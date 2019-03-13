رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الجيل‭ ‬الجزائري‭ ‬لـ‭ ‬‭(‬الزمان‭):‬المظاهرات‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬استقالة‭ ‬بوتفليقه‭ ‬

موسكو‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الجزائر

الجزائر‭ – ‬باريس‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬بوتفليقه‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الترشح‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬للرئاسة‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬لعام‭ ‬اخر‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المظاهرات‭ ‬استمرت‭ ‬وخاصة‭ ‬المدرسين‭ ‬والطلاب‭ ‬الاربعاء‭ ‬،‭ ‬مطالبة‭ ‬باعلان‭ ‬استقالته‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬وعدم‭ ‬التمديد‭ ‬،وفى‭ ‬اول‭ ‬تعقيب‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الاستقاله‭ ‬وصف‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬الجزائري‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬معه‭ ‬استقالة‭ ‬بوتفليقه‭ ‬بمناورة‭ ‬حتى‭ ‬تظل‭ ‬السلطة‭ ‬امنة‭ ‬فى‭ ‬يده‭ . ‬واكد‭ ‬جيلانى‭ ‬ان‭ ‬المظاهرات‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬يعلن‭ ‬بوتفليقه‭ ‬استقالته‭ ‬لان‭ ‬ماقام‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تمديد‭ ‬سلطته‭ ‬لعام‭ ‬اخر‭ ‬مخالف‭ ‬للدستور‭. ‬وايدته‭ ‬فى‭ ‬الراى‭ ‬زبيده‭ ‬عسول‭ ‬زعيمة‭ ‬حركة‭ ‬مواطنة‭ ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬ماقام‭ ‬به‭ ‬بوتفليقه‭ ‬مناورة‭ ‬للبقاء‭ ‬فى‭ ‬السلطة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬دستورى‭ ‬ومحاوله‭ ‬لكسب‭ ‬الوقت‭ ‬وان‭ ‬الشعب‭ ‬الجزائرى‭ ‬لن‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬مطالبه‭ ‬باعلان‭ ‬بوتفليقه‭ ‬استقالته‭ ‬بصورة‭ ‬صريحة‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قلل‭ ‬خبراء‭ ‬سياسيين‭ ‬من‭ ‬تخوفات‭ ‬البعض‭ ‬عن‭ ‬امكانيه‭ ‬صعود‭ ‬الاسلاميين‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬فى‭ ‬الجزائر،‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬رخا‭ ‬احمد‭ ‬حسن‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬صعود‭ ‬التيار‭ ‬الاسلامى‭ ‬فى‭ ‬الجزائر‭ ‬امر‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬التيار‭ ‬موجود‭ ‬بالمغرب‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬السياسيين‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬المغرب‭ ‬العربى‭ ‬متشبعون‭ ‬بالثقافة‭ ‬الغربية‭ ‬خاصه‭ ‬فى‭ ‬الجزائر‭ ‬التى‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬3‭ ‬تيارات‭ ‬هم‭ ‬التيار‭ ‬القومى‭ ‬والتيار‭ ‬المستغرب‭ ‬والمتأثر‭ ‬بالثقافه‭ ‬الفرنسيه‭ ‬والتيار‭ ‬الديني‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬الجزائر‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬والمرحله‭ ‬الانتقالية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬التيارات‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ . ‬لم‭ ‬تضعف‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬حيث‭ ‬تظاهر‭ ‬مدرسون‭ ‬وطلاب‭ ‬الاربعاء‭ ‬ضد‭ ‬ما‭ ‬يعتبرونه‭ ‬تمديدا‭ ‬للولاية‭ ‬الرابعة‭ ‬لبوتفليقة‭. ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬النظام‭ ‬خطة‭ ‬للتغيير‭ ‬اعتبرها‭ ‬المحتجون‭ ‬غير‭ ‬كافية‭.‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬الجزائر‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬حركة‭ ‬احتجاج‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة،‭ ‬تسوية‭ ‬عبر‭ ‬«الحوار‭ ‬الوطني»‭ ‬تضمن‭ ‬«الاستقرار»‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬للوزارة‭ ‬قالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زخاروفا‭ ‬«نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬تسوية‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬بشكل‭ ‬بناء‭ ‬ومسؤول‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني»‭. ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬التسوية‭ ‬«موجهة‭ ‬بوضوح‭ ‬نحو‭ ‬ضمان‭ ‬الاستقرار‭ ‬والشروط‭ ‬المواتية‭ ‬لتقدم‭ ‬الجزائر‭ ‬التدريجي‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الاصلاحات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية–الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬كل‭ ‬شعب‭ ‬الجزائر»‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬يشل‭ ‬اضراب‭ ‬عام‭ ‬بدأ‭ ‬الاحد‭ ‬وسط‭ ‬استجابة‭ ‬متفاوتة‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديد‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬بدوي‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬تضم‭ ‬وجوهاً‭ ‬شابة‭ ‬ومنفتحة‭ ‬كما‭ ‬وعدت‭ ‬السلطات‭.‬

وشهد‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تجاوز‭ ‬منع‭ ‬التظاهر‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي،‭ ‬الاربعاء‭ ‬حركة‭ ‬احتجاج‭ ‬جديدة‭ ‬رغم‭ ‬قرار‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الاثنين‭ ‬عدم‭ ‬الترشح‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة‭ ‬وتأجيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان/ابريل‭.‬

وغداة‭ ‬مسيرة‭ ‬لآلاف‭ ‬الطلبة،‭ ‬تظاهر‭ ‬الاربعاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬مدرس‭ ‬وتلميذ‭ ‬معا‭ ‬ضد‭ ‬تمديد‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس،‭ ‬وبشكل‭ ‬أعم‭ ‬«من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لأولادنا»،‭ ‬بحسب‭ ‬لافتة‭ ‬رفعوها‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬لافتة‭ ‬أخرى‭ ‬«تغيرت‭ ‬الأيام،‭ ‬نحن‭ ‬السلطة،‭ ‬أنتم‭ ‬اليأس،‭ ‬ارحلوا»‭.‬

وبدأ‭ ‬المدرسون‭ ‬في‭ ‬التظاهر‭ ‬بوسط‭ ‬العاصمة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬اليهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التلاميذ،‭ ‬بحسب‭ ‬أحد‭ ‬المدرسين‭.‬

–‭ ‬«نحن‭ ‬الاساتذة»‭ ‬–

وقال‭ ‬ادريس‭ ‬المدرس‭ ‬الاربعيني‭ ‬بالعاصمة‭ ‬بعد‭ ‬التقاط‭ ‬صورة‭ ‬مع‭ ‬تلاميذه،‭ ‬بابتسامة‭ ‬كبيرة‭ ‬«التقينا‭ ‬صدفة»»‭.‬

وأضاف‭ ‬«من‭ ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬الينا‭ ‬نحن‭ ‬الأساتذة‭ ‬أن‭ ‬نشارك‭ ‬في‭ ‬التعبئة‭ ‬(‭..‬)الأمر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بمستقبل‭ ‬أطفالنا»‭.‬

وبين‭ ‬الطلاب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬تلامذة‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية،‭ ‬وآخرون‭ ‬أصغر‭ ‬سنا‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الاعدادية‭.‬

وتفتح‭ ‬المدارس‭ ‬بشكل‭ ‬متقطع‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬ايام‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭.‬

وتظاهر‭ ‬المدرسون‭ ‬في‭ ‬ولايات‭ ‬البلاد‭ ‬ال‭ ‬48‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬مسيرات‭ ‬متفاوتة‭ ‬الحجم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬ايدير‭ ‬عاشور‭ ‬من‭ ‬نقابة‭ ‬«مجلس‭ ‬ثانويات‭ ‬الجزائر»‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬تشهد‭ ‬عدة‭ ‬أنحاء‭ ‬اضرابا‭ ‬عاما‭ ‬بدأ‭ ‬الاحد‭ ‬ولقي‭ ‬استجابة‭ ‬متفاوتة‭.‬

وتعيش‭ ‬ولايتا‭ ‬تيزي‭ ‬اوزو‭ ‬والبويرة‭ ‬بمنطقة‭ ‬القبايل‭ ‬شللا‭ ‬شبه‭ ‬تام‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬تيزي‭ ‬اوزو‭ ‬«لازال‭ ‬الاضراب‭ ‬العام‭ ‬يلقى‭ ‬استجابة‭ ‬واسعة»‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬وفي‭ ‬البويرة‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬«ان‭ ‬المتاجر‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة‭ ‬والنقل‭ ‬كلها‭ ‬متوقفة»‭.‬

وفي‭ ‬بجاية‭ ‬(منطقة‭ ‬القبايل)‭ ‬أعادت‭ ‬مخابز‭ ‬ومقاه‭ ‬فتح‭ ‬أبوابها‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭.‬

اما‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬بجاية‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الموانىء‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬فان‭ ‬الحركة‭ ‬لازالت‭ ‬مشلولة،‭ ‬بحسب‭ ‬صحافي‭ ‬محلي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعمل‭ ‬المجمع‭ ‬الزراعي‭ ‬والغذائي‭ ‬(سيفيتال)‭ ‬بوتيرة‭ ‬بطيئة‭.‬

-»مطالب»-

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الخاص‭ ‬«مستمرون‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬تزويد‭ ‬السوق‭ ‬بالمنتجات‭ ‬الاساسية‭ ‬لتفادي‭ ‬أي‭ ‬نقص‭. ‬نحن‭ ‬مؤسسة‭ ‬مواطنية»‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬عمل‭ ‬محطات‭ ‬البنزين‭ ‬ببجاية‭ ‬اضطرابا‭ ‬بسبب‭ ‬اضراب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نافطال‭ ‬(فرع‭ ‬شركة‭ ‬المحروقات‭ ‬العملاقة‭ ‬العامة‭ ‬سونطراك)‭. ‬وأضاف‭ ‬الصحافي‭ ‬المحلي‭ ‬ان‭ ‬خدمة‭ ‬النقل‭ ‬بالحافلات‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬منتظم‭.‬

وفي‭ ‬قالمة‭ ‬(400‭ ‬كلم‭ ‬شرقي‭ ‬العاصمة)‭ ‬أغلق‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬المتاجر‭ ‬بحسب‭ ‬اسماعيل‭ ‬كودريا‭ ‬النقابي‭ ‬وعضو‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭.‬

ولازالت‭ ‬الجزائر‭ ‬تنتظر‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬تقدم،‭ ‬كما‭ ‬وعد‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الاثنين،‭ ‬«ردًا‭ ‬مناسبا‭ ‬على‭ ‬مطالب»‭ ‬المواطنين‭.‬

بيد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إقناع‭ ‬سياسيين‭ ‬جدد‭ ‬بالانضمام‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬يستمر‭ ‬الاحتجاج‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬شباط/فبراير،‭ ‬بحسب‭ ‬مراقبين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬الناطقة‭ ‬بالفرنسية‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تعيين‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬بدوي‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬معظم‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬سلك‭ ‬الولاة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬وزيرا‭ ‬للداخلية،‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء‭ ‬محل‭ ‬أحمد‭ ‬أويحيى‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية،‭ ‬لم‭ ‬يلق‭ ‬«حماسة»‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬ب‭ ‬«إدارته‭ ‬القمعية‭ ‬للحريات‭ ‬الفردية‭ ‬والجماعية»‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬قبولا‭ ‬«لدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬والمعارضة»‭.‬

أما‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديد‭ ‬رمطان‭ ‬لعمامرة‭ ‬وهو‭ ‬دبلوماسي‭ ‬محنك‭ ‬ويحظى‭ ‬باحترام،‭ ‬فيؤخذ‭ ‬عليه‭ ‬قبوله‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬تولي‭ ‬منصب‭ ‬مستشار‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أعلن‭ ‬حينها‭ ‬ترشحه‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة‭.‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬ليبرتي‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬«نعين‭ ‬الوجوه‭ ‬ذاتها‭ ‬ونعيد‭ ‬الكرة»‭.‬

وأضافت‭ ‬«ان‭ ‬تعيين‭ ‬السيد‭ ‬بدوي،‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬معروف‭ ‬بقربه‭ ‬من‭ ‬بوتفليقة،‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء‭ ‬يفضح‭ ‬النقص‭ ‬الصارخ‭ ‬في‭ ‬إرادة‭ ‬(القيام)‭ ‬باصلاحات‭ ‬توافقية‭ ‬وفي‭ ‬تغيير‭ ‬النظام»‭.‬

خارجيا‭ ‬اعتبرت‭ ‬روسيا‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬«شأنا‭ ‬داخليا»‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬الامل‭ ‬في‭ ‬توصل‭ ‬الجزائريين‭ ‬الى‭ ‬تسوية‭ ‬عبر‭ ‬«الحوار‭ ‬الوطني»‭ ‬تضمن‭ ‬«الاستقرار»‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬للوزارة‭ ‬قالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زخاروفا‭ ‬«نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬تسوية‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬بشكل‭ ‬بناء‭ ‬ومسؤول‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني»‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬التسوية‭ ‬«موجهة‭ ‬بوضوح‭ ‬نحو‭ ‬ضمان‭ ‬الاستقرار‭ ‬والشروط‭ ‬المواتية‭ ‬لتقدم‭ ‬الجزائر‭ ‬التدريجي‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الاصلاحات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية–الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬كل‭ ‬شعب‭ ‬الجزائر»‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لصحيفة‭ ‬«كومرسنت»‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تعتبر‭ ‬الأحداث‭ ‬الحالية‭ ‬«شأنا‭ ‬داخليا‭ ‬لبلد‭ ‬صديق»‭.‬

بدورها،‭ ‬دعت‭ ‬كندا‭ ‬الجزائر‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬جديد‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬«دون‭ ‬تأخير»،‭ ‬معلنة‭ ‬تاييدها‭ ‬تنظيم‭ ‬«انتخابات‭ ‬ديموقراطية‭ ‬وحرة‭ ‬ونزيهة،‭ ‬واستعداها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجهود»،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬