رئيسة وزراء الدنمارك تلقي خطابا صاغته بواسطة تشات جي بي تي

كوبنهاغن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ألقت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الدنماركية‭ ‬ميته‭ ‬فريدريكسن‭ ‬خطاباً‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأربعاء،‭ ‬كُتب‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬منه‭ ‬بالكامل‭ ‬بواسطة‭ ‬أداة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الثوري‭ ‬لهذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭.‬

بالنسبة‭ ‬لرئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الدنماركية‭ ‬التي‭ ‬ألقت‭ ‬خطاباً‭ ‬تضمن‭ ‬محصلة‭ ‬سياسية‭ ‬لمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬العقد‭ ‬البرلماني‭ ‬الحالي،‭ ‬فإن‭ ‬روبوت‭ ‬المحادثة‭ ‬الذي‭ ‬طورته‭ ‬شركة‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الخداع‭.‬

وفاجأت‭ ‬فريدريكسن‭ ‬النواب‭ ‬بعد‭ ‬تلاوة‭ ‬مقدمة‭ ‬خطابها،‭ ‬قائلة‭ “‬ما‭ ‬قرأتُه‭ ‬للتو‭ ‬ليس‭ ‬صادراً‭ ‬عني،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إنسان‭ ‬آخر‭”.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الدنماركية‭ “‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬الدوام،سواء‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬علامات‭ ‬الترقيم‭ (…) ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬لـ‭(“‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”) ‬أن‭ ‬يفعله‭ ‬يثير‭ ‬مشاعر‭ ‬متضاربة‭ ‬من‭ ‬الدهشة‭ ‬والرعب‭ ‬في‭ ‬آن‭”.‬

ويُعدّ‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬أحد‭ ‬أحدث‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬المذهلة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والذي‭ ‬يثير‭ ‬أيضاً‭ ‬مخاوف‭ ‬كثيرة‭ ‬بشأن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بها‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمعلومات‭ ‬الخاطئة‭ ‬أو‭ ‬استبدال‭ ‬الموظفين‭ ‬البشريين‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.‬

هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬مدرج‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬اجتماع‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬السويد‭. ‬وحذرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والخبراء،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬سام‭ ‬التمان،‭ ‬مبتكر‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬تهديدات‭ ‬بـ‭”‬انقراض‭” ‬البشرية‭ ‬بسبب‭ ‬تنامي‭ ‬قدرات‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الخطاب‭ ‬الدنماركي‭ ‬الذي‭ ‬صاغته‭ ‬برمجية‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬وردت‭ ‬عبارات‭ ‬بينها‭ “‬لقد‭ ‬كان‭ ‬شرفاً‭ ‬وتحدياً‭ ‬لي‭ ‬بأن‭ ‬أقود‭ ‬حكومة‭ ‬موسعة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬البرلماني‭ ‬الماضي‭”. ‬وورد‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬الخطاب‭ “‬لقد‭ ‬عملنا‭ ‬بجد‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬وضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬قوي‭ ‬ومستدام‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭”‬،‭ ‬وقد‭ “‬اتخذنا‭ ‬تدابير‭ ‬لمكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ولضمان‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬عدلاً‭ ‬وشمولاً‭ ‬يتمتع‭ ‬فيه‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬بفرص‭ ‬متساوية‭”.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬العبارات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬صاغها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ “‬لقد‭ ‬عملنا‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬نظامنا‭ ‬الصحي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‭”.‬

وأضاف‭ ‬الخطاب‭ “‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬واجهنا‭ ‬تحديات‭ ‬ومعارضة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الطريق،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬فخورة‭ ‬بما‭ ‬حققناه‭ ‬معاً‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬البرلماني‭ ‬الماضي‭”.‬

ولم‭ ‬يعلق‭ ‬أصحاب‭ “‬الأقلام‭” ‬المسؤولون‭ ‬عادة‭ ‬عن‭ ‬كتابة‭ ‬خطابات‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭.‬