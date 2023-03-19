رؤوس الحملان وصفة محببة لعلاج آثار الثمالة

اورورو‭ (‬بوليفيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬في‭ ‬زاوية‭ ‬شارع‭ ‬في‭ ‬أورورو‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬بوليفيا،‭ ‬يستعد‭ ‬زبائن‭ ‬لتناول‭ ‬طبق‭ ‬محبّب‭ ‬يوصف‭ ‬بأنه‭ ‬علاج‭ ‬لآثار‭ ‬الثمالة‭: ‬رأس‭ ‬حمل‭ ‬مشوي‭.‬

يتذوق‭ ‬رواد‭ ‬يقصدون‭ ‬المطعم‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متقدّمة‭ ‬من‭ ‬الليل،‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أجزاء‭ ‬الرأس،‭ ‬باستخدام‭ ‬أصابعهم‭ ‬لسحب‭ ‬قضمات‭ ‬اللحم‭ ‬والدماغ‭.‬

دوريس‭ ‬كوبا‭ “‬تواصل‭ ‬هذا‭ ‬التقليد‭” ‬الذي‭ ‬بدأته‭ ‬جدتها‭ ‬بتقديم‭ ‬الطبق‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬الأحد‭ ‬أسبوعيا‭ ‬من‭ ‬الخامسة‭ ‬عصرا‭ ‬حتى‭ ‬السادسة‭ ‬صباحا‭. ‬وقالت‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬البالغة‭ ‬48‭ ‬عاما‭ ‬مبتسمة‭ “‬لن‭ ‬تجدوه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭”.‬

بمجرد‭ ‬تنظيفها‭ ‬وتتبيلها‭ ‬بالملح،‭ ‬تُخبز‭ ‬رؤوس‭ ‬الحمل‭ ‬في‭ ‬فرن‭ ‬يعمل‭ ‬بالحطب‭ ‬لمدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬سبع‭ ‬وثماني‭ ‬ساعات‭ ‬ثم‭ ‬تؤكل‭ ‬مع‭ ‬الخبز‭ ‬والفلفل‭ ‬الحار‭. ‬وروت‭ ‬كوبا‭ ‬فيما‭ ‬تقشر‭ ‬الجمجمة‭ ‬المخبوزة‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ساخنة‭ ‬ثم‭ ‬تكسرها‭ ‬لتسهيل‭ ‬تناولها‭ “‬كانت‭ ‬جدتي‭ ‬تبيعها‭ ‬في‭ ‬أوراق‭ ‬صحف‭ ‬بالجلد‭ ‬والصوف‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭”.‬

في‭ ‬زمن‭ ‬جدتها،‭ ‬كان‭ ‬الزبائن‭ ‬يكسرون‭ ‬الجماجم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬برميها‭ “‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الحائط‭”.‬

تقدّم‭ ‬الشقيقتان‭ ‬الطبق‭ ‬إلى‭ ‬الزبائن‭ ‬الذين‭ ‬يتدفّقون‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬إلى‭ ‬المطعم‭ ‬على‭ ‬هضاب‭ ‬بوليفيا‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬3700‭ ‬متر‭ ‬والتي‭ ‬تتراوح‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬و19‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

في‭ ‬إحدى‭ ‬الأمسيات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬اصطف‭ ‬عشرات‭ ‬رواد‭ ‬المطعم‭ ‬أمام‭ ‬وعاء‭ ‬كبير‭ ‬مليء‭ ‬بالرؤوس‭ ‬المطبوخة،‭ ‬توّاقين‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬تناول‭ ‬اللحم‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬طريا‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬الطهو‭ ‬الطويلة‭.‬

وقالت‭ ‬شقيقة‭ ‬كوبا،‭ ‬كلوديا‭ ‬أريسبي‭ ‬البالغة‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬إن‭ ‬قوام‭ ‬الدماغ‭ ‬الكريمي‭ “‬مثل‭ ‬الزبدة‭”.‬

لكن‭ ‬اللسان‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬طلبا‭ ‬ويعرف‭ ‬ب‭”‬تحلية‭” ‬الرأس‭. ‬قال‭ ‬الطالب‭ ‬أنخيل‭ ‬باتشيكو‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬يتذوق‭ ‬الطبق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬حياته‭ “‬إنه‭ ‬رأس‭ ‬خروف،‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أجربه‭”.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الطبق‭ ‬ليس‭ ‬حكراً‭ ‬على‭ ‬بوليفيا‭. ‬يعرف‭ ‬رأس‭ ‬الخروف‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬باسم‭ “‬المبتسم‭” ‬بسبب‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أسنان‭ ‬الحيوان‭ ‬أثناء‭ ‬طهوه‭. ‬وصرّح‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬إيفان‭ ‬نينو‭ ‬دي‭ ‬غوزمان‭ (‬46‭ ‬عاما‭) “‬لا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللحم‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬إنه‭ ‬ممتاز‭”. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬تناول‭ ‬الطبق‭ ‬بسرعة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يبرد‭ ‬اللحم‭. ‬أيام‭ ‬العطل‭ ‬الرسمية،‭ ‬مثل‭ ‬كرنفال‭ ‬أورورو،‭ ‬قالت‭ ‬كوبا‭ ‬إنها‭ ‬تبيع‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬رأس‭ ‬مشوي،‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬حوالى‭ ‬7‭ ‬دولارات‭ ‬لكل‭ ‬منها‭. ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬كافٍ‭ ‬لإعالة‭ ‬أسرتين‭ ‬ودفع‭ ‬مصاريف‭ ‬المطعم‭.‬

وترفض‭ ‬الشقيقتان‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تطبخان‭ ‬بها‭ ‬الرؤوس،‭ ‬وهو‭ ‬سر‭ ‬عائلي‭ ‬نقلته‭ ‬إليهما‭ ‬جدتهما‭.‬

وقالت‭ ‬كوبا‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بناتها‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬العائلية‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬طرياً،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحمل‭ ‬صغيراً‭” ‬مضيفة‭ “‬ستبدآن‭ ‬بيعه‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬باستطاعتي‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ (…) ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نفقد‭ ‬التقليد‭ ‬العائلي‭”.‬

ويتولى‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬أيضاً‭ ‬الترويج‭ ‬للمطعم‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ “‬Rostro‭ ‬Asado‭ ‬Dona‭ ‬Chavelita‭” (‬الرأس‭ ‬المشوي‭ ‬الذي‭ ‬تقدّمه‭ ‬السيدة‭ ‬تشافيليتا‭) ‬تكريماً‭ ‬لجدة‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي