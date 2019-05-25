رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬تموز‭ ‬واستبعاد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الثاني‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬

مدريد‭: ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجنب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ . ‬باريس‭: ‬أوروبا‭ ‬مهدّدة‭ ‬بالتفكك‭ ‬وماكرون‭ ‬يمتدح‭ ‬العمل‭ ‬الشجاع‭ ‬لماي‭ ‬

لندن‭ – ‬مدريد‭ – ‬باريس‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬الذي‭ ‬سيخلف‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬التي‭ ‬استقالت‭ ‬الجمعة‭ ‬سيعين‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العطلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬تموز/يوليو‭.‬

وسيجري‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬رئيسه‭ ‬عادة‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة،‭ ‬سلسلة‭ ‬عمليات‭ ‬اقتراع‭ ‬لنواب‭ ‬الحزب‭ ‬لتحديد‭ ‬مرشحين‭ ‬اثنين‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬اسميهما‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬تصويت‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭.‬فيما‭ ‬اشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الجمعة‭ ‬ب»العمل‭ ‬الشجاع»‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي،‭ ‬لكنه‭ ‬دعا‭ ‬الى‭ ‬«توضيح‭ ‬سريع»‭ ‬لملف‭ ‬بريكست‭ ‬إثر‭ ‬اعلان‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬استقالتها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭.‬

واعتبر‭ ‬ماكرون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬«ينبغي‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يذكر،‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬خيار‭ ‬مهمة،‭ ‬بان‭ ‬التصويت‭ ‬بالرفض‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشروع‭ ‬بديل‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬مأزق»،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الاوروبية‭ ‬والى‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ماي‭ ‬«قامت‭ ‬بعمل‭ ‬شجاع‭ ‬لتنفيذ‭ ‬بريكست‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬بلادها‭ ‬واحترام‭ ‬شركائها‭ ‬الاوروبيين»،‭ ‬موجها‭ ‬اليها‭ ‬«رسالة‭ ‬دعم‭ ‬وشكر‭ ‬شخصية»‭.‬

واعلنت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬المستشارة‭ ‬الالمانية‭ ‬«تحترم»‭ ‬قرار‭ ‬نظيرتها‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬بالاستقالة

ما‭ ‬هي‭ ‬سيناريوهات‭ ‬بريكست‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬نفسها‭ ‬عقب‭ ‬استقالة‭ ‬ماي‭ ‬الجمعة،‭ ‬والتي‭ ‬تراجعت‭ ‬تاليا‭ ‬عن‭ ‬عرض‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬النواب‭.‬

فيما‭ ‬حذّرت‭ ‬إسبانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬يبدو‭ ‬أمرا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجنبه‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬استقالتها‭.‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬إيزابيل‭ ‬سيلا‭ ‬للصحافيين‭ ‬«في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف،‭ ‬يبدو‭ ‬حصول‭ ‬بريكست‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬واقعا‭ ‬منعه‭ ‬شبه‭ ‬مستحيل»‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬والبرلمان‭ ‬البريطانيين‭ ‬«سيتحملان‭ ‬وحدهما‭ ‬مسؤولية‭ ‬الخروج‭ ‬(من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي)‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬وتداعيات‭ ‬ذلك»‭. ‬

و‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬أوروبا‭ ‬«مهددة‭ ‬بالتفكك‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬التاريخ»‭.‬

وقال‭ ‬لاذاعة‭ ‬آر‭ ‬تي‭ ‬إل‭ ‬«أنا‭ ‬قلق‭ ‬على‭ ‬اوروبا‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬(حزب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي)‭ ‬+الجمهورية‭ ‬الى‭ ‬الامام+،‭ ‬لان‭ ‬أوروبا‭ ‬مهددة‭ ‬بالانسلاخ‭ ‬والتفكك‭ ‬ومهددة‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬التاريخ»‭ ‬مشيرا‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬«مخاطر‭ ‬التفسخ»‭.‬

وشدد‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الاوروبية‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاحد‭ ‬(بعد‭ ‬هولندا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬وتشيكيا‭ ‬وايرلندا‭ ‬الجمعة)،‭ ‬«نعم‭ ‬الوضع‭ ‬بالغ‭ ‬الخطورة»‭.‬

وأضاف‭ ‬«أن‭ ‬اوروبا‭ ‬باتت‭ ‬ساحة‭ ‬رهانات‭ ‬بين‭ ‬قوى‭ ‬تريد‭ ‬تفكيكها»‭.‬

لن‭ ‬يُعرف‭ ‬اسم‭ ‬خليفة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يرغب‭ ‬(أو‭ ‬ترغب)‭ ‬خليفتها‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حول‭ ‬شروط‭ ‬الخروج‭ ‬لأنّ‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬خطتها،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬بروكسل‭ ‬أكدت‭ ‬أنّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬يمكن‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تأجيلاً‭ ‬جديداً،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنّ‭ ‬لا‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬ولا‭ ‬النواب‭ ‬الأوروبيين‭ ‬سيرغبون‭ ‬في‭ ‬خروج‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭.‬

وكانت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬تأجيل‭ ‬لغاية‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/اكتوبر‭ ‬حدا‭ ‬أقصى‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬محدداً‭ ‬تنفيذ‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبحث‭ ‬قمة‭ ‬أوروبية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حزيران/يوينو‭ ‬مسألة‭ ‬بريكست‭.‬

هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬تخشاه‭ ‬الأوساط‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬سيعني‭ ‬خروجاً‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تخضع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬قواعد‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الموحّدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الجمركي‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يميل‭ ‬خليفة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬مؤيداً‭ ‬لبريكست‭ ‬بلا‭ ‬أدنى‭ ‬شك،‭ ‬نحو‭ ‬بريكست‭ ‬متشدد‭ ‬بشكل‭ ‬يسمح‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عقد‭ ‬اتفاقات‭ ‬تجارية‭ ‬خاصة‭ ‬بها‭.‬

وكثّف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لاحتمال‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬«لا‭ ‬اتفاق»،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬إذا‭ ‬حلّ‭ ‬مكان‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬وبالتالي‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬أكثر‭ ‬المؤيدين‭ ‬لبريكست‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭.‬

–لا‭ ‬بريكست

نظرياً،‭ ‬يمكن‭ ‬لسيناريو‭ ‬كهذا‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬جديد‭ ‬تكون‭ ‬نتائجه‭ ‬معاكسة‭ ‬للاستفتاء‭ ‬الأول‭.‬

وكانت‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬تطرقت‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬صيغة‭ ‬لخطتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بهدف‭ ‬جذب‭ ‬المؤيدين‭ ‬لأوروبا‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬غضب‭ ‬المشككين‭ ‬بأوروبا‭ ‬ضمن‭ ‬حزبها‭ ‬وسرّع‭ ‬سقوطها‭. ‬وسبق‭ ‬للنواب‭ ‬أن‭ ‬رفضوا‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬عمليات‭ ‬تصويت‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬آذار/مارس،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬احتمال‭ ‬حدوثه‭ ‬ضعيفاً‭ ‬جداً‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬رئاسة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬للحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬«كانت‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬جدا»‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬للصحافيين‭ ‬إن‭ ‬«رئاسة‭ ‬ماي‭ ‬للحكومة‭ ‬جاءت‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬علاقاتنا‭ ‬الثنائية»‭. ‬وأضاف‭ ‬«للاسف‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬اتذكر‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وبريطانيا»‭.‬

ورفض‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الاستقالة‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬«تتابع‭ ‬بانتباه‭ ‬شديد‭ ‬كل‭ ‬العمليات‭ ‬المرتبطة‭ ‬ببريكست‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬بريطانيا‭ ‬وانما‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي»‭.‬

وقال‭ ‬بيسكوف‭ ‬«لدينا‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬شريك‭ ‬مستقر»‭ ‬مذكرا‭ ‬بان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬هو‭ ‬اكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬لروسيا‭.‬

والتوتر‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬تصاعد‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬الكسندر‭ ‬ليتفيننكو‭ ‬العميل‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬مسموما‭ ‬بالبولونيوم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وحمل‭ ‬قاضzبريطاني‭ ‬روسيا‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭.‬