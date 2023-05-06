رئاسة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي ستكون لمخرج فائز بالأوسكار



© AFP المخرج داميان شازيل في كاليفورنيا بتاريخ 26 شباط/فبراير 2023

روما (أ ف ب) – يرأس المخرج داميان شازيل الحائز جائزة أوسكار عن فيلمه “لا لا لاند” لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي في دورته الثمانين، على ما أفاد منظمو المهرجان الجمعة.

ومن المقرر إقامة الدورة الثمانين من المهرجان السينمائي المرموق في جزيرة ليدو الإيطالية بين 30 آب/أغسطس و9 أيلول/سبتمبر.

وقال شازيل إنّ “المدينة الإيطالية الشهيرة بفنانين من أمثال تينتوريتو وتيتيان وفرونزه تتحوّل مدى عشرة أيام من كل عام مدينة للسينما، ويسعدني ويشرفني أن أرأس لجنة تحكيمها هذه السنة”.

وكان هذا الحدث السينمائي افتُتح عام 2016 بفيلم “لا لا لاند” الذي حصد ست جوائز أوسكار بينها جائزة أفضل مخرج، مما جعل شازيل أصغر المخرجين الفائزين بهذه الفئة على الإطلاق.

إلى ذلك، يرأس المخرج الإيطالي يوناس كاربينيانو (“ميديتيرانيا”، “أتشامبرا”، “أ كيارا”) لجنة التحكيم الخاصة بفئة “أوريزونتي” ضمن مهرجان البندقية.

والعام الفائت، كانت جائزة الأسد الذهبي الأبرز في المهرجان الإيطالي من حصة المخرجة الأميركية لورا بويتراس عن فيلمها “آل ذي بيوتي أند ذي بلودشد”.

وكانت الممثلة الأميركية جوليان مور ترأست لجنة تحكيم الدورة الفائتة من مهرجان البندقية السينمائي.