬وقال‭ ‬كونتي‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬إن‭ ‬«الجهود‭ ‬العراقية‭ ‬كانت‭ ‬أساسية‭ ‬لإلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬بـ+داعش+»،‭ . ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكي‭ ‬بومبيو‭ ‬قال‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬داعش‭ ‬لايزال‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬للعراق‭ . ‬وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالي‭ ‬«لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬تمرّد‭ ‬داعش‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يشكّل‭ ‬تهديدا‭ ‬جادا‭ ‬يتطلّب‭ ‬يقظة‭ ‬واهتماما‭ ‬وجهدا‭ ‬جماعيا»‭.‬

وكان‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬–الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بسط‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬تقدر‭ ‬بثلث‭ ‬حجم‭ ‬البلاد‭ ‬و‭ ‬واختار‭ ‬الموصل‭ ‬عاصمة‭ ‬له‭ ‬،خلال‭ ‬هجوم‭ ‬خاطف‭ ‬شنّه‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬عراقية‭ ‬شاقة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬يضم‭ ‬إيطاليا‭. ‬وتولت‭ ‬شركات‭ ‬ايطالية‭ ‬صيانة‭ ‬اكبر‭ ‬سد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬هو‭ ‬سد‭ ‬الموصل‭ . ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬كلام‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الايطالية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ .‬

وفي‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬أكدت‭ ‬بغداد‭ ‬«انتهاء‭ ‬الحرب»‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬معلنة‭ ‬«النصر‭ ‬الكبير»‭.‬

لكن‭ ‬للتنظيم‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وعند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يشن‭ ‬هجمات‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭. ‬والأربعاء‭ ‬انضم‭ ‬كونتي‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المسؤولين‭ ‬الغربيين‭ ‬الذين‭ ‬زاروا‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬غضبا‭ ‬عارما‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬لقائه‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭.‬

وبحث‭ ‬كونتي‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬العراقيين‭ ‬النهوض‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬للعراق‭.‬

وقال‭ ‬كونتي‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬«تدريب‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقية»‭ ‬وهي‭ ‬تقدّم‭ ‬خبراتها‭ ‬لمساعدة‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والثقافة‭ ‬والعلوم‭ ‬(يونسكو)‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬تضم‭ ‬خمسة‭ ‬مواقع‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالي‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬إيني‭ ‬النفطية‭ ‬الإيطالية‭ ‬كلاوديو‭ ‬ديسكالتسي‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬ثامر‭ ‬عباس‭ ‬غضبان‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬

وتقول‭ ‬إيني‭ ‬إنها‭ ‬تستخرج‭ ‬يوميا‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬475‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬