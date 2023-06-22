رئيسي يوجّه الدعوة الى بن زايد لزيارة إيران

طهران -الزمان

قدّم وزير الخارجية الايرانية، حسين امير عبداللهيان، دعوة الرئيسي الايراني ابراهيم رئيسي، الى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لزيارة إيران، وفق وكالة أرنا الايرانية.

وقالت الوكالة ان اللقاء بين عبد اللهيان وبن زايد ناقش العلاقات الثنائية في أبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والقنصلية.

وافادت ان الطرفين اتفقا على التنسيق والتخطيط والعمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي.

كما اتفق الجانبان على استخدام المبادرات لتعزيز التعاون الإقليمي.