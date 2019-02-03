رئيس‭ ‬معرض‭ ‬القاهرة‭ ‬للكتاب‭: ‬ زيارة‭ ‬السفير‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬شخصية‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬

تمشيط كتب الاخوان والسلفيون يحققون اهدافهم
القاهرة – مصطفى عمارة
فى الوقت الذي تتواصل فيه فعاليات الدورة الخمسين وسط اقبال غير مسبوق بعد ان تخطى عدد الزوار الـ 2 مليون زائر اكتنف الغموض زيارة السفير الاسرائيلى فى القاهرة ديفيد جوفرين للمعرض وتجوله بين اجنحته وسط دهشة وامتعاض عدد من رواد المعرض الذين اعتبروا انّ زيارته للمعرض غير مقبولة. وفى محاوله لكشف غموض تلك الزيارة اكد هيثم الحاج على رئيس المعرض انه لم توجه دعوة خاصة للسفير الاسرائيلى لزياره المعرض وان زيارته تمت كأي زائر عادي، وان زيارته للمعرض ربما جاءت لمتابعة حركه النشر والاصدارات ومايكتبه المصريون والعرب عن اسرائيل. الا ان مصدراً دبلوماسياً اكد ان السفير الاسرائيلى يعمل منذ مجيئه الى القاهرة على كسر حاجز العزلة المفروضة عليه بسبب مقاطعة من المجتمع المصرى له ومحاوله الاختلاط بالاوساط المصرية على اختلاف توجهاتها .
فى الوقت نفسه اكدت اللجنة المشرفة على جناح الازهر والاوقاف بمعرض الكتاب انه تم تمشيط جميع الكتب المعروضة فى الجناحين للتأكد من عدم وجود مؤلفات تخص جماعة الاخوان المسلمين او احد من انصارهم او وجود كتب تروج لافكارهم او افكار التيارات السلفية.
واوضحت اللجنة ان دار المفكرون الدولية للنشر والتوزيع هى من قامت بنشر عدد من كتب الجماعة وان اللجنة قامت بمصادرة كتب مؤسس الجماعة حسن البنا .فى السياق ذاته احتفل السلفيون فى المعرض بنجاحهم فى منع المكتبات الشيعية من المشاركة بمعرض الكتاب وتعهدوا بمزيد من التضييق على التيار الشيعى لمحاصرة الكتب الخاصة بهم فى المعرض ومنع المكتبات من عرضها .
من ناحيه اخرى السعوديه نظم الصالون الثقافي للجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، ندوة ثقافية تحت عنوان « الكتابة في الأدب السعودي» للشاعر والقاص السعودي سالم يحيي عبيري، وقدمت الندوة الكاتبة الدكتورة بسمة السيوفي بحضور الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة.