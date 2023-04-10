الإستثمار يفتح شعبة للتسجيل العقاري بمجمّع بسماية

ذي قار تُحيل 15 مشروعاً خلال حملة إعمار واسعة

ذي قار – باسم الركابي

بغداد – مثنى الغانمي

اكدت الهيئة الوطنية للإستثمار ،وضع ستراتيجية في توزيع السندات الملكية بين مجمّعات الوحدات السكنية العمودية في العراق، وفتح شعبة للتسجيل العقاري في مدينة بسماية كخطوة ينتظرها سكان المجمّع. وقال رئيس الهيئة حيدر محمد مكية في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (توزيع السندات الملكية للوحدات السكنية لمشروع مجمع بسماية يعد خطوة بضمن ستراتيجية الهيئة نحو تعميم توزيع السندات لمجمعات الوحدات السكنية العمودية)، مشيراً الى (العمل بإشراك ملاكات الهيئة ودوائر التسجيل العقاري المعنية في وزاة العدل)، واضاف ان (الهيئة حريصة على تنفيذ المنهاج الحكومي للمضي بالسياسة الاستثمارية التي تدعم الفرص النوعية والواعدة لتلبية تلبية احتياجات المجتمع وتحاكيها في النماذج الاقليمية والدولية)، لافتاً الى (اتخاذ اجراءات لتحسين الخدمات لسكان مدينة بسماية وتعزيز الثقة بالسكن العمودي وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، ومنحهم السندات الملكية وفق السياقات القانونية)، واكد ان (الهيئة تعتزم افتتاح شعبة للتسجيل العقاري في مجمّع بسماية بالتنسيق مع وزارة العدل لتسريع عملية تسليم سندات الملكية للمواطنين الخاصة بوحداتهم السكنية)، واستطرد بالقول ان (هذه الخطوة كان سكان بسماية ينتظرونها بفارغ الصبر خلال ست سنوات). وفي ذي قار، احال المحافظ محمد هاي الغزي، 15 مشروعاً خدمياً في عدد من الاقضية والنواحي والاحياء بالمحافظة.

استكمال مشاريع

وقال الغزي بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحافظة وقعّت 15 مشروعاً خدمياً في عدد من الاقضية والنواحي والاحياء في المحافظة، استكمالاً للمشاريع الكبرى والمُحالة للتنفيذ في عموم بضمن خطة مشاريع تنمية الاقاليم للعا الجاري)، واضاف ان (هذه المشاريع تأتي في اطار حملة الاعمار التي اطلقها رئيس الوزراء محمد السوداني بإشراف الغزي)، مضيفاً انها (شملت نصب المحولات لحي الزهراء والشهداء، ونصب انارة وانشاء شبكة مجمع ماء سعة 200 متر مكعب بالساعة في ناحية المنار)، واشار الى (بناء تسعة طرق ريفية لقضاء الاصلاح بطول اكثر من 22 كيلومتر، وتأهيل ملعب الاصلاح الكبير في قضاء الاصلاح، و تأهيل طرق ريفية وشبكات كهرباء في ناحية العكيكة)، مبيناً ان (المشاريع شملت انشاء شبكة مياه صرف صحي مع خط ناقل ومحطة رفع مشتركة في مركز ناحية الطار، وتأهيل طريق الطار فهود مع انشاء طرق ريفية في الناحية)، واكد الغزي ان (المشاريع ستشمل مشروعي انشاء شوارع وشبكات مجاري لمياه الامطار والصرف الصحي والكهرباء في احياء الحجاميات الشمالية وابو غنم وحسن علوان في قضاء الفجر، وانشاء محطة رفع مجاري الصرف الصحي في حي الاحرار بقدرة 1500 متر مكعب بالساعة ومحطة الصرف الصحي في الحي العسكري بمركز قضاء الفجر). في غضون ذلك، وقّع المحافظ عقود مشروعيّ إنشاء قاعة رياضية مغلقة سعة 500 متفرج في ناحية الفضلية، وتأهيل وتشييد شبكات كهربائية مع تجهيز محولات ذات سعات مختلفة في مناطق الناحية بضمن مشاريع تنمية الاقاليم للعام الجاري.

وذكر الغزي في تصريح امس ان (المحافظة تتجه الى تأهيل وصيانة عدد من الجسور في اقضية ونواحي المحافظة لرعاية تحقيق متطلبات الاقضية والنواحي).

انشاء جسور

منوهاً الى (انشاء خمسة جسور مشاة حديدية وقناطر صندوقية في ناحية الطار، وتعريض وتأهيل جسر الغراف).

واوضح الغزي ان (المحافظة احالت مشاريع تأهيل جسر مركبات حديدي داخل قضاء النصر بطول 85 متر، واستبدال جسر الجعفري العائم بجسر مركّب في قضاء الاصلاح، وخمسة مشاريع خدمية في قضاء الرفاعي تشمل الكهرباء والسكن والماء، وتأهيل المناطق الجنوبية والطرق الريفية في القضاء، الى جانب انشاء ساحة في منتدى الرفاعي وقاعة رياضية مغلقة متعددة الاغراض في ملعب الرفاعي الكبير، فضلاً عن إنشاء شبكة مجاري امطار مع صرف صحي في حي الكرادي خلف السكّ).