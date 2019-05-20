رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬الجزائري‭: ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭.. ‬وتغيير‭ ‬كل‭ ‬أطر‭ ‬الدولة‭ ‬غير‭ ‬معقول

الجزائر – الزمان
دعا الرجل القوي ، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين، إلى احترام الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو لاختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة رغم رفض الشارع. ونقل بيان نشرته وزارة الدفاع عن الفريق صالح قوله أمام قادة الجيش إن «إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب»
واعتبر أن «إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات» كما رفض صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، المطلب الأساسي للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ بدايتها في 22 شباط/فبراير، وهو رحيل كل رموز «النظام». وقال إن «ذوي المخططات المريبة» يستخدمون المسيرات «لإبراز شعاراتهم(…) مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث يراد منه تجريد مؤسسات الدولة من إطاراتها وتشويه سمعتهم».
ويؤكد المحتجون خلال تظاهراتهم الاسبوعية كل جمعة او بمناسبة تظاهرة الطلاب كل ثلاثاء رفضهم اجراء انتخابات رئاسية ينظمها رموز «النظام» الموروث من حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل .