رئيسة‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحزب‭ ‬الأمل‭ ‬العربي‭  ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬ الدور‭ ‬الدولي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تعطيل‭ ‬الحوار‭ ‬الداخلي‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الأمال‭ ‬التى‭ ‬وضعت‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬استكهولم‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬ودول‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وجماعة‭ ‬الحوثيين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬فى‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬للأزمة‭ ‬اليمنية‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مراوغات‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثيين‭ ‬وضعت‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬جدية‭ ‬الحوثيين‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬المعارك‭ ‬فى‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬أدلت‭ ‬السيدة‭ ‬‭/‬‭ ‬ليلى‭ ‬لطف‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحزب‭ ‬الأمل‭ ‬العربي‭ ‬والذى‭ ‬يعد‭ ‬أول‭ ‬حزب‭ ‬ترأسه‭ ‬وتموله‭ ‬وتؤسسه‭ ‬إمرأة‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬بحوار‭ ‬تناولت‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظرها‭ ‬فى‭ ‬الأحداث‭ ‬التى‭ ‬تجري‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬‭:‬

‭-‬‭ ‬نريد‭ ‬أولا‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬الدور‭ ‬الذى‭ ‬يلعبه‭ ‬حزب‭ ‬الأمل‭ ‬العربي‭ ‬فى‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬اليمنية‭ ‬؟

تم‭ ‬إنشاء‭ ‬حزب‭ ‬الأمل‭ ‬العربي‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬وكان‭ ‬يحمل‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يحمل‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬مطالب‭ ‬الشباب‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مطالب‭ ‬الشباب‭ ‬فى‭ ‬بداية‭ ‬الأمر‭ ‬كانت‭ ‬حقوقية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأحزاب‭ ‬حولتها‭ ‬الى‭ ‬أجندات‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬جاء‭ ‬حزب‭ ‬الأمل‭ ‬العربي‭(‬الربيع‭ ‬العربي‭)‬‭ ‬لتحقيق‭ ‬مطالب‭ ‬الشباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬ثورة‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬فى‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬وصناعة‭ ‬القرار‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬وهو‭ ‬الحزب‭ ‬المعارض‭ ‬الوحيد‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ولا‭ ‬نقول‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬معارض‭ ‬ولكن‭ ‬نقول‭ ‬أنه‭ ‬يدعو‭ ‬للسلام‭ ‬والبناء‭ ‬والتنمية‭ ‬والاول‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬ترأسه‭ ‬وتموله‭ ‬وتؤسسة‭ ‬إمرأة‭ ‬والذي‭ ‬نعتبره‭ ‬انجازا‭ ‬للمراة‭ ‬اليمنية،‭ ‬فنحن‭ ‬نرفض‭ ‬استخدام‭ ‬العنف‭ ‬لإحداث‭ ‬التغيير‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأحزاب‭ ‬الجديدة‭ ‬والتى‭ ‬اسست‭ ‬بعد‭ ‬‮٢٠١١‬‭ ‬سعينا‭ ‬دوما‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬الدولة‭ ‬المدنية‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬وتحقيق‭ ‬اهداف‭ ‬الشباب‭ ‬السلمية‭ ‬ففي‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬دور‭ ‬جديد‭ ‬كاحزاب‭ ‬بقيادة‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬ولا‭ ‬نزال‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يعانية‭ ‬الوطن‭ ‬نتيحة‭ ‬انتشاره‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مفاصل‭ ‬الدولة‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجلس‭ ‬فهو‭ ‬مجلس‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬لأنه‭ ‬يحمل‭ ‬بداخله‭ ‬مكونات‭ ‬حزبية‭ ‬ومنظمات‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬شخصيات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬تؤمن‭ ‬باهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الحل‭ ‬الوطني‭ ‬الداخلي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬اي‭ ‬تدخلات‭ ‬خارجية‭ ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬للحزب‭ ‬والمجلس‭ ‬أن‭ ‬يلعبا‭ ‬دورا‭ ‬مؤثرا‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬باليمن‭ ‬ولكن‭ ‬للاسف‭ ‬فإن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لايريد‭ ‬تفعيل‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬رغم‭ ‬أهميته‭ ‬الكبيرة‭ ‬وكون‭ ‬اليمنيين‭ ‬هم‭ ‬اكثر‭ ‬دراية‭ ‬بكيفية‭ ‬حل‭ ‬اي‭ ‬خلافات‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬ايا‭ ‬كانت‭. ‬

‭-‬‭ ‬باعتبارك‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬لمبادرات‭ ‬السلام‭ ‬هل‭ ‬طرحت‭ ‬مبادرات‭ ‬معينة‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬اليمنية‭ ‬؟

طرحنا‭ ‬‮٦‬‭ ‬مبادرات‭ ‬كان‭ ‬أولها‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬حصارالرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبدربه‭ ‬منصور‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠١٤‬‭ ‬حيث‭ ‬أعلنا‭ ‬رفضنا‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬لحل‭ ‬اي‭ ‬قضايا‭ ‬داخلية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأحزاب‭ ‬للأسف‭ ‬أفشلت‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬لان‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬أهدافها‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬الأجندات‭ ‬الدولية‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬كما‭ ‬قمنا‭ ‬بطرح‭ ‬المبادرات‭ ‬مع‭ ‬الياتها‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬المبعوثين‭ ‬الأمميين‭ ‬لليمن‭ ‬والذي‭ ‬كنا‭ ‬نامل‭ ‬منهم‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬المبادرات‭ ‬الشعبية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬السلام‭ ‬لليمن‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى،‭ ‬و‭ ‬قد‭ ‬اخذت‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬بنود‭ ‬احد‭ ‬المبادرات‭ ‬مثل‭ ‬انشاء‭ ‬مجلس‭ ‬سياسي‭ ‬وتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬وإعادة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتفعيل‭ ‬الدستور‭ ‬فقط‭ ‬وتم‭ ‬بلورتها‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬طرفين‭ ‬فقط‭ ‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬نريد‭ ‬الاخذ‭ ‬بها‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬كما‭ ‬وضعنا‭ ‬أليات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬ولكن‭ ‬المشكلة‭ ‬أن‭ ‬الأطراف‭ ‬الدولية‭ ‬تتكلم‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬مصالحها‭ ‬ولو‭ ‬تم‭ ‬الأخذ‭ ‬بتلك‭ ‬المبادرات‭ ‬لتم‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬لأنه‭ ‬كلما‭ ‬طالت‭ ‬مدة‭ ‬الازمة‭ ‬فانها‭ ‬تتعقد‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬ونحن‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬تشجيع‭ ‬الحل‭ ‬عبر‭ ‬اطراف‭ ‬يمنية‭ ‬هى‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬للمشكلة‭ ‬والازمة‭ ‬اليمنية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬حوار‭ ‬شامل‭ ‬دون‭ ‬إقصاء‭ ‬أحد‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نرفض‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬ونسعى‭ ‬للوصول‭ ‬لدولة‭ ‬مدنية‭ ‬تضم‭ ‬الجميع‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬وامن‭ ‬وسلامة‭ ‬كل‭ ‬اليمنيين‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭ .‬

‭-‬‭ ‬وما‭ ‬تقييمك‭ ‬للدور‭ ‬الذى‭ ‬يلعبه‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬الحالي‭ ‬عبدربه‭ ‬منصور‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬؟

أرى‭ ‬أن‭ ‬أخطاء‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدربه‭ ‬منصور‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬فى‭ ‬وصول‭ ‬المشكلة‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬هى‭ ‬عليه‭ ‬اليوم‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ثورة‭ ‬اليمن‭ ‬بدأت‭ ‬سلمية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬تم‭ ‬نتيجة‭ ‬اخطاء‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبدربه‭ ‬منصور‭ ‬كما‭ ‬وللاسف‭ ‬أن‭ ‬الأطراف‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أجندات‭ ‬خاصة‭ ‬ولعل‭ ‬أكثر‭ ‬الأخطاء‭ ‬التى‭ ‬ارتكبها‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬أنه‭ ‬انحرف‭ ‬عن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬الاعداد‭ ‬للانتخابات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬انتخابه‭ ‬من‭ ‬اجلها‭ ‬و‭ ‬لكن‭ ‬للاسف‭ ‬بدأ‭ ‬بعمل‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحوار‭ ‬وهيكلة‭ ‬الجيش‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬تشتيتا‭ ‬عن‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬له‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬اليمن‭ ‬نظرا‭ ‬لخطورة‭ ‬الوضع‭ ‬انذاك‭ ‬والذي‭ ‬وصل‭ ‬لمرحلة‭ ‬الصراع‭ ‬المسلح‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬وبوجود‭ ‬رئيس‭ ‬وحكومة‭ ‬و‭ ‬برلمان‭ ‬جدد‭ ‬يؤسسون‭ ‬لدولة‭ ‬مدنية‭ ‬راسخة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬التفكك‭ ‬الذى‭ ‬يعيشه‭ ‬اليمن‭ ‬الأن‭ ‬واصبح‭ ‬اليمن‭ ‬ميدان‭ ‬للتصفيات‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬يريد‭ ‬الانتقام‭ ‬من‭ ‬الأخر‭ ‬وللاسف‭ ‬الشعب‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يدفع‭ ‬الثمن‭ .‬

‭-‬‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬الدور‭ ‬الذى‭ ‬لعبتيه‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬؟

لعبت‭ ‬دور‭ ‬الوساطة‭ ‬فى‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬للأسرى‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬والتى‭ ‬كانت‭ ‬إحدى‭ ‬مخرجات‭ ‬مؤتمر‭ ‬جنيف2‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الوساطة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬تبادلات‭ ‬الأسرى‭ ‬ومستشارة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬التى‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬الوساطة‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬انجازا‭ ‬وتفعيلا‭ ‬لدورنا‭ ‬كنساء‭ ‬يمنيات‭ ‬نسعى‭ ‬لاستعادة‭ ‬السلام‭ ‬لوطننا‭ ‬،كما‭ ‬لعبت‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬فى‭ ‬اخراج‭ ‬معتقلات‭ ‬ومعتقلين‭ ‬وأطفال‭ ‬أحداث‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠١٨‬‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬حوالي‭(‬‭ ‬‮٣٧‬‭)‬‭ ‬كما‭ ‬توسطت‭ ‬لاخراج‭ ‬معتقلي‭ ‬أحداث‭ ‬21/3/2018‭ ‬بالعاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬حوالي‭ ‬88‭ ‬معتقل‭/‬ه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التوسط‭ ‬فى‭ ‬إخراج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬وادخالهم‭ ‬ضمن‭ ‬العفو‭ ‬العام‭ ‬سابقا‭ ‬كما‭ ‬تابعت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬الراي‭ ‬العام‭ ‬ومنها‭ ‬قضية‭ ‬المختطفة‭ ‬راندا‭ ‬حتى‭ ‬تم‭ ‬اعادتها‭ ‬الى‭ ‬اسرتها‭ ‬سالمة‭ ‬ورغم‭ ‬تعرضي‭ ‬للتهديدات‭ ‬المستمرة‭ ‬والاحتجاز‭ ‬واطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬الا‭ ‬انني‭ ‬لا‭ ‬زلت‭ ‬مستمرة‭ ‬كناشطة‭ ‬حقوقية‭ ‬وصناعة‭ ‬السلام‭ ‬ايمانا‭ ‬مني‭ ‬بدور‭ ‬المراة‭ ‬الهام‭ ‬كشريك‭ ‬اساسي‭ ‬في‭ ‬شتي‭ ‬المجالات‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬توسطي‭ ‬فى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬أصبحت‭ ‬مصنفة‭ ‬كصانعة‭ ‬سلام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ .‬

‭-‬‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬دورك‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬تجاوزات‭ ‬الحوثيين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستخدام‭ ‬الأطفال‭ ‬ومنهم‭ ‬اطفال‭ ‬المدارس‭ ‬فى‭ ‬الحروب‭ ‬واعتقال‭ ‬الصحفيين‭ ‬؟

استخدام‭ ‬واستهداف‭ ‬الأطفال‭ ‬فى‭ ‬الحروب‭ ‬محرم‭ ‬انسانيا‭ ‬ودينيا‭ ‬وفي‭ ‬القوانين‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬وأنا‭ ‬كأم‭ ‬اولا‭ ‬وكناشطة‭ ‬حقوقية‭ ‬أرفض‭ ‬استخدام‭ ‬الأطفال‭ ‬و‭ ‬استهدافهم‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬اعمال‭ ‬حربية‭ ‬لأنني‭ ‬داعية‭ ‬سلام‭ ‬وللأسف‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬تستخدم‭ ‬الأطفال‭ ‬ولكن‭ ‬يتم‭ ‬تجنيدهم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحوثيين‭ ‬بنسبة‭ ‬أكبر‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬نطالب‭ ‬بوقف‭ ‬القصف‭ ‬ضد‭ ‬الأهداف‭ ‬المدنية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬ومن‭ ‬التحالف‭ ‬السعودي‭ ‬والتى‭ ‬يذهب‭ ‬ضحيتها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬وهناك‭ ‬أمرا‭ ‬هاما‭ ‬وهو‭ ‬اهمية‭ ‬تحييد‭ ‬التعليم‭ ‬و‭ ‬ايقاف‭ ‬اقحام‭ ‬الاطفال‭ ‬وطلاب‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬توجهات‭ ‬او‭ ‬افكار‭ ‬بعض‭ ‬الاطراف‭ ‬كما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الحوثيين‭ ‬للاسف‭ ‬وهو‭ ‬دخول‭ ‬المدارس‭ ‬و‭ ‬ارغام‭ ‬الاطفال‭ ‬على‭ ‬اداء‭ ‬الصرخة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬رفض‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬وبالتالي‭ ‬عنف‭ ‬ضدهم‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الخطاء‭ ‬ايضا‭ ‬استمرار‭ ‬تحريضهم‭ ‬على‭ ‬القتال‭ ‬حتى‭(‬‭ ‬يوم‭ ‬القيامة‭)‬‭ ‬كما‭ ‬يقال‭ ‬لهم‭ ‬فالدين‭ ‬الاسلامي‭ ‬هو‭ ‬دين‭ ‬حياة‭ ‬وليس‭ ‬دين‭ ‬موت‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬لزرع‭ ‬ثقافة‭ ‬الكراهية‭ ‬وإطالة‭ ‬أمد‭ ‬الحرب‭ ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬الاف‭ ‬الاطفال‭ ‬والشباب‭ ‬الذين‭ ‬ينتمون‭ ‬لأعمار‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬الى‭ ‬35‭ ‬سنة‭ ‬قتلوا‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬القتلى‭ ‬الى‭ ‬مالا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ .‬

‭-‬‭ ‬وماهى‭ ‬الأخطاء‭ ‬التى‭ ‬ارتكبتها‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬؟

هناك‭ ‬أخطاء‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬التحالف‭ ‬فالشعب‭ ‬اليمني‭ ‬يحتاج‭ ‬لدعم‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬اليمنية‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬وليس‭ ‬القوة‭ ‬ولو‭ ‬أننا‭ ‬سلكنا‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬لما‭ ‬وصلنا‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نعالج‭ ‬الخطأ‭ ‬بخطأ‭ ‬أخر‭ .‬

‭-‬‭ ‬ترددت‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مخطط‭ ‬إيراني‭ ‬ينفذه‭ ‬الحوثيين‭ ‬لدخول‭ ‬الأراضي‭ ‬السعودية‭ ‬فما‭ ‬مدى‭ ‬صحة‭ ‬ذلك‭ ‬؟

اليمن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للمنطقة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تعالج‭ ‬فى‭ ‬محيط‭ ‬إطارها‭ ‬العربي‭ ‬و‭ ‬اصبح‭ ‬واضحا‭ ‬بان‭ ‬هناك‭ ‬أجندة‭ ‬إيرانية‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬ونحن‭ ‬نرفض‭ ‬اي‭ ‬تدخلات‭ ‬اجنبية‭ ‬ونتمسك‭ ‬بسيادة‭ ‬اليمن‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬ان‭ ‬استمرار‭ ‬نزيف‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬لفترة‭ ‬اطول‭ ‬يشكل‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬اليمني‭ ‬اولا‭ ‬و‭ ‬ايضا‭ ‬المنطقة‭ ‬باكملها،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬أزمة‭ ‬اليمن‭ ‬عبر‭ ‬طاولات‭ ‬الحوار‭ .‬

‭-‬‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬تواطئ‭ ‬دولي‭ ‬لإخراج‭ ‬الحوثيين‭ ‬من‭ ‬المأزق‭ ‬الحالي‭ ‬؟

للاسف‭ ‬طالبنا‭ ‬مرارا‭ ‬من‭ ‬المبعوثين‭ ‬الدوليين‭ ‬بضرورة‭ ‬اعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬للأطراف‭ ‬الداخلية‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬الدولي‭ ‬يدور‭ ‬فى‭ ‬حلقة‭ ‬مفرغة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬تغيرت‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬الصراع‭ ‬وتدمير‭ ‬اليمن‭ ‬ارضا‭ ‬وشعبا‭ ‬و‭ ‬وايضا‭ ‬استنزاف‭ ‬موارد‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المملكه‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خلق‭ ‬عداوات‭ ‬بين‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تغيير‭ ‬طريقة‭ ‬الحل‭ ‬فلن‭ ‬يحدث‭ ‬اي‭ ‬تقدم‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬أطراف‭ ‬الوساطة‭ ‬فى‭ ‬الحل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬الطرف‭ ‬العربي‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬يلقى‭ ‬قبول‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬نظرا‭ ‬لمكانة‭ ‬مصر‭ ‬التاريخية‭ ‬مع‭ ‬اليمن‭.‬

‭-‬‭ ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬هل‭ ‬ترين‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬اليمنية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬حقوقها‭ ‬؟

كان‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬مقبول‭ ‬للمراة‭ ‬اليمنية‭ ‬قبل‭ ‬‮٢٠١١‬‭ ‬رغم‭ ‬التقاليد‭ ‬السائدة‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬لاقت‭ ‬تشجيعا‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬حتى‭ ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬محدودة‭ ‬وذلك‭ ‬وبعد‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬شهدت‭ ‬انطلاقه‭ ‬قوية‭ ‬للمرأة‭ ‬اليمنية‭ ‬والتى‭ ‬شاركت‭ ‬فى‭ ‬الحياة‭ ‬الحزبية‭ ‬بقوة‭ ‬اكبر‭ ‬و‭ ‬ازدادت‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬شتي‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ولكن‭ ‬للاسف‭ ‬فمنذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬بدأ‭ ‬دور‭ ‬المراة‭ ‬يتقلص‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيين‭ ‬حيث‭ ‬تعرضت‭ ‬المرأة‭ ‬اليمنية‭ ‬لاعتقالات‭ ‬واعتداءات‭ ‬كبيرة‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬المراة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اليمن‭ ‬والذي‭ ‬نطالب‭ ‬كقيادات‭ ‬نسائية‭ ‬بايقافها‭ ‬ونرفض‭ ‬حدوثها‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬طرف‭ ‬كان‭ ‬فالمراة‭ ‬اليمنية‭ ‬عانت‭ ‬ولا‭ ‬زالت‭ ‬تهاني‭ ‬الكثير‭ ‬نتيجة‭ ‬لهذا‭ ‬الصراع‭ ‬الدامي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ذنب‭ ‬لها‭ ‬فيه‭ ‬كما‭ ‬ندين‭ ‬ايضا‭ ‬استمرار‭ ‬تقليص‭ ‬دور‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬السلام‭ ‬ونطالب‭ ‬برفع‭ ‬مستوى‭ ‬مشاركة‭ ‬القيادات‭ ‬النسائية‭ ‬والشبابية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬القادمة‭ ‬كشريك‭ ‬اساسي‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الحوار،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬ان‭ ‬ندين‭ ‬استمرار‭ ‬تعرض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬و‭ ‬الناشطات‭ ‬للتهديد‭ ‬والاعتقالات‭ ‬والضرب‭ ‬فى‭ ‬الشوارع‭ ‬وهى‭ ‬أمور‭ ‬تتناقض‭ ‬مع‭ ‬تقاليد‭ ‬اليمن‭ ‬ومكانة‭ ‬المرأة‭ ‬التاريخي‭ ‬فيه‭ ‬ونطالب‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بادانة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬طرف‭ ‬كان‭ .‬

كما‭ ‬نؤكد‭ ‬بأننا‭ ‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المواطن‭ ‬اليمني‭ ‬وإيصال‭ ‬صوته‭ ‬ومعاناته‭ ‬اين‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬دون‭ ‬مجاملات‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬ساعين‭ ‬لاعادة‭ ‬احلال‭ ‬السلام‭ ‬الى‭ ‬وطننا‭ ‬لانها‭ ‬واجب‭ ‬وطني‭ ‬وامانة‭ ‬نحملها‭ ‬على‭ ‬أعناقنا‭ .‬