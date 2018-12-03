رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬البريطانية‭ ‬يحذر‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬الاستخفاف‭ ‬بقدرات‭ ‬لندن

ترامب‭ ‬يتوقع‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬وشي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التسلح‭ ‬الخارج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة

لندن‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

اقترح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مستقبلية‭ ‬مع‭ ‬الرئيسين‭ ‬الصيني‭ ‬والروسي‭ ‬بهدف‭ ‬وقف‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ”سباق‭ ‬تسلح‭ ‬كبير‭ ‬وخارج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة”‭. ‬وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬صباحية‭ ‬“الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنفقت‭ ‬716‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬هذا‭ ‬جنون‭!‬”،‭ ‬مضيفا‭ ‬“أنا‭ ‬متأكد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬‭(‬جينبينغ‭)‬‭ ‬وأنا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‭(‬فلاديمير‭)‬‭ ‬بوتين،‭ ‬سنبدأ‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬جدي‭ ‬لما‭ ‬أصبح‭ ‬سباق‭ ‬تسلح‭ ‬كبيرا‭ ‬وخارجا‭ ‬عن‭ ‬السيطرة”‭. ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬البريطانية‭ ‬إم‭.‬آي-6‭ ‬الاثنين‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬الاستخفاف‭ ‬بقدرات‭ ‬بريطانيا‭ ‬وتصميمها‭ ‬على‭ ‬كشف‭ ‬أي‭ ‬سلوك‭ ‬خبيث،‭ ‬وذلك‭ ‬قبيل‭ ‬خطاب‭ ‬نادر‭.‬

وسيستخدم‭ ‬أليكس‭ ‬يونغر،‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬“سي”،‭ ‬مناسبة‭ ‬إلقاء‭ ‬الخطاب‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬خصوم‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬“في‭ ‬مواجهة‭ ‬دائمة”‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭.‬

وسيقول‭ ‬إن‭ ‬اولئك‭ ‬الخصوم‭ ‬يستغلون‭ ‬“الخط‭ ‬الضبابي”‭ ‬بين‭ ‬العالمين‭ ‬الافتراضي‭ ‬والمادي‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬دفاعات‭ ‬بريطانيا‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬بطريقة‭ ‬تكاد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬تقليدية‭.‬

وفي‭ ‬مقتطفات‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬قبيل‭ ‬خطابه‭ ‬حض‭ ‬“روسيا‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬تخريب‭ ‬طريقة‭ ‬حياتنا‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬الاستخفاف‭ ‬بعزمنا‭ ‬وقدراتنا،‭ ‬أو‭ ‬‭(‬عزم‭ ‬وقدرات‭)‬‭ ‬حلفائنا”‭. ‬وسيلفت‭ ‬إلى‭ ‬رد‭ ‬لندن‭ ‬وحلفائها‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الكيميائي‭ ‬في‭ ‬سالزبري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬والذي‭ ‬اتُهمت‭ ‬موسكو‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراءه‭. ‬وتم‭ ‬طرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روس‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬بريطانيا‭ ‬ملفا‭ ‬لتفاصيل‭ ‬قيام‭ ‬جاسوسين‭ ‬روسيين‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الهجوم‭ ‬يتضمن‭ ‬صورا‭ ‬مسجلة‭ ‬على‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭.‬

ويقول‭ ‬يونغر‭ ‬في‭ ‬المقتطفات‭ ‬إن‭ ‬“حقبة‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭ ‬تتطلب‭ ‬تجسسا‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع‭:‬‭ ‬دمج‭ ‬خبراتنا‭ ‬البشرية‭ ‬التقليدية‭ ‬مع‭ ‬الابتكار‭ ‬المتسارع‭ ‬وشراكات‭ ‬جديدة‭ ‬وعقلية‭ ‬تقوم‭ ‬بتحريك‭ ‬التنوع‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب”‭.‬

والخطاب‭ ‬الذي‭ ‬سيلقيه‭ ‬أمام‭ ‬طلاب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬سانت‭ ‬اندروز‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬يرتادها،‭ ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬خطاب‭ ‬علني‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬مهامه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭. ‬