رئيسا الجمهورية ومجلس النواب يستقبلان حسين نعمة

مبدع ياحريمة يناشد برعاية الرواد وتشريع قانون تقاعد لهم

بغداد – ندى شوكت

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، الاثنين المطرب حسين نعمة.وأكد صالح ( ضرورة ايلاء المبدعين والمثقفين والفنانين العراقيين الاهتمام والرعاية المطلوبة)، مشدداً (على اصدار التشريعات والقوانين التي تؤمن لهم الحياة الرغيدة وبما يتناسب مع ابداعهم ومكانتهم وانجازاتهم).وثمن صالح وفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية (المشوار الفني الطويل والمميز للفنان حسين نعمة واسهامه مع كوكبة المبدعين والرواد في اثراء المسيرة الفنية وتطور الاغنية العراقية خلال السنوات الماضية).

وقدم نعمة لوحة فنية من نتاجاته هدية لرئيس الجمهورية تقديراً واعتزازاً بجهوده في تعزيز المسيرة الفنية بالبلاد، مثمناً (اهتمامه بالحركة الفنية والثقافية وتقديم الدعم والرعاية لها في المجالات كافة). وقال نعمة لـ (الزمان) امس (انه تمنى على رئيس الجمهورية ان يشمل الاهتمام الرسمي الفنانين كافة وليس شخصه فقط) وقال نعمة انه (اكد لرئيس الجمهورية بعد استفساره عن عدد الذين انتقدوا مناشدته التي اطلقها الاسبوع الماضي عن معاناته المادية، انه لو يملكوني كل كنوز الدنيا لا افارق العراق ولا الناصرية ولا غبار على وطنيتي ولا امارس لغة الاستجداء) وقال نعمة (انا ولله الحمد امتلك العافية والقناعة وصوت اكرمني الله به وحب الناس ولا امتلك اذى اتجاه اي احد).

كما استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاثنين الفنان حسين مع عائلته .وعن اللقاء قال نعمة لـ (الزمان) (الاستقبال اخجلني ايجابا المصحوب بالترحيب الطيب وتحدثنا في الامور العامة وقلت له لا اريد ان اكون نرجسي وفقط ادافع عن حقوقي وانما ادافع عن حقوق الفنانين المتعبين المسلوبة حقوقها و اتمنى من خلالكم كرئيس برلمان ان يتم اقرار قانون تقاعد الفنانين الرواد، وقلت له :من خلالكم وخلال نقابة الفنانين تستطيعون الحصول على عناوين الرواد المتعبين الذين بعضهم لا يمتلك ثمن شراء الدواء).

وشكر نعمة في حديثه لـ(الزمان)(التفاتة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب باستقبالهما له والاستماع الى معاناته ومعاناة الفنانين ، الاجتماعية والمادية بشكل عام) وشكر رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز على تكريمه بقلادة الابداع ومنحه لقب(فنان الشعب) وعن ذلك قال (ان تكريم البزاز اسعدني. والبزاز مشهود له بالكرم والمواقف الانسانية ومساعدة الفقراء).واعلن نعمة لـ (الزمان)(انه سيغادر الجمعة المقبلة الى دبي ضمن وفد يتكون من 15 فنانا لحضور الاحتفاء باطلاق قناة ام بي سي وان). وكان نعمة قد وجه الاسبوع الماضي مناشدة إلى دول خليجية وأوروبية، من أجل منحه إقامة فيها مع أفراد أسرته، بسبب ما وصفه بضنك العيش في العراق.وأطلق نعمة، مناشدة وصفها بـ (نخوة عزيز قوم) قال فيها (طال صبري وبلغ السيل الزبى، وأشرف ضنك العيش يهدد كرامتي لذل الحاجة والعوز، بسبب عدم قدرتي على تعيين أولادي الثلاثة الذين نالوا شهادات جامعية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأكيد القادم أسوأ، فضلاً عن راتبي التقاعدي البائس البالغ 400 ألف دينار فقط ) مؤكدا (من حقي الإنساني، خصوصاً أني اعتزلت الغناء بنسبة تسعين بالمئة، أن أقرر الهجرة مع عائلتي الى وطن آخر يمكن أن نعيش فيه أعزاء كراماً)وختم مناشدته بتوجيه (نسخة إلى رئيس الوزراء العراقي، ورئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، للعلم، واعتذاري لأحبتي الشعب العراقي الأبي، لأن للإنسان صبراً وطاقة، خصوصاً أنني الآن معتزل الغناء الذي كان مصدر رزقي).

واقع فني

الى ذلك استقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد صباح الاثنين الفنان ياس خضر، وجرى خلال اللقاء الحديث حول دور الفن والفنانين الرواد واثرهم في المجتمع، وأهمية ابراز الجوانب المشرقة والمضيئة، وقراءة مختصرة للواقع الفني في البلاد.واشار حداد وفقا لتقريرالمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي نشر في الموقع الرسمي للمجلس (ان رواد الفـن العراقي ساهموا بتعزيز مجموعة من القــــــيم الإيجابية في نفوس عامة النــــــاس، والفن عموماً هو أداة الوصل بين الشعوب، والشعــــــــــوب تتباهى بتراثها الفنــــــــي والإبداعي، وفنانو العراق الكبار أجادوا التعبير عن المشــــــاعر الإنسانية، ويمثلون اليوم ابرز عناوين ورموز الفن عبر عقود من الزمن الزاخر بالعطاء الثر).

ومن جانبه اعرب خضر عن سروره البالغ لاتاحة الفرصة لبحث عدد من المواضيع والقضايا الفنية التي تتعلق بالانتاج الفني وهموم ومعاناة الفنانين الرواد، مضيفا (نحن مستمرون في العطاء، لكننا نحتاج الى دعم من مؤسسات الدولة لمواصلة أنتـاج الفن الراقي، والفن العراقي معروف على المستوى المحلي والعالمي بجذوره التاريخية).في نهاية اللقاء منح حداد درع البرلمان لخضر تكريماً لمشواره الطويل وتثميناً لعطائه الفني. كما أعلن الحداد عن تضامنه لمناشدة الفنان القدير حسين نعمة التي اطلقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ودعا (الحكومة إلى متابعة حالته فوراً، والالتفات الى الأحوال المعيشية والاجتماعية لكافة طبقات الشعب وبخاصة الفنانين والأدباء والرواد في كافة المجالات، وتقدير عطائهم وتكريمهم).