وفد برلماني أردني كبير يبدأ زيارة للعراق

رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان الحرص على توسيع العلاقات مع روسيا

بغداد – قصي منذر

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ودول افريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مباحثات مع رئيسي الجمهورية والوزراء في بغداد امس ، فيما اكد الأخيران حرص العراق على تعزيز العلاقات مع موسكو. ونقل بيان تلقته (الزمان) عن رئيس الجمهورية برهم صالح تأكيده خلال استقباله بوغدانوف والوفد المرافق له في قصر السلام (ضرورة تظافر الجهود الاقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة)، مشيداً بـ(دور روسيا في مكافحة الارهاب).وجدد صالح (حرص العراق على توسيع علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية مع موسكو)، مشيراً الى (العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين).من جانبه نقل بوغدانوف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى صالح، مجدداً دعم روسيا للعراق والرغبة بتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض الاوضاع والاحداث في الساحتين الاقليمية والدولية. بدوره استقبل رئيس الوزراء عادل عبد الم?دي صباح امس بوغدانوف والوفد المرافق له ، معربًا عن (اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين، وشكره لموقف روسيا الداعم للعراق)، مؤكدا (حرص العراق على توسيع علاقات التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري وتطوير حقول النفط والغاز). واشاد عبد المهدي بـ(الدور الروسي وعلاقاتها المتوازنة التي تسهم بتدعيم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة). في المقابل نقل بوغدانوف تحيات الرئيس الروسي ورئيس الحكومة الروسية إلى عبد المهدي وجدد (دعم القيادة الروسية للحكومة العراقية والرغبة بتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات).وبحسب بيان فقد تباحث الجانبان في (عقد الجلسة المقبلة للجنة الحكومية العراقية الروسية المشتركة ، وتطورات الاوضاع في المنطقة).وحضر اللقاءين نائب رئ?س دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقا لوزارة الخارجية ال?يكسي سولومات?ين ورئيس اتحاد منتجي النفط والغاز الروسي يوري شافران?يك والمدير العام لشركة سويوز نفت غاز، غيسى غوتشيل والسفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف . ويصل الى بغداد اليوم وفد برلماني اردني كبير في زيارة تأتي في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين.وابرم العراق والاردن مطلع الاسبوع اتفاقا شاملا لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء منطقة صناعية بين البلدين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين. من جهة اخرى اكد عبد المهدي عزم الحكومة على تسريع وانجاز العمل في جميع المشاريع الاقتصادية، وبالأخص المتلكئة منها.ونقل بيان لمكتب عبد المهدي عنه قوله خلال لقائه مدير الشركات الكورية هي سو هوانغ خلال تفقده مشروع مصفى كربلاء امس ان (إكمال هذه المشاريع وتشغيل مصفى كربلاء بكامل طاقته الانتاجية سيسهمان في تطوير الاقتصاد العراقي).

من جهته قدم مدير الشركات الكورية عرضا عن مشروع مصفى كربلاء ومراحل العمل وتوقيتات الانجاز والتحديات التي تواجه العمل في المصفى . كما أكد عبد المهدي سعي الحكومة الجادة لإعادة النازحين الى مناطقهم.

وبحسب بيان فقد اشاد عبد المهدي خلال استقباله رئيس منظمة الصليب الاحمر الدولية بيتر ماوربر بـ(الجهود الانسانية للمنظمة في المناطق المحررة والمتضررة) مؤكدا (سعي الحكومة الجاد لتحقيق عودة آمنة لجميع النازحين الى مناطقهم وتوفير الاحتياجات الاساسية والخدمات الصحية والمدارس، اضافة الى أهمية حسم الملفات المتعلقة بالمفقودين والمتهمين وفق القانون).من جانبه اعرب ماوربر عن (شكره للحكومة العراقية لماتوفره من ظروف عمل جيدة وتعاون كبير من جانب مختلف الجهات العراقية المعنية) مشيرا الى (أهمية مساهمة المجتمع الدولي بدعم الجهود الانسانية ومشاريع الخدمات).

وبحث الجانبان خلال اللقاء(القضايا الانسانية وماخلفته عصابة داعش الارهابية من معاناة للمواطنين وضرورة استمرار التعاون والتنسيق لتقديم افضل مايمكن من تسهيلات لدعم عمل المنظمة في العراق).