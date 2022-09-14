رئيسا الإقليم والحكومة يبحثان مع ألمانيا والكويت تعزيز علاقات التعاون

اربيل – فريد حسن

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، مع وفدا من أعضاء كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في البرلمان الألماني برئاسة نيلس شميت ،تعزيز علاقات التعاون. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا خلال الاجتماع الذي حضره وزير شؤون البيشمركة بحكومة الاقليم ، علاقات ألمانيا مع العراق وكردستان ومهام القوات الألمانية في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش في العراق ،وكذلك الأوضاع السياسية ومشاكل بغداد واربيل والقضايا المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في الاقليم)، وجدد البارزاني تأكيده أن (داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا، وأن العراق والاقليم لا يزالان بحاجة إلى المساعدة والمساندة الدوليين من أجل القضاء على الإرهاب، ولهذا تمنى على البرلمان الألماني أن يتخذ في شهر تشرين الأول المقبل قرارا بتمديد مهام قوات بلده في العراق)، معربا عن (شكر وتقدير الاقليم للمساعدات الإنسانية والعسكرية الألمانية للعراق وكردستان)، مشدداً على أن (العراق بحاجة إلى المساعدات الأوربية لتعزيز مؤسساتهما والديمقراطية وتوطيد أسس حقوق الإنسان والحريات، وأن بإمكان الأوربيين المساعدة في هذا المجال). بدوره ، ابدى الوفد (تقدير المانيا لدور الاقليم وبطولات قوات البيشمركة في هزيمة داعش)،مشيدا بـ (التقدم والإعمار اللذين يشهدهما الاقليم ، كما عبر أعضاء الوفد عن ارتياحهم لاستئناف عملية الإعمار والاستثمار في كردستان بعد دحر داعش)، مشددا على (صداقة وشراكة الألمانيين مع شعب العراق)، داعيا الى (أهمية استتباب الأمن والاستقرار في العراق). فيما استقبل رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ، القنصل العام الكويتي الجديد لدى كردستان عثمان داوود الداوود. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني هنأ في مستهل اللقاء ، القنصل العام الكويتي على تسنمه عمله الجديد، وتمنى له التوفيق في مهامه من أجل الارتقاء بعلاقات الصداقة التي تربط الاقليم بدولة الكويت)، من جانبه ، اعرب الداوود عن (سعادته بالمباشرة في عمله بالاقليم ، وأبدى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الشاملة بين الجانبين).