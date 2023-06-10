رئيسا إقليم وحكومة كردستان يبحثان مع رومانوسكي عقبات الموازنة

اربيل – قصي مندر

بحث رئيسا إقليم وحكومة كردستان نيجيرفان البارزاني ومسرور البارزاني كل على حدة مع السفيرة الاميركية لدى بغداد الينا رومانوسكي سبل تذليل العقبات التي تقف امام اقرار الموازنة الاتحادية. وقال بيان لرئاسة الاقليم ان البارزاني اجتمع في اربيل مع رومانوسكي واكد لها (اهمية المصادقة على الموازنة الاتحادية الثلاثية لكونها تخدم مصلحة جميع مناطق ومكونات العراق وتراعي مصالح شعب كردستان وتكون سببا في انتعاش العمل والاقتصاد وتطوير الخدمات) .وفي جانب اخر من اللقاء جرى تبادل وجهات النظر حول الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان وعرض جهود وخطوات رئاسة الاقليم لاجرائها. واشار الى انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات لإقامة الانتخابات في الموعد المناسب.وفي اللقاء الذي حضره القنصل الاميركي لدى الاقليم إيرفن هيكس ، جرى التباحث حول علاقات الولايات المتحدة مع العراق وكردستان. كما بحث رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني مع رومانوسكي مناقشة حصة الإقليم من الموازنة العامة.وتضمن الاجتماع الذي حضره ايضا هيكس التباحث بحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور واحترام الاتفاقات . ونفل بيان عن رئيس حكومة الإقليم قوله (أننا بذلنا كل جهودنا للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، وذلك بهدف حماية الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم، ولن نقبل بأي انتهاك لحقوقنا).