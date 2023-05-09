الأمم المتحدة تقدّم دعماً مفتوحاً لتنفيذ المشاريع الغذائية

ذي قار: إطلاق حملة كلنا دفاع مدني لتأمين المحاصيل الزراعية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

الناصرية – باسم الركابي

اطلقت مديرية الدفاع المدني في ذي قار، حملة لتأمين موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير من الحرائق، بالتزامن مع ارتفاع نسب الحرائق بعدد من المزارع في المحافظات.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المديرية اطلقت حملة بعنوان كلنا دفاع مدني لحماية رغيف الخبز العراقي، لتأمين موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في ذي قار)، مبيناً انها (شاركت بنشر الوعي الوقائي بين الفلاحين والمزارعين، لتجنب مسببات اندلاع حوادث الحريق في المناطق الزراعية، الى جانب توفير مستلزمات الاطفاء للمزارع). وصادق المحافظ محمد هادي الغزي، على محضر الافراز الجديد لشمول عمال المحافظة كافة، وتصفير الطلبات لغاية اليوم العاشر من الشهر الماضي، خلال لقائه عدداً من العمال في دوائر المحافظة.

حصص شهرية

واشار الى ان (ذي قار داعمة لعمالها وستدعم هذه الشريحة المهمة مالياً ومعنوياً)، مؤكداً (المضي في تصفير الطلبات المتبقية من عام 2021 حتى الشهر الماضي). وجهزت مديرية المنتجات النفطية في فرع كربلاء، المزارعين بالحصة الشهرية من زيت الغاز داخل الحقول عبر نصب وتشغيل المحطات المتنقلة. وقال معاون مدير الفرع، علي الموسوي، في تصريح امس ان (الفرع مستمر في تجهيز الاليات الزراعية والحاصدات والمضخات والمرشحات بالوقود بواقع 3 الاف لتر لكل اليه للنهوض بالقطاع الزراعي)، لافتاً الى (اعتماد الية الوكالة والتخويل في تجهيز حصه الوقود من المحافظة او خارجها بالتزامن مع موسم الحصاد من اجل انجاح عمليه حصاد الحنطة).

من جانبه اكد النائب الاول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، اهمية دعم كلية الزراعة، خلال افتتاح فعاليات اليوم الاخضر الذي نظمته الكلية في جامعة كربلاء بمناسبة ذكرى تأسيسها. وذكر في تصريح ان (الجامعة لها الاثر الكبير في بعض المشاريع، منها التصاميم الهندسية والبحوث العلمية التي تخدم مشاريع المحافظة في قطاع الزراعة)، وتابع ان (المدينة شهدت نقلة نوعية من حيث انتاج المحاصيل المهمة، متوقعاً ان يصل انتاجها الى اكثر من 150 الف طن خلال العام الجاري).

وفي النجف، اشرفت اللجنة العليا للتسويق ،على عمليات مناقلة وتسويق الحنطة في عدد من السايلوات.

وقال النائب الاول للمحافظ هاشم الكرعاوي في تصريح امس ان (اللجنة تتابع تسويق محصول الحنطة وفق زيارات ميدانية مستمرة، والوقوف على الاحتياجات و المتطلبات الواجب توفيرها للفلاحين والمسوقين)، داعيا فرق الدفاع المدني الى (الإلتزام بالسياقات و توفير سيارة إطفاء لكل مركز تسويق و سايلو، لتفادي الحوادث الطارئة).

في غضون ذلك، ناقشت دائرة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة، مع وفد برنامج الاغذية العالمي دبليو اف بي، التابع الى الامم المتحدة، الية عمل الدائرة وخطة عملها، الى جانب البرامج التي تنفذها.

دعم متواصل

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرة البرنامج اكرام الهوني، اشادت بالمشاريع المُنفذة بشقيها النباتي والحيواني، وابدت الاستعداد بالدعم المتواصل واللا محدود للمحطة لتنفيذ عدة مشاريع داعمة خدمة للقطاع الزراعي)، واضاف ان (هذه التباحثات تأتي انسجاماً مع توجيهات الوزير عباس جبر العلياوي، لتمكين التعاون المشترك بين دوائر وزارة الزراعة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية).

الأمم المتحدة تقدّم دعماً مفتوحاً لتنفيذ المشاريع الغذائية

ذي قار: إطلاق حملة كلنا دفاع مدني لتأمين المحاصيل الزراعية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

الناصرية – باسم الركابي

اطلقت مديرية الدفاع المدني في ذي قار، حملة لتأمين موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير من الحرائق، بالتزامن مع ارتفاع نسب الحرائق بعدد من المزارع في المحافظات.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المديرية اطلقت حملة بعنوان كلنا دفاع مدني لحماية رغيف الخبز العراقي، لتأمين موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في ذي قار)، مبيناً انها (شاركت بنشر الوعي الوقائي بين الفلاحين والمزارعين، لتجنب مسببات اندلاع حوادث الحريق في المناطق الزراعية، الى جانب توفير مستلزمات الاطفاء للمزارع). وصادق المحافظ محمد هادي الغزي، على محضر الافراز الجديد لشمول عمال المحافظة كافة، وتصفير الطلبات لغاية اليوم العاشر من الشهر الماضي، خلال لقائه عدداً من العمال في دوائر المحافظة.

حصص شهرية

واشار الى ان (ذي قار داعمة لعمالها وستدعم هذه الشريحة المهمة مالياً ومعنوياً)، مؤكداً (المضي في تصفير الطلبات المتبقية من عام 2021 حتى الشهر الماضي). وجهزت مديرية المنتجات النفطية في فرع كربلاء، المزارعين بالحصة الشهرية من زيت الغاز داخل الحقول عبر نصب وتشغيل المحطات المتنقلة. وقال معاون مدير الفرع، علي الموسوي، في تصريح امس ان (الفرع مستمر في تجهيز الاليات الزراعية والحاصدات والمضخات والمرشحات بالوقود بواقع 3 الاف لتر لكل اليه للنهوض بالقطاع الزراعي)، لافتاً الى (اعتماد الية الوكالة والتخويل في تجهيز حصه الوقود من المحافظة او خارجها بالتزامن مع موسم الحصاد من اجل انجاح عمليه حصاد الحنطة).

من جانبه اكد النائب الاول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، اهمية دعم كلية الزراعة، خلال افتتاح فعاليات اليوم الاخضر الذي نظمته الكلية في جامعة كربلاء بمناسبة ذكرى تأسيسها. وذكر في تصريح ان (الجامعة لها الاثر الكبير في بعض المشاريع، منها التصاميم الهندسية والبحوث العلمية التي تخدم مشاريع المحافظة في قطاع الزراعة)، وتابع ان (المدينة شهدت نقلة نوعية من حيث انتاج المحاصيل المهمة، متوقعاً ان يصل انتاجها الى اكثر من 150 الف طن خلال العام الجاري).

وفي النجف، اشرفت اللجنة العليا للتسويق ،على عمليات مناقلة وتسويق الحنطة في عدد من السايلوات.

وقال النائب الاول للمحافظ هاشم الكرعاوي في تصريح امس ان (اللجنة تتابع تسويق محصول الحنطة وفق زيارات ميدانية مستمرة، والوقوف على الاحتياجات و المتطلبات الواجب توفيرها للفلاحين والمسوقين)، داعيا فرق الدفاع المدني الى (الإلتزام بالسياقات و توفير سيارة إطفاء لكل مركز تسويق و سايلو، لتفادي الحوادث الطارئة).

في غضون ذلك، ناقشت دائرة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة، مع وفد برنامج الاغذية العالمي دبليو اف بي، التابع الى الامم المتحدة، الية عمل الدائرة وخطة عملها، الى جانب البرامج التي تنفذها.

دعم متواصل

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرة البرنامج اكرام الهوني، اشادت بالمشاريع المُنفذة بشقيها النباتي والحيواني، وابدت الاستعداد بالدعم المتواصل واللا محدود للمحطة لتنفيذ عدة مشاريع داعمة خدمة للقطاع الزراعي)، واضاف ان (هذه التباحثات تأتي انسجاماً مع توجيهات الوزير عباس جبر العلياوي، لتمكين التعاون المشترك بين دوائر وزارة الزراعة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية).