رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان يبحث‭ ‬مع‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬ملفات‭ ‬عراقية‭ ‬واقليمية

مقتل جندي وثلاثة من داعش في كركوك خلال هجوم عراقي
كركوك (العراق) (أ ف ب) – برلين – الزمان
قتل جندي وأصيب ضابط بجروح خلال عملية نفذتها قوات عراقية مساء الأحد واستهدفت تنظيم داعش – الدولة الإسلامية في شمال العراق، أسفرت عن قتل ثلاثة من عناصره.
وذكر بيان صدر الأحد عن خلية الإعلام الأمني أن العملية نفذتها قوات عسكرية في منطقة تركلان التابعة لمحافظة كركوك، شمال بغداد.
فيما بحث المستشار الاتحادي أولاف شولتس ظهر الاثنين مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بالإضافة للوضع الداخلي لإقليم كردستان والانتخابات البرلمانية المقررة أواخر العام الحالي وآخر التطورات في المنطقة. وبحسب تقارير ألمانية حكومية فقد حصل رئيس إقليم كردستان العراقعلى دعم ألمانيا للإقليم في المجالات الأمنية والاقتصادية ومواجهة مخاطر داعش والتغير المناخي في العراق والإقليم. فيما ناقش رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في المانيا مع سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الألمانية، يوم الاثنين، ملفات تخص النازحين والايزيديين وسنجار و الوضع المناخي العالمي وانعكاساته على العراق ومدن اقليم كردستان فيه ، وقالت مصادر المانية لمراسل “ قريش” انه تم الاتفاق الاولي على ضرورة إعداد برنامج قوي وقابل للتنفيذ السريع لمساعدة العراق والاقليم في مواجهة أزمة الجفاف والتغير المناخي. وقال البيان إن العملية نُفذت بعد «رصد ثلاثة من عصابات داعش الإرهابية. على إثر هذه المعلومات توجهت قوة …. من الجيش العراقي إلى المكان واشتبكت معهم وتمكنت من محاصرتهم وقتلهم وتفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها».
كما أفاد البيان بمقتل جندي في هذه الاشتباكات و إصابة ضابط.
سيطر تنظيم الدولة الإسلامية عقب هجمات متلاحقة عام 2014 على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة، ومني بهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن. وأعلن العراق هزيمة الجهاديين في 2017. لكن مازال بإمكان الجماعات المتطرفة التي تضم مقاتلين متخفين في أماكن نائية شن هجمات على جانبي الحدود بين العراق وسوريا، وفقا للأمم المتحدة.
ففي 11 حزيران/يونيو، قتل ثلاثة عسكريين عراقيين وأصيب أربعة بجروح في هجوم غربي كركوك نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية. و لكن في أواخر نيسان/ابريل، أفاد التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين عن تراجع هجمات تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا المجاورة. وفي آذار/مارس، قال مسؤول عسكري عراقي إن تنظيم الدولة الاسلامية لديه ما بين 400 إلى 500 مقاتل ناشطين في العراق.