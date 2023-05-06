رئيسي لوكالة سانا: إيران تؤدي دور الوساطة بين سورية وتركيا

بيروت/ الزمان: قال الرئيس الإيراني،ابراهيم رئيسي، في حوار مع وكالة سانا السورية، السبت، ان بلاده تؤدي دور الوساطة بين سورية وتركيا، وفي تقريب وجهات النظر بين الدولتين وحل مشاكلهما البينية عبر الحوار والمفاوضات،

وقال رئيسي انه في اجتماع أستانا الذي عقد في طهران بمشاركة الرئيسين الروسي والتركي، أكدنا أنه يجب أن تعود كل الأراضي السورية للدولة السورية، ويجب المحافظة على وحدة الأراضي السورية،

واستطرد: أصدقاؤنا في تركيا قالوا نحن نشعر بانعدام الأمن في بعض نقاط الحدود التركية السورية، فاقترحنا عليهم بأن الحل هو أن تفرض الحكومة السورية سيادتها على كامل أراضيها، وبعد ذلك سيستتب الأمن ولن نشهد انعداماً للأمن هناك، فالطريق للحيلولة دون انعدام الأمن ليس أن يسيطر الأتراك على بعض الأراضي السورية،