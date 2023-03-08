رؤية في الحرية والعدالة – عدنان سمير دهيرب

تشكل الدساتير و أفكار الفلاسفة والكتاب و ما تنشره الصحافة ، وايديولوجيا التنظيمات و الحركات السياسية و برامج منظمات المجتمع المدني و تضحيات المحرومين والطبقة الوسطى و قبلها تعاليم الديانات السماوية و الوضعية .

والاعمق تجسيداً الدماء التي سفحت في كل زمان و مكان على مدى قرون من الزمن . عناوين لمحتوى ما برح غاية الانسان من أجل قضايا هي (الحرية و المساواة و الاخوة) مفردات أختصرها شعار الثورة الفرنسية قبل أكثر من قرنين ، و لم تزل هدفاً لنضال الانسان ضد الانظمة الدكتاتورية والاستبدادية بكل مسمياتها وأشكالها و إختلاف عقائدها و تشابه سياساتها التي تستبيح المحرمات . إذ إنها تشكل عملية صراع أزلي بين شهوة السلطة للعنف لقمع الانسان وتطلعاته الى التحرر ، صراع يتجدد أبداً لتحطيم الاسوار التي تصنعها القوى السياسية عند إستلامها للسلطة و إطلاق تبريرات شتى للتغطية على الفظاعات التي ترتكب وآثارها المؤلمة بخلاف صياغتها لديباجة و بنود الدستور .

مستقبل افضل

فقد وقعت خلال مائه عام و نيفٍ تحولات سياسية ضمن الموجات الثلاث نحو الديمقراطية في دول العالم بقاراته المختلفة ، كنظام سياسي يلامس أحلام الشعوب والتشوف نحو مسقبل أفضل وحياة أجود.

والثابت أن هذا النظام يقوم على مرتكزات و قيم أبرزها الحرية والعدالة الاجتماعية فضلاً عن المواطنة والتعددية و نحو ذلك ، وتتوازن الحرية و العدالة لتأمين الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، التي يتوجب تكاملها بسبب حاجات الانسان المترابطة وأثرها المباشر على حياته ، و مدى إنعكاسها على دينامية السلم الأهلي وأستقرار الدولة . تلك القيم ترتقي بتراكم الوعي و العمل والانجاز .

و العدالة كما تشير الاتفاقيات الدولية و النصوص السماوية والانسانية ، تتجسد في إطار الديمقراطية ، بتكافؤ الفرص ، وإقامة نظام إقتصادي يهدف الى رفع مستوى المعيشة لدى مختلف المواطنين و الحد من التفاوت بين شرائح المجتمع ، فحرية الفرد والمجتمع لاتكون بالغاء حرية الاخر ، من هنا تبدأ مقولة العدالة .(حليم بركات ، المجتمع العربي المعاصر).

و العدالة ليست أمام القانون فقط وإنما في توزيع الموارد الوطنية بالتساوي من خلال تقديم الخدمات والتنمية و البناء و توفير فرص العمل على أساس الكفاءة . و هذه القيم والمرتكزات في الغالب تواجه تحديات جمة عند عملية التحول الديمقراطي جراء رسوخ أساليب ومفاهيم ما قبل التحول و إنتقالها الى ما بعد التحول لاسيما و أن هذا التحول لم يأتِ نتيجة مخاضات وتجارب و تراكم وإنما بسبب غزو خارجي عمل على تدمير بنية الدولة و مجتمع متعدد الاثنيات ، يعاني الانقسامات الايديولوجية و المذهبية و القومية وإرث من العنف مازالت أثاره تتجلى في سلوكيات الافراد .إضافة الى أحزاب دون وطنية وإيديولوجيا دوغائية و عصبية ، تطبق شكل الديمقراطية و ليس قيمها ، مما أنعكس على أضطراب الحياة السياسية و تواتر الازمات .التي أفضت الى تصدع قيم الديمقراطية وهشاشة النظام الجديد.

و يتساءل جورج بوردو في كتابه الديمقراطية ما إهمية أن يكون الانسان حراً في تفكيره اذا كان تعبيره عن الفكر يعرضه للاضطهاد الاجتماعي ، و أن يكون حراً في رفض شروط العمل اذا كان وضعه الاقتصادي يرغمه على قبوله ، و أن يكون حراً في التمتع بالحياة اذا كان البحث عن لقمة العيش يستغرق كل حياته ، و أن يكون حراً في ينمي شخصيته بالثقافة و أكتشاف العالم المتاح للجميع اذا كانت تنقصه الامكانيات المادية الحيوية .

بمعنى أن الحرية تفقد قيمتها وأثرها على الانسان اذا ما كانت البيئة المحيطة تتسم بغياب الحاجات الانسانية التي تنعكس على سلوكه . إذ ان ثمة قيود وضرورات مادية تفضي الى الانقياد و إندحار حرية الفرد التي تظل مكبلة بأصفاد غير مرئية ، في ما تستمر الافكار قابعة في ذات الفرد حتى يتخلى عنها .فالحرية تقترن بالوعي والمسؤولية والايمان بحرية التعبير عن الرأي وإحترام الاخر ، وتصبح جزءاً من الممارسات اليومية للجماعة . إضافة الى أن الحرمان يفقد قيمة المرء ويتحول الى شيئ مجرد لا أثر له أمام الجميع . لاسيما و أن الدولة تسعى الى تطبيق قانون حرية التعبير –المتعثر- إقراره منذ إثنا عشر عاماً بسبب قسم من بنوده المكبلة للحرية التي يرفع شعارها النظام الجديد.

داخل الانسان

وبذلك يتلاشى جمال أهم قيمة أو مرتكز و الذي يبدأ من داخل الانسان ، و ليس البيئة الغارقة بالشعارات الكاذبة و الاقنعة المزيفة و اذا ما حدث إختلال في المعادلة ، يغدوا سراباً و وهماً يفضي الى الاحباط .

أن توفير الحقوق ، يُعد من واجبات الدولة الرئيسة و هي روافد للمشاركة السياسية وأسباباً لمنح الشرعية التي يسعى اليها النظام السياسي . وتوفيرها أيضاً يفضي الى تحقيق الذات و ليس هاجس البحث الدائم عن فرصة عمل إزاء خمول في التنمية وتفشي البطالة التي أصبحت علامة لنسبة عالية من السكان الذي يشكل الشباب أكثر من نصفهم . و قد أنتج غياب العدالة الاجتماعية التي كانت أحد أسبابها القوانين و هشاشة الدولة مشكلات كبيرة في موضوع النفقات التشغيلية مع وجود 300 ألف شخص يستلمون رواتب وآخرين فضائيين (وفق اللجنة المالية البرلمانية).أن تحقيق قيم الديمقراطية يتوجب جهوداً شاقة و عملاً مثمراً يقوم على الوعي و التسامح للارتقاء بالمواطنة والحرية و المساواة و الغاء القوانين التي تحمى التمايز بأدراك أن الحقوق تقترن بالواجبات والحق بالمشاركة السياسية . إضافة الى تحقيق الامن الاجتماعي بعدم التهديد و الخوف لأسباب تتعلق بحرية التعبير والتظاهر السلمي أو لأسباب مذهبية أو قومية أو دينية .