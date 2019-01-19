قرار وزاري يلزم نفط الناصرية بسداد 50 مليار دينار إلى البصرة

ذي قار: توزيع 35 ألف قطعة أرض وتأمين 5000 وظيفة خلال 2018 – الناصرية – باسم الركابي

كشفت محافظة ذي قار عن تأمينها اكثر من خمسة آلاف درجة وظيفية فضلاً عن توزيعها 35 الف قطعة ارض بين مستحقيها خلال العام الماضي، موضحة ان ذلك جاء ضمن المنجزات التي تحققت بجهود المحافظ يحيى الناصري وبدعم من المسؤولين وابناء المحافظة. وقال بيان للمكتب الاعلامي في المحافظة استعرض منجزات 2018 ان (ابرز تلك المنجزات تأمين اكثر من خمسة آلاف درجة وظيفية ضمن حركة الملاك في عدد من الدوائر الحكومية كما نجحت المحافظة بتوزيع 35 الف قطعة ارض سكنية لجميع الشرائح، بينها 1900 قطعة ارض سكنية لشريحة المعلمين). اما على صعيد المشاريع الخدمية فقد (استؤنف العمل بمشروع مجسر تقاطع سوق الشيوخ، ومشروع نصب الجسر البديل لتأهيل جسر الناصرية الكونكريتي، فضلا عن استئناف العمل بمشروع مستشفى الجبايش العام بسعة مائة سرير). واضاف ان (المحافظة باشرت كذلك بمشروع مستشفى الحوراء في قضاء الشطرة، واستئناف مشروع مجاري الشطرة، واحالة وتنفيذ خمسة مشاريع خدمية لاكساء الشوارع في الناصرية، واستناف العمل بمشروع ماء الاصلاح الكبير). وزاد ان (العام الماضي شهد كذلك استئناف العمل بمستشفى الحروق في الناصرية، واستناف العمل بطريق المرور السريع بين ذي قار والمثنى والديوانية، واكمال مشاريع طرق في قضاء سوق الشيوخ ونواحيه)، مشيراً الى (اكمال مشروع طريق الناصرية ــ سيد دخيل ــ الاصلاح ـــ الجبايش، واكمال طريق جامعة ذي قار مع مركز المحافظة، و احالة وتنفيذ عدد من مشاريع خدمات المنافع الاجتماعية، فضلا عن افتتاح عدد من المدارس في ناحيتي الفضلية والعكيكة ضمن مشاريع انعاش الاهوار. وإفتتاح اول مدرسة للموهوبين، وافتتاح محطة مبزل شرق الغراف، وتنشيط الحركة السياحية في الاهوار والاثار بعد ضمها الى لائحة التراث العالمي، وافتتاح شارع الزقورة الحولي – الروف- سابقا. واكمال شارع ال غريج في الجبايش، واكمال مشروع الممر الثاني لطريق الناصرية ــ سوق الشيوخ، واكساء شوارع مربع مدينة الناصرية، واستئناف العمل بمشروع محطتي معالجة المجاري في صوبي الجزيرة والشامية).

إعادة منحة

من جهة اخرى قالت شركة نفط ذي قار ان مجلس الوزارء ألزم الشركة باعادة منحة مالية سابقة كانت قد تسلمتها من شركة نفط البصرة الى الأخيرة كاملة.واوضح معاون مدير الشركة كريم ياسر في تصريح امس ان (مجلس الوزراء عدَ في احدى جلساته المنحة التي قدمتها شركة نفط البصرة – نفط الجنوب سابقا – البالغة 50 مليار دينار الى شركة نفط ذي قار في العام 2016 قرضا واجب السداد وليس منحة مالية)، مضيفاً ان (مجلس الوزراء لم يضع سقفا زمنيا محددا لسداد المبلغ).واوضح ياسر ان (القرار الوزاري جاء بناء على طلب من شركة نفط البصرة التي رأت ان احتساب هذه الاموال منحة يعد مخالفة للقوانين المعمول بها).ومنح المبلغ المذكور في حينه لشركة نفط ذي قار لتدفع رواتب موظفيها بعد تحويلها من قسم الى شركة مستقلة.