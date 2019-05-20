رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬الجزائري‭: ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭.. ‬وتغيير‭ ‬كل‭ ‬أطر‭ ‬الدولة‭ ‬غير‭ ‬معقول

الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬،‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الجزائري‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬قايد‭ ‬صالح،‭ ‬الاثنين،‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬لاختيار‭ ‬خليفة‭ ‬لعبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬رغم‭ ‬رفض‭ ‬الشارع‭. ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬صالح‭ ‬قوله‭ ‬أمام‭ ‬قادة‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬«إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬تفادي‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الفراغ‭ ‬الدستوري،‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬وانزلاقات‭ ‬غير‭ ‬محمودة‭ ‬العواقب»

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬«إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬يضع‭ ‬حدا‭ ‬لمن‭ ‬يحاول‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة،‭ ‬والأكيد‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬وتنصيب‭ ‬الهيئة‭ ‬المستقلة‭ ‬لتنظيم‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬الانتخابات»‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬أيضا‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع،‭ ‬المطلب‭ ‬الأساسي‭ ‬للحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬شباط/فبراير،‭ ‬وهو‭ ‬رحيل‭ ‬كل‭ ‬رموز‭ ‬«النظام»‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬«ذوي‭ ‬المخططات‭ ‬المريبة»‭ ‬يستخدمون‭ ‬المسيرات‭ ‬«لإبراز‭ ‬شعاراتهم(‭…‬)‭ ‬مثل‭ ‬المطالبة‭ ‬بالرحيل‭ ‬الجماعي‭ ‬لكافة‭ ‬إطارات‭ ‬الدولة‭ ‬بحجة‭ ‬أنهم‭ ‬رموز‭ ‬النظام،‭ ‬وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬غير‭ ‬موضوعي‭ ‬وغير‭ ‬معقول،‭ ‬بل‭ ‬وخطير‭ ‬وخبيث‭ ‬يراد‭ ‬منه‭ ‬تجريد‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬إطاراتها‭ ‬وتشويه‭ ‬سمعتهم»‭.‬

ويؤكد‭ ‬المحتجون‭ ‬خلال‭ ‬تظاهراتهم‭ ‬الاسبوعية‭ ‬كل‭ ‬جمعة‭ ‬او‭ ‬بمناسبة‭ ‬تظاهرة‭ ‬الطلاب‭ ‬كل‭ ‬ثلاثاء‭ ‬رفضهم‭ ‬اجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬ينظمها‭ ‬رموز‭ ‬«النظام»‭ ‬الموروث‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬نيسان/أبريل‭ .‬