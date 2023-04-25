إطلاق مشاريع جديدة

ذي قار تنشئ مدينة ترفيهية في الجبايش

الناصرية – باسم الركابي

وضع محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، حجر الاساس لمشروع انشاء مدينة ترفيهية في قضاء الجبايش .وقال المحافظ ان (المشروع يضم عددا من الفعاليات السياحية والترفيهية والمساحات الخضراء والالعاب المائية ، لتكون متنفسا جديدا لأهالي القضاء، وسيكون مستوفيا لكل الشروط البيئية والسياحية المعتمدة عالميا).

وضع المحافظ حجر الأساس لمشروع البنى التحتية لحي مؤمن في قضاء الغراف ، ضمن مشاريع صندوق اعمار ذي قار .

مشاريع مهمة

وقال المحافظ ان (المشروع سيسهم بتحسين الواقع الخدمي للقضاء ، مؤكداً ان المشروع يأتي ضمن حُزمة من المشاريع المهمة والحيوية والتي ستنفذ بجميع مناطق محافظة ذي قار).

كما وضع الغزي حجر الاساس لثلاثة مشاريع في جامعة سومر ضمن مشاريع صندوق اعمار ذي قار والتي تأتي في سياق الاهتمام بقطاع التربية والتعليم من خلال تنفيذ المشاريع التربوية والعلمية والعزم على الارتقاء بالواقع التعليمي.وقال المحافظ لـ (الزمان) ان (المشاريع شملت انشاء التصميم الاساس للمدينة الجامعية، وإنشاء سياج المدينة الجامعية، ومشروع انشاء بناية كلية العلوم لجامعة سومر).واضاف ان (صندوق الاعمار وضمن خططه خصص مشاريع لكافة القطاعات ومنها انشاء المباني الخاصة بقطاع التعليم والحرص على متابعة وتهيئة كل مستلزمات الجودة في البيئة التعليمية). وضع الغزي حجر الاساس لمشروع انشاء مستشفى سعة “20 سرير في قضاء الفجر وبحضور مدير دائرة الصحة، وضمن مشاريع صندوق الاعمار. وقال (وضعنا حجر الاساس بعد جهود حثيثة ومتابعات مستمرة من اجل انجاز هذا المستشفى لاهالي المدينة، ويأتي استكمالا لجهود صندوق الاعمار في ملف الخدمات وخاصة الجانب الصحي).