رأي قانوني – عباس العقابي

قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان سوف تترتب عليها مايلى:

-1الحكومة الاقليم أصبحت حكومة تصريف اعمال.

-2كآفة قرارات برلمان كوردستان سوف تلغى من وقت التمديد و لحد اليوم.

-3اليوم الإقليم بدون هيئة انتخابات سوف تقوم هيئة الانتخابات فى العراق بالاشراف على الانتخابات القادمة فى اقليم كردستان.

-4 يجب تحديد يوم جديد للانتخابات

-5هل سوف تكون الانتخابات اربعة دوائر ام 12 دائره كما كانت فى الانتخابات البرلمانية العراقية.

-6 حصة الكوتا سوف تكون بدائرة واحدة كما كان فى الانتخابات النيابية فى العراق.

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ملخص قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تمديد عمل برلمان اقليم كردستان (الدورة الخامسة)

المدعي سروة عبد الواحد واخرون

المدعى عليهم رئيس برلمان اقليم كردستان ورئيس اقليم كردستان

من المفترض ان تنتهي الدورة البرلمانية لاقليم كردستان في 2022/11/6 وفقا للتوقيتات الدستورية

الا ان برلمان الاقليم شرع قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 في الشهر التاسع من عام 2022 اي قبل شهرين على انتهاء مدة البرلمان، بحجة عدم الوصول الى اتفاق بشأن قانون انتخابي جديد وحجج اخرى

بعد تبادل اللوائح بين المدعي والمدعى عليه قررت المحكمة عدم دستورية قانون تمديد برلمان اقليم كردستان لانه يخالف النصوص الدستورية الاتية

(1و 2 و5و6و13و14و 16و20و56/ اولا)

ولان الدستور اشار الى ان مدة الدورة البرلمانية اربع سنوات

وكذلك قانون 51 من قانون برلمان كوردستان العراق لسنة1992 نصت على مدة البرلمان اربع سنوات وتبدأ من الجلسة الاولى وتنتهي باخر جلسة له في السنة الرابعة

وعليه قررت المحكمة عدم دستورية قانون التمديد واعتبر كل ماصدر عن برلمان الاقليم بعد المدة القانونية لعمر البرلمان باطلة من الناحية الدستورية

رقم القرار233موحدتها 239و248و253اتحادية 2022

{ مختص بالشأن الدستوري