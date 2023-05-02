رئيسا الإقليم والحكومة يطالبان الإسراع بإقرار الموازنة

اربيل – فريد حسن

دعا رئيسا اقليم كردستان والحكومة ،مجلس النواب الى الاسراع في اقرار موازنة العام الجاري ، مؤكدين اهمية ادامة التعاون والتنسيق بين المركز والاقليم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني استقبل في اربيل نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وجرى تأكيد أهمية إقرار مشروع قانون الموازنة)، واضاف ان (اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد وبرنامج الحكومة وعلاقات أربيل وبغداد)، واتفق الجانبان على (ضرورة التعاون بين جميع الجهات السياسية لتجاوز الصعاب وحل المشاكل والحفاظ على الاستقرار السياسي للبلاد). بدوره ،جدد رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ،تأكيد معالجة الملفات العالقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني والمندلاوي اكدا تعزيز وإدامة التواصل والتنسيق والحوارات بين حكومتي المركز والاقليم، وبما يسهم في تحقيق مصلحة الشعب و تقديم افضل الخدمات إليه ، فضلاً عن معالجة المشاكل العالقة وفقاً للدستور والأطر القانونية ، وكذلك تطرقا الى التشريعات المهمة بينها الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث). كما استقبل البارزاني، ، وزير التخطيط محمد علي تميم. وذكر البيان ان (اللقاء بحث الوضع العام في العراق، وضرورة إقرار قانون الموازنة في مجلس النواب في أسرع وقت، أملاً أن تكون بداية لحل المشاكل بين الاقليم والمركز تحت مظلة الدستور، بما يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية لمواطني كوردستان، وكذلك جرى تأكيد أهمية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تضمنها المنهاج الوزاري للحكومة المركزية).