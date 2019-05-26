رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬السوداني‭ ‬يزور‭ ‬الإمارات

انقسامات‭ ‬بين‭ ‬المحتجين‭.. ‬والصادق‭ ‬المهدي‭ ‬يرفض‭ ‬الاضراب‭ ‬العام

الخرطوم‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الانتقالي‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬ان‭ ‬رئيسه‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬الامارات،‭ ‬غداة‭ ‬زيارته‭ ‬القاهرة‭. ‬وقال‭ ‬المجلس‭ ‬«توجه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الإنتقالي‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬تستغرق‭ ‬يوما‭ ‬واحداً»،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توضيح‭ ‬اسباب‭ ‬الزيارة‭. ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الأمة‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بقيادة‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬رفضه‭ ‬للاضراب‭ ‬المقرر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قادة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬كوسيلة‭ ‬لممارسة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬لتسليم‭ ‬السلطة‭ ‬للمدنيين‭. ‬فيما‭ ‬عاد‭ ‬البرهان‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ . ‬وقرر‭ ‬الحزب‭ ‬المنضوي‭ ‬ضمن‭ ‬تحالف‭ ‬اعلان‭ ‬قوى‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير‭ ‬«رفض‭ ‬الإضراب‭ ‬العام‭ ‬المعلن‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬جهات‭ ‬المعارضة»،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يقرر‭ ‬الاضراب‭ ‬«إن‭ ‬لزم‭ ‬مجلس‭ ‬قيادي‭ ‬للحرية‭ ‬والتغيير»‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬انقسامات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المحتجين‭. ‬وكان‭ ‬التحالف‭ ‬دعا‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬إضراب‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬المقبلين‭ ‬لمطالبة‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬بتسليم‭ ‬السلطة‭. ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬«الأمة»‭ ‬للاضراب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬«لا‭ ‬يمنح‭ ‬السلطات‭ ‬حق‭ ‬فصل‭ ‬العاملين»‭ ‬اذا‭ ‬استجابوا‭ ‬للدعوة‭. ‬

وكان‭ ‬المهدي‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬شكّل‭ ‬حكومة‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬ينقلب‭ ‬عليها‭ ‬البشير‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬ليصبح‭ ‬رئيسا‭ ‬للبلاد‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬حذّر‭ ‬المهدي‭ ‬من‭ ‬«استفزاز»‭ ‬العسكريين‭ ‬قائلا‭ ‬إنهم‭ ‬«شركاء‭ ‬في‭ ‬التغيير»‭.‬

وتجري‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬وقوى‭ ‬الاحتجاج‭ ‬حول‭ ‬إدارة‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭. ‬وقد‭ ‬عُلّقت‭ ‬المفاوضات‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬اي‭ ‬موعد‭ ‬جديد‭ ‬لاستئنافها‭.‬

وكان‭ ‬التحالف‭ ‬أعلن‭ ‬الخميس‭ ‬أنّه‭ ‬سيجري‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬أنصاره‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬الحلول‭ ‬الممكنة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعثرت‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيلة‭ ‬ورئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬السيادي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يدير‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭.‬

ويريد‭ ‬المحتجون‭ ‬رئيساً‭ ‬مدنياً‭ ‬للمجلس‭ ‬السيادي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يرفضه‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭. ‬كما‭ ‬يطالبون‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الأعضاء‭ ‬ثمانية‭ ‬مدنيين‭ ‬وثلاثة‭ ‬عسكريين،‭ ‬بينما‭ ‬يريد‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬سبعة‭ ‬عسكريين‭ ‬وأربعة‭ ‬مدنيين‭.‬

وبعد‭ ‬تظاهرات‭ ‬استمرّت‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬أطاح‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬البشير‭ ‬(75‭ ‬عاماً)‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬البلاد‭ ‬طوال‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬وشكّل‭ ‬الجيش‭ ‬«مجلساً‭ ‬عسكرياً‭ ‬انتقالياً»‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭.‬

ويواصل‭ ‬آلاف‭ ‬المعتصمين‭ ‬تجمعهم‭ ‬أمام‭ ‬مقرّ‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭ ‬لمطالبة‭ ‬الجيش‭ ‬بتسليم‭ ‬السلطة‭ ‬للمدنيين‭.‬