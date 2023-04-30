رئيسي لمقابلة الأسد الاربعاء اجتماع وزاري عربي يناقش المبادرة الأردنية حول سوريا

عمان‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬يستضيف‭ ‬الأردن‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬اجتماعا‭ ‬جديدا‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬سوريا‭ ‬والاردن‭ ‬والسعودية‭ ‬والعراق‭ ‬ومصر،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‮ ‬‭ ‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬سنان‭ ‬المجالي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬يأتي‭ ‬استكمالاً‭ ‬للاجتماع‭ ‬التشاوري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق‭ ‬ومصر،‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬كذلك‭ ‬‮«‬للبناء‭ ‬على‭ ‬الاتصالات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬طروحاتها،‭ ‬ومبادرة‭ ‬أردنية‭ ‬للتوصل‭ ‬لحل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‭ ‬فيما‭ ‬يتوجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬الأربعاء‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬‮«‬بالغة‭ ‬الأهمية‮»‬‭ ‬تستمر‭ ‬يومين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬رسمية‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ (‬إرنا‭) ‬عن‭ ‬سفير‭ ‬إيران‭ ‬لدى‭ ‬سوريا‭ ‬حسين‭ ‬أكبري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬زيارة‭ ‬الدكتور‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬الأربعاء‭ ‬زيارة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬نظرا‭ ‬للتغيرات‭ ‬والتطورات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬أكبري‭ ‬فإن‭ ‬الزيارة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭ ‬لطهران‭ ‬ودمشق‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬ستكون‭ ‬حدثاً‭ ‬جيداً‭ ‬ستستفيد‭ ‬منه‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬ويتوجه‭ ‬رئيسي‭ ‬الى‭ ‬دمشق‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬‮«‬وفد‭ ‬سياسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬كبير‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬عينه‭. ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬تحرّكات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬إقليمية‭ ‬يتغيّر‭ ‬معها‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬‮ ‬

وتتزامن‭ ‬كذلك‭ ‬مع‭ ‬انفتاح‭ ‬عربي،‭ ‬سعودي‭ ‬خصوصاً،‭ ‬تجاه‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬قاطعتها‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬‮ ‬‭ ‬وانعقد‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬الحالي‭ ‬اجتماع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬وشاركت‭ ‬فيه‭ ‬أيضًا‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭ ‬والأردن‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربيّة،‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬انعقاد‭ ‬قمّة‭ ‬عربيّة‭ ‬في‭ ‬السعوديّة‭.‬

واتّفق‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬جدّة‭ ‬على‭ ‬أهمّية‭ ‬تأدية‭ ‬دور‭ ‬قيادي‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وعقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬بأيام‭ ‬‮ ‬زار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬دمشق،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬سعودية‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬القطيعة‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬عاماً‭.‬

وكانت‭ ‬دول‭ ‬عربيّة‭ ‬عدّة‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬السعوديّة‭ ‬أغلقت‭ ‬سفاراتها‭ ‬وسحبت‭ ‬سفراءها‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬تعامل‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬مع‭ ‬‮«‬انتفاضة‭ ‬شعبيّة‮»‬‭ ‬تطوّرت‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬دامٍ‭ ‬دعمت‭ ‬خلاله‭ ‬السعوديّة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربيّة‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السوريّة‭.‬

وعلّقت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربيّة‭ ‬عضويّة‭ ‬سوريا‭ ‬لديها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2011‭.‬

لكن‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬تتالت‭ ‬مؤشّرات‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬وعواصم‭ ‬عدّة،‭ ‬بينها‭ ‬أبوظبي‭ ‬التي‭ ‬أعادت‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسيّة،‭ ‬والرياض‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬حول‭ ‬استئناف‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصليّة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬