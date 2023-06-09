ذي‭ ‬تلغراف‭..‬ البريطانية‭ ‬للبيع

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُطرح‭ ‬للبيع‭ ‬صحيفة‭ “‬ذي‭ ‬تلغراف‭” ‬البريطانية‭ ‬اليومية‭ ‬وطبعتها‭ ‬الصادرة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ “‬صنداي‭ ‬تلغراف‭” ‬ومجلة‭ “‬ذي‭ ‬سبيكتايتور‭”‬،‭ ‬للبيع‭ ‬بسبب‭ ‬تخلّف‭ ‬شركتها‭ ‬الأم‭ ‬عن‭ ‬تسديد‭ ‬ديون‭ ‬متوجبة‭ ‬عليها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مصرف‭ “‬بنك‭ ‬أوف‭ ‬سكوتلاند‭” ‬الأربعاء‭.‬

وأوضح‭ “‬بنك‭ ‬أوف‭ ‬سكوتلاند‭” ‬الذي‭ ‬تدين‭ ‬له‭ ‬المجموعة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يملك‭ “‬خياراً‭ ‬سوى‭ ‬تعيين‭ ‬حراس‭ ‬قضائيين‭ ‬لشركة‭ ‬بي‭ ‬يو‭ ‬كيه‭ ‬ليمتد‭” ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬مجموعة‭ “‬تلغراف‭ ‬ميديا‭ ‬غروب‭” ‬المملوكة‭ ‬لعائلة‭ ‬باركلي‭ ‬الثرية،‭ “‬بسبب‭ ‬الديون‭ ‬المتوجبة‭ ‬عليها‭ ‬وفي‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬إمكان‭ ‬السداد‭”.‬

وشدد‭ “‬بنك‭ ‬أوف‭ ‬سكوتلاند‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬هي‭ “‬الخيار‭ ‬الأخير‭”‬‮ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬لسداد‭ ‬الديون‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬بأن‭ ‬حجم‭ ‬الدين‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬1،24‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭). ‬واشترى‭ ‬الأخوان‭ ‬التوأمان‭ ‬فريدريك‭ ‬وديفيد‭ ‬باركلي‭ ‬اللذان‭ ‬توفيا‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬منشورات‭ ‬مجموعة‭ “‬تلغراف‭” ‬عام‭ ‬2004‭ ‬مقابل‭ ‬665‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬840‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

ويملك‭ ‬الشقيقان‭ ‬إمبراطورية‭ ‬شاسعة‭ ‬بدأت‭ ‬بالفنادق‭ ‬وتوسعت‭ ‬لتشمل‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭.‬