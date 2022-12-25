البارزاني يطالب الجالية الكردية بضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف

رئيسا الإقليم والحكومة يعربان عن ثقتهما بمحاكمة منفّذي إعتداء باريس

اربيل – فريد حسن

شهدت العاصمة الفرنسية باريس عقب اعتداء على مركز ثقافي ،اسفر عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة اخرين من الجالية الكردية ،صدامات بين محتجين اكراد والشرطة ،التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمع قرب مركز أحمد كايا، وسط العاصمة الفرنسية. ودان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الحادثة، واشاد بموقف الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سارع إلى استنكار الهجوم. وقال في تغريدة تابعتها (الزمان) امس (أدين مقتل ثلاثة اكراد في باريس، وأشارك أسرهم الأحزان)، وقد البارزاني ( شكره لموقف الرئيس الفرنسي من الحادث)، وأعرب عن ثقته في أن (الجهات الفرنسية المعنية ستحقق العدالة للضحايا وأسرهم)، واضاف ان (فرنسا كانت داعماً للشعب الكردي دائماً). من جانبه ، دعا رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، الجالية الكردية في فرنسا إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى الأعذار للقيام باستخدام العنف. وقال في تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس (إنني قلق بشأن الهجوم الذي وصفه بالشنيع على الجالية الكردية في باريس،واعرب عن تعاطفي مع ذوي الضحايا)، داعيا الجالية إلى (ضبط النفس وعدم اللجوء الى الأعذار للقيام باستخدام بالعنف)، مؤكدا (ثقته بأن الشركاء الفرنسيين يبذلون قصارى جهدهم لحماية الجالية الكردية في جميع أنحاء البلاد ومحاكمة مرتكبي الهجوم)، وتابع (لقد دعمنا الشعب الفرنسي مرات عديدة،ونحن نمتلك الكثير من الاشياء المشتركة، معا نواجه الإرهاب ونستضيف النازحين بسبب العنف والحرب). وكان ماكرون، قد استنكر الهجوم. وقال في تغريدة على توتير إن (الاكراد في فرنسا باتوا هدفاً لهجوم شنيع وسط باريس)، واضاف (كل التعاطف مع اسر الضحايا،و التقدير لقوات الشرطة على شجاعتها ورباطة جأشها). كما دان المستشار الألماني أولاف شولتز، في تغريدة ( الهجوم الذي وصفه بالمروّع)، وقال ان (عملاً مروعاً هز باريس ، كل التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم). وافاد شهود عيان في وقت سابق ،بإن القتلى هم امرأة ورجلان. وقال الشهود ان (الحادث أسفر عن إصابة 6 اشخاص، توفي 3 منهم)، واضافوا ان ( القتلى والمصابين جميعاً من الجالية الكردية، بينهم ناشطون وفنان). الى ذلك ، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن شكرها لرئيس الاقليم ،على الترحيب الحار الذي لقيته خلال زيارتها إلى أربيل، واكدت أن بلادها ستواصل دعم العراق والاقليم. وقالت ميلوني في تغريدة على تويتر، مخاطبة رئيس الاقليم (شكراً على ترحيبكم الحار في أربيل)، واضافت ان (إيطاليا ستستمر في دعم العراق والاقليم )، واعربت عن تطلعها إلى (تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعاون العديدة).وكان رئيسا الاقليم والحكومة قد استقبلا ميلوني، وجرى بحث الأوضاع في العراق والعلاقات بين إيطاليا والاقليم ، فضلا عن حل المشاكل بين بغداد وأربيل، ومواجهة الإرهاب. وقال بيان ان ( ميلوني وجهت دعوة رسمية إلى رئيس الاقليم ، لزيارة العاصمة الإيطالية روما)، وقالت ميلوني ان (بلادها تولي اهتماماً خاصاً بعلاقاته مع العراق والاقليم ،وعدت قوة واستقرار العراق وكردستان عاملاً مهماً يخدم العراق والمنطقة). ووصلت ميلوني إلى أربيل، الجمعة الماضية وكان في استقبالها رئيس حكومة الاقليم ، وذلك بعد زيارتها لبغداد، حيث عقدت عدداً من الاجتماعات، مع رؤساء الجمهورية و الوزراء ومجلس النواب.