ذي قار تودّع الرائد الرياضي علي الركابي

الناصرية- الزمان

ودعت مدينة الناصرية والوسط الرياضي المربي والرائد الرياضي المدرب والاداري والحكم علي ساجت الركابي بعد عمر لم يفقدة روح الشباب المؤطر بعلاقة الود والمحبة مع الجميع دون انقطاع حتى الايام التي اقعدة المرض في بيتة لكنه استمر يتابع ويسأل عن احوال زملاء المهنة وأحداث المحافظة الرياضية التي قدم لها الكثير بهواية مطلقة شأنه شأن جيلة الرائع الذين قدموا كل شيء ولم يحصلوا على شيء فقط محبة الناس المتبادلة وجميعهم من متعددي الهوايات وسط محبة متجددة قبل ان يغيب عنا اليوم لكنه يبقى في ذاكرة رياضة ذي قار ومحبية وأصدقائه بعد رحلة عمر لم تنتة لاسم وعنوان وانسان متواضع زرع المحبة في نفوس الجميع تغمدة الباري برحمتة الوسعة.