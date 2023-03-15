رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬لـ‭  ‬الزمان‭ :‬على‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬ينخدعوا‭ ‬بالاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي

​تسريبات‭ ‬مصرية‭ ‬عن‭ ‬شروط‭ ‬قبل‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬والاشعل‭ ‬ونافعة‭ ‬يباركان‭ ‬المصالحة

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​​في‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬الإتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬امس‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ترحيب‭ ‬مصر‭ ‬بإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬واملها‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬من‭ ‬أمرها‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬شروط‭ ‬معينة‭ ‬منها‭ ‬وقف‭ ‬تدخل‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لمصر‭ ‬وبعض‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬ووقف‭ ‬تزويد‭ ‬الميليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬مثل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وميليشيات‭ ‬الحوثي‭ ‬والموالين‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬بالسلاح‭ ‬لإثارة‭ ‬الاضطرابات‭ ‬والقلاقل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تمس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬كفلسطين‭ ‬واليمن‭ ‬وسوريا‭.‬

‭ .‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬حذر‭ ‬د‭. ‬شريف‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الخليج‭ ‬للدراسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬ورئيس‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬شؤون‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬الانخداع‭ ‬بالتوجه‭ ‬الإيراني‭ ‬نحو‭ ‬المصالحة‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬عوامل‭ ‬دفعت‭ ‬إيران‭ ‬لتوقيع‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬منها‭ ‬عوامل‭ ‬داخلية‭ ‬نتيجة‭ ‬تأثير‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‭ ‬ومحاولة‭ ‬كسب‭ ‬الوقت‭ ‬لإتمام‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬الخميني‮»‬‭ ‬ومنذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬سعى‭ ‬لتصدير‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬والتدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ميليشياته‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬ولبنان،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬شكوكا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نوايا‭ ‬هذا‭ ‬النظام،‭ ‬وعلى‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يلدغوا‭ ‬من‭ ‬الجحر‭ ‬مرتين‭ . ‬فبما‭ ‬أكد‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬المصري‭ ‬صفوت‭ ‬الزيات‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬المصري‭ ‬كان‭ ‬صائبا‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬الحيادية‭ ‬تجاه‭ ‬الإتفاق‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬منخرطة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬القوة‭ ‬البحرية‭ ‬المكلفة‭ ‬بتأمين‭ ‬الخليج‭ ‬والبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬التخريبية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬والميليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تتأكد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬أيد‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬الأشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تجني‭ ‬فوائد‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬منها‭ ‬تأمين‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬وقناة‭ ‬السويس‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الفوائد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬زيارة‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬سائح‭ ‬إيراني‭ ‬للمزارات‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬كما‭ ‬أيد‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬نافعة‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تطبيع‭ ‬علاقات‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التقارب‭ ‬المصري‭ ‬الإيراني‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وله‭ ‬تأثيره‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬كالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬سوف‭ ‬سوف‭ ‬تمارس‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬لعدم‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬مستغلة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الظروف‭ ‬الإقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬مصر‭ .‬

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