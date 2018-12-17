رؤية‭ ‬تنبؤية‭ ‬للكاتب‭ ‬جورج‭ ‬أورول‭ ‬في‭ ‬1944‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬أوروبا

تحت عنوان «مثلما أشاء»، نشر الروائي البريطاني جورج اورويل (1903-1950) سلسلة مقالات في صحيفة تربيون اليسارية البريطانية بين السنوات 1943-1947. وقد اخترت من بين هذ المقالات ترجمة المقال الذي كان اورويل قد نشره بتاريخ 12 مايس/مايو 1944 ويتناول فيه ثلاثة مواضيع منفصلة في آن واحد. تكمن أهمية المقال، ولا سيما الجزء الأول منه، في تقصي جانب هام يتعلق بظاهرة الهجرة وتداعياتها على القارة الأوروبية، وهي تداعيات ما برح المواطن في العالم الثالث يعاني من وطأتها.
وفي الجزأين الآخرين من المقال، يسلط الكاتب الضوء على مواضيع سياسية واقتصادية نشأت في أعقاب الحروب التي خاضتها أوروبا، لا تختلف آثارها كثيراً عما واجهته بلدان العالم الثالث التي مرت بظروف مماثلة. واحسب أن عبقرية جورج أورويل تكمن في تصديه لمواضيع لاتزال مضامينها نافذة وتداعياتها حاضرة حتى يومنا هذا. يكفي هنا التذكير بأن رواية اورويل الشهيرة «1984» التي كتبها سنة 1948، كانت قد حققت، في أعقاب انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكبر المبيعات في الغرب بعدما رأى القراء أنها تحاكي ما يجري اليوم في العالم من صعود للنزعة الشعبوية واحساس طاغ لدى البشر بأنهم يخضعون للرقابة في حلهم وترحالهم.
نواف شاذل طاقة
لدى قراءتي مؤخراً مجموعة من الكتب «التقدمية» التي تميل إلى التفاؤل السطحي، صدمتني الطريقة التلقائية التي راح فيها الناس يرددون عبارات محددة كانت رائجة قبل عام 1914، ومن بينها عبارتان مفضلتان هما «إلغاء المسافات» و «اختفاء الحدود». لا أعرف عدد المرات التي تكرر سماعي فيها لعبارات مثل «إن الطائرة والمذياع ألغيا المسافات» وأن «أطراف العالم قاطبة بات بعضها الآن يعتمد على بعضها الآخر».
في الواقع، إن الآثار التي خلفتها الاختراعات الحديثة قد زادت من حدة نزعة التشدد القومي، وجعلت السفر أشد صعوبة بكثير، واضعفت وسائل الاتصال بين هذا البلد وذاك، وجعلت أجزاء العالم المختلفة ليس أكثر ترابطاً، بل أقل اعتماداً بعضها على البعض الآخر في مجال الغذاء والسلع المنتجة. ولم يحدث كل هذا بسبب الحرب، بل أن هذه النزعات ظلت تفعل فعلها منذ عام 1918، على الرغم من أنها استفحلت بعد حقبة الكساد العالمي. خذ ببساطة مسألة السفر، ففي القرن التاسع عشر، لم تكن أجزاء عديدة من عالمنا هذا قد اكتشفت بعد، إلاّ أن السفر لم يخضع لقيود تستحق الذكر. ولغاية عام 1914، لم تكُن بحاجة إلى جواز سفر كي تذهب إلى أية دولة باستثناء روسيا. وكان بوسع المهاجر الأوروبي، إذا ما استطاع توفير بضعة جنيهات للطريق، أن يبحر إلى أمريكا أو استراليا بسهولة، وإذا ما وصل هناك لن يوجه إليه أحد أية أسئلة. أما في القرن الثامن عشر، فقد كان من الطبيعي أن تسافر بأمان إلى بلاد تخوض حرباً مع بلادك.
غير أن السفر في أيامنا هذه أصبح تدريجيا أكثر صعوبة. ومن الأهمية بمكان تعداد أجزاء العالم تلك التي لم يكن من المتيسر دخولها قبل بدء الحرب.
لنأخذ في البداية منطقة آسيا الوسطى برمتها. فربما باستثناء قلة من شيوعيين ثقات، لم يدخل أي اجنبي إلى آسيا السوفيتية خلال السنوات العديدة الماضية. وبسبب مشاعر الغيرة الانكلو-روسية، باتت التبت دولة مغلقة منذ العام 1912 تقريباً. وصار الوصول إلى سنجان، التي تعد جزءاً من الصين من الناحية النظرية، غير متاح أيضا. وأصبحت بعد ذلك الامبراطورية اليابانية برمتها، عدا اليابان نفسها، محرمة على الاجانب عملياً. حتى الهند، لم يكن الوصول إليها ممكنا منذ العام 1918. وغالبا ما كانت جوازات السفر تُرفض، حتى جوازات سفر الرعايا البريطانيين – وبعض الاحيان حتى جوازات سفر الهنود! لقد فرضت قيود شديدة على السفر، حتى في أوروبا. وباستثناء الزيارات القصيرة الأمد، بات الدخول إلى بريطانيا أمرا في غاية الصعوبة، وهو ما اكتشفه فيما بعد العديد من اللاجئين البائسين المناهضين للفاشية. ومع حلول العام 1935، تقلص إصدار سمات الدخول إلى الاتحاد السوفيتي إلى حد كبير. وأضحت البلدان الفاشية محظورة على أي شخص يمتلك سجلا مناهضاً للفاشية، في وقت لم يعد فيه من الممكن عبور العديد من المناطق إلا بعد التعهد بعدم مغادرة القطار. ووضعت الأسلاك الشائكة على طول الحدود، ونصبت المدافع الرشاشة، وانتشر الحراس المتجولون، الذين دأبوا في أحيان كثيرة على ارتداء اقنعة الغاز. أما بخصوص الهجرة، فقد توقفت عملياً منذ عشرينيات هذ القرن. وبذل جميع بلدان العالم الجديد قصارى الجهود لإبعاد المهاجر إلاّ إذا جلب معه مبالغ مالية كبيرة. كما توقفت الهجرة اليابانية والصينية إلى الأمريكيتين بشكل تام. وكان على يهود أوروبا أن يبقوا ليواجهوا المذابح لأنه لم يكن لديهم ثمة مكان للذهاب، لكن في حالة المذابح القيصرية التي وقعت قبل أربعين عاماً فقد استطاعوا الفرار بجميع الاتجاهات. في مواجهة كل هذا، كيف يمكن لأي شخص أن يخالفني الرأي وأن يقول لي إن الوسائل الحديثة للسفر تشجع على التواصل المتبادل بين البلدان. لقد اضمحلت كذلك الاتصالات ذات الطابع الفكري منذ زمن طويل. واصبح من الهراء القول إن المذياع يؤمن اتصال الناس بالدول الاجنبية، وإذا ما تيسر وصف ما يفعله فانه يقوم بعكس ذلك تماماً. لا يستمع أي شخص عادي إلى اذاعة اجنبية إطلاقاً؛ واذا ما ظهرت مؤشرات لاستماع عدد كبير من المواطنين إلى اذاعة اجنبية، فان الحكومة ستمنع ذلك اما من خلال عقوبات قاسية، أو عبر مصادرة اجهزة المذياع ذات الموجات القصيرة، أو من خلال نصب محطات تشويش. المحصلة هي أن كل إذاعة وطنية أضحت ضرباً من ضروب عالم شمولي خاص بذاته، تبث معلومات دعائية ليل نهار إلى أناس لا يستطيعون الاستماع إلى أي شيء آخر. وفي هذه الاثناء، تضاءل الطابع الدولي للآداب شيئاً فشيئاً. ويمنع أغلب البلدان الشمولية دخول الصحف الأجنبية إلى أراضيه ولا يسمح إلا بقبول عدد محدود من الكتب الأجنبية، التي تخضع بدورها إلى رقابة دقيقة وتصدر في بعض الاحيان نسخاً محرفة منها. كما تتعرض الخطابات المرسلة اثناء انتقالها من بلد لآخر إلى العبث بشكل معتاد. وقد اعيد خلال العقد الاخير في الكثير من البلدان تدوين كتب التاريخ بطريقة حملت معها عبارات قومية أكثر تطرفاً من ذي قبل، لينشأ الاطفال وهم يحملون صورة عن العالم الخارجي يُراد لها أن تكون على أكبر قدر ممكن من التزييف والتضليل.
لا يُعرف إذا كان بالمستطاع وقف نزعات الاكتفاء الذاتي («السيادة المطلقة») التي كانت قد بدأت بالظهور منذ عام 1930 تقريبا، وازدادت حدةً بفعل الحرب. إن التصنيع في بلدان مثل الهند وأمريكا الجنوبية يضاعف من قدرتها الشرائية، ولذلك يتعين، من الناحية النظرية، أن يعزز ذلك التجارة العالمية. غير أن الأمر الذي لم يدركه أولئك الذين يقولون بسعادة غامرة إن «جميع أجزاء العالم مترابطة» هو أنه لم يعد يتعين على بعض هذه الاجزاء أن يعتمد على البعض الآخر. ففي زمن يكون فيه من السهولة بمكان صناعة الصوف من الحليب وصناعة المطاط من الزيوت، وعندما تكاد تكون زراعة القمح في مناطق القطب الشمالي متيسرة، وعندما يكون استخدام عقار اتبرين بدلا من عقار كينين متاحاً وتصبح حبات فيتامين (C) بديلاً مقبولا للفاكهة، لن يتبقى للاستيرادات أهمية كبيرة تذكر. وسيكون بوسع اي منطقة كبيرة أن تعزل نفسها بشكل أكثر إحكاماً مقارنة بتلك الأيام التي سار فيها جيش نابليون الكبير صوب موسكو، وقد ارتدى جنوده معاطف بريطانية الصنع على الرغم من الحصار. وهكذا، فطالما بقي العالم جانحاً نحو نزعتي التشدد القومي والشمولية، فان الانجازات العلمية الجديدة ستمهد الطريق أمام العالم كي يمضي قدما نحو التشدد.
أدون هنا بعض الاسعار الحالية: بلغ سعر ساعة منبه سويسرية الصنع قبل الحرب 5 أو 10 شلنات، ويبلغ سعرها حاليا 3 جنيهات و15 بنساً. وبلغ سعر آلة طباعة محمولة مستخدمة قبل الحرب 12 جنيها، فيما يبلغ سعرها الحالي 30 جنيها. وكان سعر فرشاة رديئة الصنع مصنوعة من الالياف لتقشير جوز الهند يساوي 3 بنسات قبل الحرب، لكنه يساوي الآن شلناً واحدا وتسعة بنسات. كما كان سعر قداحة الغاز قبل الحرب بنسا واحدا، في حين يبلغ اليوم 5 شلنات وتسعة بنسات.
بوسعي أن اذكر اسعار سلع مماثلة، لكن ما يجدر ذكره هنا هو أن الساعة المشار اليها أعلاه، على سبيل المثال، كنت قطعاً قد صُنعت قبل الحرب بسعرها القديم. لكن يبدو أن الابتزاز الأسوأ بالأسعار إجمالاً قد وقع في السلع المستعملة، كالكراسي، والطاولات، والملابس، والساعات، وعربات الأطفال، والدراجات الهوائية، وأغطية الأسِرة. ولدى الاستفسار، فقد وجدت أن ثمة قانوناً هذه الايام يمنع فرض الاسعار العالية على السلع المستعملة. إن هذا ما شأنه أن يبعث في نفسي شعوراً عميقاً بالراحة، تماما كما يفترض به أن يفعل في نفوس الاشخاص المشمولين بالقرار 18b الذين بلغ أسماعهم تشريع قانون يمنع الاحتجاز غير القانوني، أو الفلاحين الهنود عندما يعلمون أن جميع الرعايا البريطانيين متساوون أمام القانون.
في كتابه «حملة سيدان»، يسرد المؤلف (هوبر) ما جرى في مقابلة للجنرال دو ويمفن، حينما سعى الأخير خلال تلك المقابلة إلى التفاوض للحصول على أفضل الشروط الممكنة للجيش الفرنسي المنهزم. قال الجنرال «إن من مصلحتكم، من وجهة نظر سياسية، أن تقدموا لنا شروطا مشرفة…. إن سلاماً مستنداً إلى شروط تحترم الطرف الآخر سيكون سلاماً دائماً، في حين أن ترتيبات صارمة من شأنها أن توقظ مشاعر مؤلمة، وقد تشعل فتيل حرب لا نهاية لها بين فرنسا وبروسيا.
هنا تدخل الرجل الحديدي، المستشار بسمارك، وكلماته هذه مقتبسة من مذكراته الشخصية:
قلتُ له بأننا قد نبني موقفا مستندا إلى مشاعر امتنان يبديها أمير،
لكننا بكل تأكيد لا نبني موقفاً مستنداً إلى مشاعر شعب – خصوصاً
مشاعر امتنان الفرنسيين. إن المؤسسات والظروف في فرنسا غير
ثابتة؛ إن الحكومات والسلالات تتغير بشكل ثابت ولا ينبغي على
المرء أن يلتزم بما ألزم به الآخرون أنفسهم… وفي ضوء الوضع القائم،
سيكون من الحماقة بمكان ألا نستغل نجاحنا بشكل كامل.
يُعتقد على نطاق واسع أن «الواقعية» كعقيدة حديثة، نشأت مع بسمارك. لقد عُدَّ هذا الخطاب الغبي في حينه «واقعياً» بشكل مذهل، ولعله سيوصف كذلك الآن أيضاً. بيد أن ما قاله ويمفن كان بمنتهى الحكمة، على الرغم من أنه مجرد محاولة للتفاوض على شروط أفضل. ولو كان الالمان قد تصرفوا بكرم معتاد (أي بمعايير ذلك الوقت) ربما كان من المستحيل إذكاء روح الانتقام في فرنسا. ماذا كان سيقول بسمارك لو قيل له حينئذ إن الشروط القاسية التي تُفرض حاليا ستعني هزيمة مريعة بعد 48 عاماً؟ ليس ثمة شك كبير حول الرد: لعله كان سيقول إن الشروط، على الرغم من ذلك، ينبغي أن تبقى أكثر صرامة. هذه هي الواقعية، وعلى وفق المبدأ نفسه، فمتى ما تسبب الدواء في علةٍ للمريض، فلسوف يقرر الطبيب مضاعفة الجرعة!