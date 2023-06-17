ذي قار: المباشرة بالمرحلة الأخيرة لمدينة أور

الناصرية – باسم الركابي

اكد محافظ ذي قار، محمد هادي الغزّي، البدء بالمرحلة الأخيرة من مشروع مدينة اور السياحية التي تم إقرارها لتطوير الجانب السياحي في المحافظة. وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (مدينة اور تم اقرارها ضمن خطة خلال زيارة بابا الفاتيكان الى المدينة، وتطوير الجانب السياحي في المحافظة، وإستقطاب الحج المسيحي والسياحة الاثارية مستقبلاً)، مبيناً ان(خطة انشاء المدينة تتضمن ثلاث مراحل، شملت المرحلة الاولى إنجاز وإعداد التصميم الاساس من قِبل المكتب الاستشاري لجامعة بغداد، اما المرحلة الثانية شملت تنفيذ البنى التحتية للمدينة، على حساب صندوق اعمار ذي قار للعام الجاري)، وتابع ان (المرحلة الثالثة هي الاهم وتتضمن انشاء المشيّدات واكمال المدينة بضمنها مسرح مدينة اور). وكشف الغزّي عن انجاز ثلاثة مشاريع في مدينة الفجر شمالي الناصرية. وذكر امس ان (المشاريع تضمّنت انجاز جسر الفجر المركب ضمن مشاريع صندوق الاعمار، و انجاز وافتتاح ملعب الفجر بضمن مشاريع تنمية الاقاليم، الى جانب انجاز انارة شارع الشط بطول 3 كيلومتر بجهود الفريق الخدمي الذاتي للمحافظة). واعلن المحافظ، عن تشغيل نافورة راقصة بتصميم حلزوني، خلال عيد الأضحى. وقال امس انها (صُمّمت على قاعدة قطرها اربعة متر بداخل حوض ماء يحتوي على نافورة راقصة بقطر 13 متر)، مبيناً ان (جميع المواد المُستخدمة في النافورة من مادة الستانلس ستيل 304 وهو معدن غير قابل للصدأ يحتوي على نسبة عالية من مادتي النيكل والكروم ونسبة من المنكنيز والسيليكون والكربون لمقاومة التآكل)، وتابع انها (تحتوي على شاشة ليزيرية تعرض تراث العراق بصورة مجسّمات). على صعيد متصل، اوضحت شركة الفاروق التابعة الى وزارة الاعمار والاسكان، وصول دفعة جديدة من مضخات المياه والغطّاسات الايطالية لمشروع ماء النهروان المركزي. وقال مدير عام الشركة، حيدر الميالي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (المشروع يحتاج الى عدة مضخات وغطّاسات لحل ازمة المياه في المنطقة)، لافتاً الى (وصول سبعة مضخات ايطالية الصنع، و14 غطّاسة خاصة بالمشروع)، واضاف ان (المشروع يتكون من مواقع السحب ووحدة المعالجة ووحدة التقوية والخطوط الناقلة، مصمّم بطاقة تشغيلية مقدارها 4 الاف متر مكعب بالساعة، لسد حاجة 300 الف مواطن من اهالي منطقة النهروان والكرغولية و9 نيسان من المياه)، منوهاً الى (تنفيذه لصالح المديرية العامة للماء التابعة للوزارة).