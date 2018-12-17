رؤية‭ ‬تنبؤية‭ ‬للكاتب‭ ‬جورج‭ ‬أورول‭ ‬في‭ ‬1944‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬أوروبا

تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬مثلما‭ ‬أشاء‮»‬،‭ ‬نشر‭ ‬الروائي‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬اورويل‭ ‬‭(‬1903-1950‭)‬‭ ‬سلسلة‭ ‬مقالات‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬تربيون‭ ‬اليسارية‭ ‬البريطانية‭ ‬بين‭ ‬السنوات‭ ‬1943-1947‭. ‬وقد‭ ‬اخترت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬هذ‭ ‬المقالات‭ ‬ترجمة‭ ‬المقال‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬اورويل‭ ‬قد‭ ‬نشره‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬مايس‭/‬مايو‭ ‬1944‭ ‬ويتناول‭ ‬فيه‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواضيع‭ ‬منفصلة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭. ‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬المقال،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬منه،‭ ‬في‭ ‬تقصي‭ ‬جانب‭ ‬هام‭ ‬يتعلق‭ ‬بظاهرة‭ ‬الهجرة‭ ‬وتداعياتها‭ ‬على‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وهي‭ ‬تداعيات‭ ‬ما‭ ‬برح‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الثالث‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬وطأتها‭. ‬

وفي‭ ‬الجزأين‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬المقال،‭ ‬يسلط‭ ‬الكاتب‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مواضيع‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬خاضتها‭ ‬أوروبا،‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬آثارها‭ ‬كثيراً‭ ‬عما‭ ‬واجهته‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬الثالث‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بظروف‭ ‬مماثلة‭. ‬واحسب‭ ‬أن‭ ‬عبقرية‭ ‬جورج‭ ‬أورويل‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬تصديه‭ ‬لمواضيع‭ ‬لاتزال‭ ‬مضامينها‭ ‬نافذة‭ ‬وتداعياتها‭ ‬حاضرة‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭. ‬يكفي‭ ‬هنا‭ ‬التذكير‭ ‬بأن‭ ‬رواية‭ ‬اورويل‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬1984‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كتبها‭ ‬سنة‭ ‬1948،‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حققت،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬أكبر‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬بعدما‭ ‬رأى‭ ‬القراء‭ ‬أنها‭ ‬تحاكي‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬صعود‭ ‬للنزعة‭ ‬الشعبوية‭ ‬واحساس‭ ‬طاغ‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭ ‬بأنهم‭ ‬يخضعون‭ ‬للرقابة‭ ‬في‭ ‬حلهم‭ ‬وترحالهم‭.‬

نواف‭ ‬شاذل‭ ‬طاقة‭ ‬

لدى‭ ‬قراءتي‭ ‬مؤخراً‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬‮«‬التقدمية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬التفاؤل‭ ‬السطحي،‭ ‬صدمتني‭ ‬الطريقة‭ ‬التلقائية‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬فيها‭ ‬الناس‭ ‬يرددون‭ ‬عبارات‭ ‬محددة‭ ‬كانت‭ ‬رائجة‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬1914،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬عبارتان‭ ‬مفضلتان‭ ‬هما‭ ‬‮«‬إلغاء‭ ‬المسافات‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬اختفاء‭ ‬الحدود‮»‬‭. ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬التي‭ ‬تكرر‭ ‬سماعي‭ ‬فيها‭ ‬لعبارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الطائرة‭ ‬والمذياع‭ ‬ألغيا‭ ‬المسافات‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬أطراف‭ ‬العالم‭ ‬قاطبة‭ ‬بات‭ ‬بعضها‭ ‬الآن‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬الآخر‮»‬‭.‬

في‭ ‬الواقع،‭ ‬إن‭ ‬الآثار‭ ‬التي‭ ‬خلفتها‭ ‬الاختراعات‭ ‬الحديثة‭ ‬قد‭ ‬زادت‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬نزعة‭ ‬التشدد‭ ‬القومي،‭ ‬وجعلت‭ ‬السفر‭ ‬أشد‭ ‬صعوبة‭ ‬بكثير،‭ ‬واضعفت‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬بين‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬وذاك،‭ ‬وجعلت‭ ‬أجزاء‭ ‬العالم‭ ‬المختلفة‭ ‬ليس‭ ‬أكثر‭ ‬ترابطاً،‭ ‬بل‭ ‬أقل‭ ‬اعتماداً‭ ‬بعضها‭ ‬على‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الغذاء‭ ‬والسلع‭ ‬المنتجة‭. ‬ولم‭ ‬يحدث‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النزعات‭ ‬ظلت‭ ‬تفعل‭ ‬فعلها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1918،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬استفحلت‭ ‬بعد‭ ‬حقبة‭ ‬الكساد‭ ‬العالمي‭. ‬خذ‭ ‬ببساطة‭ ‬مسألة‭ ‬السفر،‭ ‬ففي‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أجزاء‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬عالمنا‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬اكتشفت‭ ‬بعد،‭ ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬السفر‭ ‬لم‭ ‬يخضع‭ ‬لقيود‭ ‬تستحق‭ ‬الذكر‭. ‬ولغاية‭ ‬عام‭ ‬1914،‭ ‬لم‭ ‬تكُن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬كي‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬باستثناء‭ ‬روسيا‭. ‬وكان‭ ‬بوسع‭ ‬المهاجر‭ ‬الأوروبي،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬استطاع‭ ‬توفير‭ ‬بضعة‭ ‬جنيهات‭ ‬للطريق،‭ ‬أن‭ ‬يبحر‭ ‬إلى‭ ‬أمريكا‭ ‬أو‭ ‬استراليا‭ ‬بسهولة،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬هناك‭ ‬لن‭ ‬يوجه‭ ‬إليه‭ ‬أحد‭ ‬أية‭ ‬أسئلة‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تسافر‭ ‬بأمان‭ ‬إلى‭ ‬بلاد‭ ‬تخوض‭ ‬حرباً‭ ‬مع‭ ‬بلادك‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬أيامنا‭ ‬هذه‭ ‬أصبح‭ ‬تدريجيا‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭. ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬تعداد‭ ‬أجزاء‭ ‬العالم‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬المتيسر‭ ‬دخولها‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬

لنأخذ‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬برمتها‭. ‬فربما‭ ‬باستثناء‭ ‬قلة‭ ‬من‭ ‬شيوعيين‭ ‬ثقات،‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬أي‭ ‬اجنبي‭ ‬إلى‭ ‬آسيا‭ ‬السوفيتية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العديدة‭ ‬الماضية‭. ‬وبسبب‭ ‬مشاعر‭ ‬الغيرة‭ ‬الانكلو‭-‬روسية،‭ ‬باتت‭ ‬التبت‭ ‬دولة‭ ‬مغلقة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1912‭ ‬تقريباً‭. ‬وصار‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬سنجان،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية،‭ ‬غير‭ ‬متاح‭ ‬أيضا‭. ‬وأصبحت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الامبراطورية‭ ‬اليابانية‭ ‬برمتها،‭ ‬عدا‭ ‬اليابان‭ ‬نفسها،‭ ‬محرمة‭ ‬على‭ ‬الاجانب‭ ‬عملياً‭. ‬حتى‭ ‬الهند،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬ممكنا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1918‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬تُرفض،‭ ‬حتى‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬الرعايا‭ ‬البريطانيين‭ ‬–‭ ‬وبعض‭ ‬الاحيان‭ ‬حتى‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬الهنود‭!‬‭ ‬لقد‭ ‬فرضت‭ ‬قيود‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬وباستثناء‭ ‬الزيارات‭ ‬القصيرة‭ ‬الأمد،‭ ‬بات‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬أمرا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الصعوبة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اكتشفه‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬البائسين‭ ‬المناهضين‭ ‬للفاشية‭. ‬ومع‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬1935،‭ ‬تقلص‭ ‬إصدار‭ ‬سمات‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭. ‬وأضحت‭ ‬البلدان‭ ‬الفاشية‭ ‬محظورة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يمتلك‭ ‬سجلا‭ ‬مناهضاً‭ ‬للفاشية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬عبور‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬التعهد‭ ‬بعدم‭ ‬مغادرة‭ ‬القطار‭. ‬ووضعت‭ ‬الأسلاك‭ ‬الشائكة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود،‭ ‬ونصبت‭ ‬المدافع‭ ‬الرشاشة،‭ ‬وانتشر‭ ‬الحراس‭ ‬المتجولون،‭ ‬الذين‭ ‬دأبوا‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬ارتداء‭ ‬اقنعة‭ ‬الغاز‭. ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الهجرة،‭ ‬فقد‭ ‬توقفت‭ ‬عملياً‭ ‬منذ‭ ‬عشرينيات‭ ‬هذ‭ ‬القرن‭. ‬وبذل‭ ‬جميع‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬الجديد‭ ‬قصارى‭ ‬الجهود‭ ‬لإبعاد‭ ‬المهاجر‭ ‬إلاّ‭ ‬إذا‭ ‬جلب‭ ‬معه‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭. ‬كما‭ ‬توقفت‭ ‬الهجرة‭ ‬اليابانية‭ ‬والصينية‭ ‬إلى‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭. ‬وكان‭ ‬على‭ ‬يهود‭ ‬أوروبا‭ ‬أن‭ ‬يبقوا‭ ‬ليواجهوا‭ ‬المذابح‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬ثمة‭ ‬مكان‭ ‬للذهاب،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المذابح‭ ‬القيصرية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬قبل‭ ‬أربعين‭ ‬عاماً‭ ‬فقد‭ ‬استطاعوا‭ ‬الفرار‭ ‬بجميع‭ ‬الاتجاهات‭. ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬كل‭ ‬هذا،‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬أن‭ ‬يخالفني‭ ‬الرأي‭ ‬وأن‭ ‬يقول‭ ‬لي‭ ‬إن‭ ‬الوسائل‭ ‬الحديثة‭ ‬للسفر‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭. ‬لقد‭ ‬اضمحلت‭ ‬كذلك‭ ‬الاتصالات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الفكري‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭. ‬واصبح‭ ‬من‭ ‬الهراء‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬المذياع‭ ‬يؤمن‭ ‬اتصال‭ ‬الناس‭ ‬بالدول‭ ‬الاجنبية،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬تيسر‭ ‬وصف‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬فانه‭ ‬يقوم‭ ‬بعكس‭ ‬ذلك‭ ‬تماماً‭. ‬لا‭ ‬يستمع‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬عادي‭ ‬إلى‭ ‬اذاعة‭ ‬اجنبية‭ ‬إطلاقاً؛‭ ‬واذا‭ ‬ما‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤشرات‭ ‬لاستماع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬اذاعة‭ ‬اجنبية،‭ ‬فان‭ ‬الحكومة‭ ‬ستمنع‭ ‬ذلك‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬مصادرة‭ ‬اجهزة‭ ‬المذياع‭ ‬ذات‭ ‬الموجات‭ ‬القصيرة،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نصب‭ ‬محطات‭ ‬تشويش‭. ‬المحصلة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬إذاعة‭ ‬وطنية‭ ‬أضحت‭ ‬ضرباً‭ ‬من‭ ‬ضروب‭ ‬عالم‭ ‬شمولي‭ ‬خاص‭ ‬بذاته،‭ ‬تبث‭ ‬معلومات‭ ‬دعائية‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭ ‬إلى‭ ‬أناس‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الاثناء،‭ ‬تضاءل‭ ‬الطابع‭ ‬الدولي‭ ‬للآداب‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً‭. ‬ويمنع‭ ‬أغلب‭ ‬البلدان‭ ‬الشمولية‭ ‬دخول‭ ‬الصحف‭ ‬الأجنبية‭ ‬إلى‭ ‬أراضيه‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬إلا‭ ‬بقبول‭ ‬عدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬الأجنبية،‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬رقابة‭ ‬دقيقة‭ ‬وتصدر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الاحيان‭ ‬نسخاً‭ ‬محرفة‭ ‬منها‭. ‬كما‭ ‬تتعرض‭ ‬الخطابات‭ ‬المرسلة‭ ‬اثناء‭ ‬انتقالها‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬لآخر‭ ‬إلى‭ ‬العبث‭ ‬بشكل‭ ‬معتاد‭. ‬وقد‭ ‬اعيد‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬تدوين‭ ‬كتب‭ ‬التاريخ‭ ‬بطريقة‭ ‬حملت‭ ‬معها‭ ‬عبارات‭ ‬قومية‭ ‬أكثر‭ ‬تطرفاً‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل،‭ ‬لينشأ‭ ‬الاطفال‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬صورة‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭ ‬يُراد‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬التزييف‭ ‬والتضليل‭. ‬

لا‭ ‬يُعرف‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بالمستطاع‭ ‬وقف‭ ‬نزعات‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬‭(‬‮«‬السيادة‭ ‬المطلقة‮»‬‭)‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬بالظهور‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬تقريبا،‭ ‬وازدادت‭ ‬حدةً‭ ‬بفعل‭ ‬الحرب‭. ‬إن‭ ‬التصنيع‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬مثل‭ ‬الهند‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬الشرائية،‭ ‬ولذلك‭ ‬يتعين،‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية،‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬ذلك‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يدركه‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يقولون‭ ‬بسعادة‭ ‬غامرة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬أجزاء‭ ‬العالم‭ ‬مترابطة‮»‬‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الاجزاء‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭. ‬ففي‭ ‬زمن‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬السهولة‭ ‬بمكان‭ ‬صناعة‭ ‬الصوف‭ ‬من‭ ‬الحليب‭ ‬وصناعة‭ ‬المطاط‭ ‬من‭ ‬الزيوت،‭ ‬وعندما‭ ‬تكاد‭ ‬تكون‭ ‬زراعة‭ ‬القمح‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬متيسرة،‭ ‬وعندما‭ ‬يكون‭ ‬استخدام‭ ‬عقار‭ ‬اتبرين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬عقار‭ ‬كينين‭ ‬متاحاً‭ ‬وتصبح‭ ‬حبات‭ ‬فيتامين‭ ‬‭(‬C‭)‬‭ ‬بديلاً‭ ‬مقبولا‭ ‬للفاكهة،‭ ‬لن‭ ‬يتبقى‭ ‬للاستيرادات‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬تذكر‭. ‬وسيكون‭ ‬بوسع‭ ‬اي‭ ‬منطقة‭ ‬كبيرة‭ ‬أن‭ ‬تعزل‭ ‬نفسها‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬إحكاماً‭ ‬مقارنة‭ ‬بتلك‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬سار‭ ‬فيها‭ ‬جيش‭ ‬نابليون‭ ‬الكبير‭ ‬صوب‭ ‬موسكو،‭ ‬وقد‭ ‬ارتدى‭ ‬جنوده‭ ‬معاطف‭ ‬بريطانية‭ ‬الصنع‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الحصار‭. ‬وهكذا،‭ ‬فطالما‭ ‬بقي‭ ‬العالم‭ ‬جانحاً‭ ‬نحو‭ ‬نزعتي‭ ‬التشدد‭ ‬القومي‭ ‬والشمولية،‭ ‬فان‭ ‬الانجازات‭ ‬العلمية‭ ‬الجديدة‭ ‬ستمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬كي‭ ‬يمضي‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬التشدد‭. ‬

أدون‭ ‬هنا‭ ‬بعض‭ ‬الاسعار‭ ‬الحالية‭:‬‭ ‬بلغ‭ ‬سعر‭ ‬ساعة‭ ‬منبه‭ ‬سويسرية‭ ‬الصنع‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬5‭ ‬أو‭ ‬10‭ ‬شلنات،‭ ‬ويبلغ‭ ‬سعرها‭ ‬حاليا‭ ‬3‭ ‬جنيهات‭ ‬و15‭ ‬بنساً‭. ‬وبلغ‭ ‬سعر‭ ‬آلة‭ ‬طباعة‭ ‬محمولة‭ ‬مستخدمة‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬12‭ ‬جنيها،‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬سعرها‭ ‬الحالي‭ ‬30‭ ‬جنيها‭. ‬وكان‭ ‬سعر‭ ‬فرشاة‭ ‬رديئة‭ ‬الصنع‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الالياف‭ ‬لتقشير‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ ‬يساوي‭ ‬3‭ ‬بنسات‭ ‬قبل‭ ‬الحرب،‭ ‬لكنه‭ ‬يساوي‭ ‬الآن‭ ‬شلناً‭ ‬واحدا‭ ‬وتسعة‭ ‬بنسات‭. ‬كما‭ ‬كان‭ ‬سعر‭ ‬قداحة‭ ‬الغاز‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬بنسا‭ ‬واحدا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبلغ‭ ‬اليوم‭ ‬5‭ ‬شلنات‭ ‬وتسعة‭ ‬بنسات‭.‬

بوسعي‭ ‬أن‭ ‬اذكر‭ ‬اسعار‭ ‬سلع‭ ‬مماثلة،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يجدر‭ ‬ذكره‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الساعة‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬أعلاه،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬كنت‭ ‬قطعاً‭ ‬قد‭ ‬صُنعت‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬بسعرها‭ ‬القديم‭. ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الابتزاز‭ ‬الأسوأ‭ ‬بالأسعار‭ ‬إجمالاً‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬المستعملة،‭ ‬كالكراسي،‭ ‬والطاولات،‭ ‬والملابس،‭ ‬والساعات،‭ ‬وعربات‭ ‬الأطفال،‭ ‬والدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬وأغطية‭ ‬الأسِرة‭. ‬ولدى‭ ‬الاستفسار،‭ ‬فقد‭ ‬وجدت‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬قانوناً‭ ‬هذه‭ ‬الايام‭ ‬يمنع‭ ‬فرض‭ ‬الاسعار‭ ‬العالية‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬المستعملة‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يبعث‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬شعوراً‭ ‬عميقاً‭ ‬بالراحة،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬يفترض‭ ‬به‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الاشخاص‭ ‬المشمولين‭ ‬بالقرار‭ ‬18b‭ ‬الذين‭ ‬بلغ‭ ‬أسماعهم‭ ‬تشريع‭ ‬قانون‭ ‬يمنع‭ ‬الاحتجاز‭ ‬غير‭ ‬القانوني،‭ ‬أو‭ ‬الفلاحين‭ ‬الهنود‭ ‬عندما‭ ‬يعلمون‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الرعايا‭ ‬البريطانيين‭ ‬متساوون‭ ‬أمام‭ ‬القانون‭.‬

في‭ ‬كتابه‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬سيدان‮»‬،‭ ‬يسرد‭ ‬المؤلف‭ ‬‭(‬هوبر‭)‬‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬للجنرال‭ ‬دو‭ ‬ويمفن،‭ ‬حينما‭ ‬سعى‭ ‬الأخير‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬المقابلة‭ ‬إلى‭ ‬التفاوض‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الشروط‭ ‬الممكنة‭ ‬للجيش‭ ‬الفرنسي‭ ‬المنهزم‭. ‬قال‭ ‬الجنرال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬من‭ ‬مصلحتكم،‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬سياسية،‭ ‬أن‭ ‬تقدموا‭ ‬لنا‭ ‬شروطا‭ ‬مشرفة‭…. ‬إن‭ ‬سلاماً‭ ‬مستنداً‭ ‬إلى‭ ‬شروط‭ ‬تحترم‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬سيكون‭ ‬سلاماً‭ ‬دائماً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬ترتيبات‭ ‬صارمة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬توقظ‭ ‬مشاعر‭ ‬مؤلمة،‭ ‬وقد‭ ‬تشعل‭ ‬فتيل‭ ‬حرب‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬لها‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬وبروسيا‭. ‬

هنا‭ ‬تدخل‭ ‬الرجل‭ ‬الحديدي،‭ ‬المستشار‭ ‬بسمارك،‭ ‬وكلماته‭ ‬هذه‭ ‬مقتبسة‭ ‬من‭ ‬مذكراته‭ ‬الشخصية‭:‬

قلتُ‭ ‬له‭ ‬بأننا‭ ‬قد‭ ‬نبني‭ ‬موقفا‭ ‬مستندا‭ ‬إلى‭ ‬مشاعر‭ ‬امتنان‭ ‬يبديها‭ ‬أمير،‭ ‬

لكننا‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬لا‭ ‬نبني‭ ‬موقفاً‭ ‬مستنداً‭ ‬إلى‭ ‬مشاعر‭ ‬شعب‭ ‬–‭ ‬خصوصاً‭ ‬

مشاعر‭ ‬امتنان‭ ‬الفرنسيين‭. ‬إن‭ ‬المؤسسات‭ ‬والظروف‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬غير

ثابتة؛‭ ‬إن‭ ‬الحكومات‭ ‬والسلالات‭ ‬تتغير‭ ‬بشكل‭ ‬ثابت‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬

المرء‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بما‭ ‬ألزم‭ ‬به‭ ‬الآخرون‭ ‬أنفسهم‭… ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬الوضع‭ ‬القائم،

سيكون‭ ‬من‭ ‬الحماقة‭ ‬بمكان‭ ‬ألا‭ ‬نستغل‭ ‬نجاحنا‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

يُعتقد‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الواقعية‮»‬‭ ‬كعقيدة‭ ‬حديثة،‭ ‬نشأت‭ ‬مع‭ ‬بسمارك‭. ‬لقد‭ ‬عُدَّ‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬الغبي‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬‮«‬واقعياً‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬مذهل،‭ ‬ولعله‭ ‬سيوصف‭ ‬كذلك‭ ‬الآن‭ ‬أيضاً‭. ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬ويمفن‭ ‬كان‭ ‬بمنتهى‭ ‬الحكمة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬مجرد‭ ‬محاولة‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬أفضل‭. ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬الالمان‭ ‬قد‭ ‬تصرفوا‭ ‬بكرم‭ ‬معتاد‭ ‬‭(‬أي‭ ‬بمعايير‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭)‬‭ ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬إذكاء‭ ‬روح‭ ‬الانتقام‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬ماذا‭ ‬كان‭ ‬سيقول‭ ‬بسمارك‭ ‬لو‭ ‬قيل‭ ‬له‭ ‬حينئذ‭ ‬إن‭ ‬الشروط‭ ‬القاسية‭ ‬التي‭ ‬تُفرض‭ ‬حاليا‭ ‬ستعني‭ ‬هزيمة‭ ‬مريعة‭ ‬بعد‭ ‬48‭ ‬عاماً؟‭ ‬ليس‭ ‬ثمة‭ ‬شك‭ ‬كبير‭ ‬حول‭ ‬الرد‭:‬‭ ‬لعله‭ ‬كان‭ ‬سيقول‭ ‬إن‭ ‬الشروط،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الواقعية،‭ ‬وعلى‭ ‬وفق‭ ‬المبدأ‭ ‬نفسه،‭ ‬فمتى‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬الدواء‭ ‬في‭ ‬علةٍ‭ ‬للمريض،‭ ‬فلسوف‭ ‬يقرر‭ ‬الطبيب‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجرعة‭!‬