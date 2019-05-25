رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬تموز‭ ‬واستبعاد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الثاني‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬

مدريد: لا يمكن تجنب الخروج من دون اتفاق . باريس: أوروبا مهدّدة بالتفكك وماكرون يمتدح العمل الشجاع لماي
لندن – مدريد – باريس – برلين – الزمان
أعلن حزب المحافظين في بيان أن رئيس الوزراء البريطاني الذي سيخلف تيريزا ماي التي استقالت الجمعة سيعين قبل بدء العطلة البرلمانية في 20 تموز/يوليو.
وسيجري حزب المحافظين الذي يتولى رئيسه عادة رئاسة الحكومة، سلسلة عمليات اقتراع لنواب الحزب لتحديد مرشحين اثنين يتم عرض اسميهما لاحقا على تصويت أعضاء الحزب.فيما اشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة ب»العمل الشجاع» الذي قامت به تيريزا ماي، لكنه دعا الى «توضيح سريع» لملف بريكست إثر اعلان رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية.
واعتبر ماكرون أن هذا القرار «ينبغي أيضا أن يذكر، في لحظة خيار مهمة، بان التصويت بالرفض من دون مشروع بديل يؤدي الى مأزق»، في اشارة الى الانتخابات الاوروبية والى ملف بريكست.
وأضاف أن ماي «قامت بعمل شجاع لتنفيذ بريكست لما فيه مصلحة بلادها واحترام شركائها الاوروبيين»، موجها اليها «رسالة دعم وشكر شخصية».
واعلنت متحدثة باسم انغيلا ميركل الجمعة أن المستشارة الالمانية «تحترم» قرار نظيرتها البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة
ما هي سيناريوهات بريكست التي تفرض نفسها عقب استقالة ماي الجمعة، والتي تراجعت تاليا عن عرض الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مجددا على النواب.
فيما حذّرت إسبانيا الجمعة من أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يبدو أمرا لا يمكن تجنبه بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا للصحافيين «في ظل هذه الظروف، يبدو حصول بريكست بدون اتفاق واقعا منعه شبه مستحيل».
وأكدت أن الحكومة والبرلمان البريطانيين «سيتحملان وحدهما مسؤولية الخروج (من الاتحاد الأوروبي) بدون اتفاق وتداعيات ذلك».
و اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الجمعة أن أوروبا «مهددة بالتفكك والخروج من التاريخ».
وقال لاذاعة آر تي إل «أنا قلق على اوروبا وليس على (حزب الرئيس الفرنسي) +الجمهورية الى الامام+، لان أوروبا مهددة بالانسلاخ والتفكك ومهددة بالخروج من التاريخ» مشيرا أيضا الى «مخاطر التفسخ».
وشدد قبل يومين من الانتخابات الاوروبية في غالبية دول الاتحاد الاحد (بعد هولندا والمملكة المتحدة الخميس وتشيكيا وايرلندا الجمعة)، «نعم الوضع بالغ الخطورة».
وأضاف «أن اوروبا باتت ساحة رهانات بين قوى تريد تفكيكها».
لن يُعرف اسم خليفة تيريزا ماي قبل عدة أسابيع. ومن المرجح أن يرغب (أو ترغب) خليفتها في التفاوض من جديد مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج لأنّ تيريزا ماي أخفقت في ضمان المصادقة على خطتها، وذلك رغم أنّ بروكسل أكدت أنّ الاتفاق الوحيد الممكن هو الذي توصلت إليه مع تيريزا ماي.
في هذا الصدد، يمكن للمملكة المتحدة أن تطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيلاً جديداً، ولا سيما أنّ لا النواب البريطانيين ولا النواب الأوروبيين سيرغبون في خروج بلا اتفاق.
وكانت المملكة المتحدة حصلت على تأجيل لغاية 31 تشرين الأول/اكتوبر حدا أقصى للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما كان محدداً تنفيذ بريكست في 29 آذار/مارس. ومن المتوقع أن تبحث قمة أوروبية في نهاية حزيران/يوينو مسألة بريكست.
هذا السيناريو الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية، سيعني خروجاً من الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مرحلة انتقالية، على ان تخضع في هذه الحال العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى قواعد منظمة التجارة العالمية نظراً إلى خروج لندن من السوق الموحّدة والاتحاد الجمركي.
ويمكن أن يميل خليفة تيريزا ماي الذي سيكون مؤيداً لبريكست بلا أدنى شك، نحو بريكست متشدد بشكل يسمح للمملكة المتحدة عقد اتفاقات تجارية خاصة بها.
وكثّف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة التحضيرات لاحتمال التوصل إلى مرحلة «لا اتفاق»، لا سيما إذا حلّ مكان تيريزا ماي على رأس حزب المحافظين وبالتالي في رئاسة الحكومة أكثر المؤيدين لبريكست وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.
–لا بريكست
نظرياً، يمكن لسيناريو كهذا أن يتحقق في حال إجراء استفتاء جديد تكون نتائجه معاكسة للاستفتاء الأول.
وكانت تيريزا ماي تطرقت الى هذا الاحتمال في آخر صيغة لخطتها الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي بهدف جذب المؤيدين لأوروبا. غير أنّ ذلك أدى إلى إثارة غضب المشككين بأوروبا ضمن حزبها وسرّع سقوطها. وسبق للنواب أن رفضوا هذا الخيار خلال سلسلة عمليات تصويت في البرلمان في منتصف آذار/مارس، ما يجعل احتمال حدوثه ضعيفاً جداً.
من جهتها ، أعلنت موسكو الجمعة أن رئاسة تيريزا ماي للحكومة البريطانية «كانت فترة صعبة جدا» في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين إن «رئاسة ماي للحكومة جاءت خلال فترة صعبة جدا في علاقاتنا الثنائية». وأضاف «للاسف لا يمكنني أن اتذكر اي شيء ساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وبريطانيا».
ورفض التعليق على الاستقالة بحد ذاتها قائلا ان روسيا «تتابع بانتباه شديد كل العمليات المرتبطة ببريكست والتي لا تؤثر فقط على بريطانيا وانما أيضا على الوضع في الاتحاد الاوروبي».
وقال بيسكوف «لدينا مصلحة في أن يكون لدينا شريك مستقر» مذكرا بان الاتحاد الاوروبي هو اكبر شريك تجاري لروسيا.
والتوتر بين روسيا وبريطانيا تصاعد منذ وفاة الكسندر ليتفيننكو العميل الروسي السابق مسموما بالبولونيوم في العام 2006 في بريطانيا. وحمل قاضzبريطاني روسيا المسؤولية في هذه القضية.