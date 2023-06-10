ذي قار: إستكمال كورنيش الناصرية ومساع لنقل تجربة أبي نؤاس للمحافظة

توقيع عقد الخدمات الإستشارية لمدينة الصدر الجديدة بإشراك القطاع الخاص

الناصرية – باسم الركابي

بغداد – الزمان

وقّعت امانة بغداد، عقد الخدمات الإستشارية لمشروع اعداد تصاميم مدينة الصدر الجديدة، مؤكدة ان مدن السكن الجديدة ستؤثر على اسعار الوحدات في العاصمة. وقال امين بغداد عمار موسى، في مؤتمر صحفي عقب توقيع العقد، تابعته (الزمان) امس انه (تم توقيع العقد مع شركات استثمارية لتطوير مدينة الصدر الجديدة برعاية رئيس الوزراء محمد السوداني وحسب توصيات لجنة تطوير واعمار مدينة الصدر)، مبيناً ان (اللجنة عقدت عدة اجتماعات لوضع رؤية بشأن المشروع وفق الجوانب البيئية والمعيشية للسكان واحتياجاتهم)، واوضح ان (خطة الامانة ستهتم بالسكن وفق اولويات البرنامج الحكومي، لاسيما بناء المدن الجديدة والمجمعات، والتركيز على وضع حلول لمشاريع السكن في العراق عامة وبغداد خاصة)، مشيراً الى ان (ذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة ستكون لها حصة بالسكن حسب نماذج اقتصادية تستهدف المحتاجين وتمكّن القطاع الخاص من المشاركة في العمل والمضي في استكمال المشاريع).

بناء مدن

واضاف موسى ان (المشروع يتطلب ازالة التجاوزات وتحسين البنى التحتية لبناء المدن التي سينعكس بناءها على استقرار اسعار الوحدات السكنية في بغداد). واكد امين بغداد قرب افتتاح كورنيش الكاظمية بعد انجاز المرحلة الاولى. وقال بيان امس ان (الكورنيش سيتم افتتاحه للمواطنين بعد استكمال المرحلة الاولى بطول اكثر من الف متر، ضمن حملة الامانة بتنفيذ مشاريعها في عموم العاصمة)، منوهاً الى (وصول المشروع لمراحل متقدمة، وخلال الايام القليلة المقبلة سيتم افتتاحه امام المواطنين بعد استكماله)، وتابع ان (المرحلة الثانية مستمرة بإزالة التجاوزات وتهيئة المسار ضمن معسكر العدالة بعد جسر الائمة، بإسناد القوات الامنية)، واوضح ان (العمل جارٍ على تطوير شارع الامام الكاظم بتطوير الارصفة ونصب اعمدة الانارة الى جانب اكساء الشارع وتأثيثه بالعلامات المرورية خلال الايام المقبلة). كما اعلن موسى عن قرب إنجاز الجزء الثاني من مشروع تطوير كورنيش ومتنزه ابو نؤاس. وذكر البيان ان (امين بغداد اجرى جولة ميدانية للإطلاع على مراحل تنفيذ اعمال المشروع وتكثيف العمل لإفتتاحه قريباً)، واضاف انه (تم انجاز الجزء الأول من المتنزه، وتستكمل الملاكات اعمال الجزء الثاني الشاملة العاب لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال ومسطحات خضراء وباركات ومواقف للسيارات وإضافة مدخل آخر للمتنز).

إزالة تجاوزات

على صعيد متصل، وجّه محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، بالمباشرة في إزالة التجاوزات على كورنيش الناصرية صوبي نهر الفرات والممتدة من مبنى جامعة ذي قار حتى جسر السريع، وهدم مبنى المحافظة القديم لإنشاء حدائق عامة. وقالفي تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس ان (هذا العمل يتم على مرحلتين الاولى ازالة جميع التجاوزات من المشيدات والمباني ضمنها ديوان المحافظة السابق، والثانية تشمل انشاء حدائق عامة). واعلن الغزي عن البدء بالمرحلة الأخيرة من مشروع مدينة اور السياحية الجديدة. وقال بيان امس ان (المحافظة باشرت بالمرحلة الثالثة والاخيرة بضمن خطة استثمار زيارة بابا الفاتيكان الأخيرة لتطوير الجانب السياحي في ذي قار)، لافتاً الى ان (المرحلة الاولى تضمنت اعداد التصاميم من قِبل المكتب الاستشاري لجامعة بغداد، والمرحلة الثانية هي تنفيذ البنى التحتية للمدينة الذي احيل على حساب صندوق اعمار ذي قار للعامين الماضي والجاري، اما الثالثة ستتضمن انشاء المشيدات وإستكمال المدينة بضمنها احالة مسرح مدينة اور للإستثمار بضمن الابنية). وبحث المحافظ مع امانة بغداد، نقل تجارب مشروعي تطوير ابو نؤاس وشارع المسبح في اليرموك، الى ذي قار، بتعاون ميداني وفني بين مدير بلدية الناصرية وملاك الامانة. واوضح الغزي في تصريح اطلعت عليه (الزمان) ان (ذي قار لديها طموح للتعاون ونقل التجاربب الاعمارية وتطوير الخدمات في المحافظة بما يسهم بتحسين واقع ذي قار للأفضل).