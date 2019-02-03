رئيس‭ ‬معرض‭ ‬القاهرة‭ ‬للكتاب‭: ‬ زيارة‭ ‬السفير‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬شخصية‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬

تمشيط‭ ‬كتب‭ ‬الاخوان‭ ‬والسلفيون‭ ‬يحققون‭ ‬اهدافهم

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتواصل‭ ‬فيه‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الخمسين‭ ‬وسط‭ ‬اقبال‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تخطى‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬الـ‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬زائر‭ ‬اكتنف‭ ‬الغموض‭ ‬زيارة‭ ‬السفير‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬ديفيد‭ ‬جوفرين‭ ‬للمعرض‭ ‬وتجوله‭ ‬بين‭ ‬اجنحته‭ ‬وسط‭ ‬دهشة‭ ‬وامتعاض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬المعرض‭ ‬الذين‭ ‬اعتبروا‭ ‬انّ‭ ‬زيارته‭ ‬للمعرض‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭. ‬وفى‭ ‬محاوله‭ ‬لكشف‭ ‬غموض‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬اكد‭ ‬هيثم‭ ‬الحاج‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬المعرض‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬توجه‭ ‬دعوة‭ ‬خاصة‭ ‬للسفير‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬لزياره‭ ‬المعرض‭ ‬وان‭ ‬زيارته‭ ‬تمت‭ ‬كأي‭ ‬زائر‭ ‬عادي،‭ ‬وان‭ ‬زيارته‭ ‬للمعرض‭ ‬ربما‭ ‬جاءت‭ ‬لمتابعة‭ ‬حركه‭ ‬النشر‭ ‬والاصدارات‭ ‬ومايكتبه‭ ‬المصريون‭ ‬والعرب‭ ‬عن‭ ‬اسرائيل‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مصدراً‭ ‬دبلوماسياً‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬السفير‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬يعمل‭ ‬منذ‭ ‬مجيئه‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬كسر‭ ‬حاجز‭ ‬العزلة‭ ‬المفروضة‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬مقاطعة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المصرى‭ ‬له‭ ‬ومحاوله‭ ‬الاختلاط‭ ‬بالاوساط‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬توجهاتها‭ .‬

فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬اكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬جناح‭ ‬الازهر‭ ‬والاوقاف‭ ‬بمعرض‭ ‬الكتاب‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬تمشيط‭ ‬جميع‭ ‬الكتب‭ ‬المعروضة‭ ‬فى‭ ‬الجناحين‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مؤلفات‭ ‬تخص‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬او‭ ‬احد‭ ‬من‭ ‬انصارهم‭ ‬او‭ ‬وجود‭ ‬كتب‭ ‬تروج‭ ‬لافكارهم‭ ‬او‭ ‬افكار‭ ‬التيارات‭ ‬السلفية‭.‬

واوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬ان‭ ‬دار‭ ‬المفكرون‭ ‬الدولية‭ ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭ ‬هى‭ ‬من‭ ‬قامت‭ ‬بنشر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كتب‭ ‬الجماعة‭ ‬وان‭ ‬اللجنة‭ ‬قامت‭ ‬بمصادرة‭ ‬كتب‭ ‬مؤسس‭ ‬الجماعة‭ ‬حسن‭ ‬البنا‭ .‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬احتفل‭ ‬السلفيون‭ ‬فى‭ ‬المعرض‭ ‬بنجاحهم‭ ‬فى‭ ‬منع‭ ‬المكتبات‭ ‬الشيعية‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬بمعرض‭ ‬الكتاب‭ ‬وتعهدوا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التضييق‭ ‬على‭ ‬التيار‭ ‬الشيعى‭ ‬لمحاصرة‭ ‬الكتب‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬فى‭ ‬المعرض‭ ‬ومنع‭ ‬المكتبات‭ ‬من‭ ‬عرضها‭ .‬

من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬السعوديه‭ ‬نظم‭ ‬الصالون‭ ‬الثقافي‭ ‬للجناح‭ ‬السعودي‭ ‬المشارك‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ50،‭ ‬ندوة‭ ‬ثقافية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬«‭ ‬الكتابة‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬السعودي»‭ ‬للشاعر‭ ‬والقاص‭ ‬السعودي‭ ‬سالم‭ ‬يحيي‭ ‬عبيري،‭ ‬وقدمت‭ ‬الندوة‭ ‬الكاتبة‭ ‬الدكتورة‭ ‬بسمة‭ ‬السيوفي‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬النامي‭ ‬الملحق‭ ‬الثقافي‭ ‬السعودي‭ ‬بالقاهرة‭.‬