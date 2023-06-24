الشروع بحل أزمة السير

ذي قار: الإتفاق مع شركة صينية لنصب ألف كاميرا

الناصرية – باسم الركابي

شرع محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، بإجراء مفاوضات مع شركة صينية مختصة، لإنشاء شبكة رقابة في المحافظة. وذكر بيان تلقته تابعته (الزمان) امس ان (المشروع يتضمن نصب الف كاميرا في اطار انشاء منظومة متكاملة قابلة للتوسع وشاملة لمناطق المحافظة كافة)، منوهاً الى ان (ان شبكة الرقابة ستكون شاملة، للسيطرة على الشوارع وكشف الجرائم والإعتداءات بوقت وجيز، بالتعاون مع القوات الامنية لتوفير الامن داخل المحافظة)، واوضح ان (المشروع سيديره مركز سيطرة رئيسي، في قيادة شرطة ذي قار).

تصميم قطاعي

من جانب اخر، صادق الغزي، على التصاميم القطاعية لقضاء كرمة بني سعيد في جزء من المقاطعتين. وقال في تصريح امس ان (التصميم القطاعي سيوفر اكثر من الف قطعة ارض سكنية، يتم توزيعها بين المشمولين، حسب الشرائح المُستحقة، الى جانب توفير موقع لستة مدارس وروضة للاطفال، ومركز صحي وخدمات اخرى). وضمن الحملة الخدمية الكبرى في المحافظة، وقع الغزي 30 عقداً لمشاريع تشمل عموم ذي قار. وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (العقود الموقعة شملت انشاء خمسة طرق ريفية، واستبدال جسر الجعفري العائم بجسر مركب في ناحية الاصلاح، الى جانب انشاء وتأهيل طرق ريفية لنحو سبع مناطق في قضاء الغراف)، مشيراً الى (انشاء شوارع في مناطق الالبان ومثلث المعهد وخلف الكراج وعذيب وخلف السوق العصري وخلف مستوصف الفتاحية، فضلاً عن شوارع شوارع بمنطقة مكتب الغاز في حي العسكري، وانشاء طريق من مبنى القائمقامية الى قرية طارش وطريقي ال جراد والتروف). وتابع ان (احياء الحجاميات الشمالية، حسن علوان، في قضاء الفجر مشمولة بالبنى التحتية من شبكات مجاري مياه الامطار والصرف الصحي وشبكات الماء والكهرباء وصب الشوارع، اما قضاء الطار، سيشهد بناء خمسة جسور مشاة حديدية بطول 348 متراً، مع قناطر صندوقية). وكلف المحافظ، المكتب الاستشاري بجامعة ذي قار، بإعداد التصاميم الفنية لتأهيل وتوسيع شارع الجامعة في قضاء الناصرية، بما يخدم حل الزخم المروري. وقال بيان امس ان (الغزي وجّه بتكليف المكتب في الجامعة، وضع التصاميم الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروع ومعالجة الاختناقات المرورية وحركة السير التي يعاني منها المواطنين بإستمرار)، من جانبه شكّل المكتب الاستشاري، فريق عمل من ستة اعضاء لإعداد تصاميم وجداول الشارع).