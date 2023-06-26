رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان يبحث‭ ‬مع‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬ملفات‭ ‬عراقية‭ ‬واقليمية

مقتل‭ ‬جندي‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬عراقي‭ ‬

كركوك‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬جندي‭ ‬وأصيب‭ ‬ضابط‭ ‬بجروح‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬نفذتها‭ ‬قوات‭ ‬عراقية‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬واستهدفت‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬عناصره‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬نفذتها‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تركلان‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬كركوك،‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭.‬

فيما‭ ‬بحث‭ ‬المستشار‭ ‬الاتحادي‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬القضايا‭ ‬الثنائية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للوضع‭ ‬الداخلي‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المقررة‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وبحسب‭ ‬تقارير‭ ‬ألمانية‭ ‬حكومية‭ ‬فقد‭ ‬حصل‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراقعلى‭ ‬دعم‭ ‬ألمانيا‭ ‬للإقليم‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬ومواجهة‭ ‬مخاطر‭ ‬داعش‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والإقليم‭. ‬فيما‭ ‬ناقش‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬مع‭ ‬سكرتيرة‭ ‬الدولة‭ ‬بوزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الألمانية،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬ملفات‭ ‬تخص‭ ‬النازحين‭ ‬والايزيديين‭ ‬وسنجار‭ ‬و‭ ‬الوضع‭ ‬المناخي‭ ‬العالمي‭ ‬وانعكاساته‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬ومدن‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬المانية‭ ‬لمراسل‭ ‬“‭ ‬قريش”‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬الاولي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج‭ ‬قوي‭ ‬وقابل‭ ‬للتنفيذ‭ ‬السريع‭ ‬لمساعدة‭ ‬العراق‭ ‬والاقليم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أزمة‭ ‬الجفاف‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬نُفذت‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬رصد‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية‭. ‬على‭ ‬إثر‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬توجهت‭ ‬قوة‭ …. ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬واشتبكت‭ ‬معهم‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬محاصرتهم‭ ‬وقتلهم‭ ‬وتفجير‭ ‬الأحزمة‭ ‬الناسفة‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يرتدونها‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬البيان‭ ‬بمقتل‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاشتباكات‭ ‬و‭ ‬إصابة‭ ‬ضابط‭.‬

سيطر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عقب‭ ‬هجمات‭ ‬متلاحقة‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة،‭ ‬ومني‭ ‬بهزيمة‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعلن‭ ‬العراق‭ ‬هزيمة‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬2017‭. ‬لكن‭ ‬مازال‭ ‬بإمكان‭ ‬الجماعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مقاتلين‭ ‬متخفين‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬نائية‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬وفقا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

ففي‭ ‬11‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عسكريين‭ ‬عراقيين‭ ‬وأصيب‭ ‬أربعة‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬غربي‭ ‬كركوك‭ ‬نسب‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬و‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬نيسان‭/‬ابريل،‮ ‬أفاد‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجهاديين‭ ‬عن‭ ‬تراجع‭ ‬هجمات‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة‭. ‬وفي‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬عراقي‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬لديه‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬400‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬مقاتل‭ ‬ناشطين‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬