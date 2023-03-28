الديوانية تصدّر أطناناً من الأسماك في شهر واحد

ذياب يتوقّع إستقرار الموقف المائي خلال الصيف المُقبل

الديوانية – الزمان

ميسان – علي قاسم الكعبي

اتخذت وزارة الموارد المائية، إجراءات لرفع مناسيب نهر الفرات، واشارت الى ان الامطار الاخيرة اثّرت في استقرار الخزين بسدّتي الموصل وحديثة. وقال الوزير عون ذياب في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الامطار التي هطلت مؤخراً رفدت العراق بفائدة كبيرة، وتركزت في جانب شرق دجلة الذي يمتد من المناطق الشمالية الى محافظتي ميسان والبصرة)، مبيناً ان (مياه الامطار وفّرت الريّة الكاملة لمحصولي الحنطة والشعير، بعد تهديد هذه الثروة بسبب عدم وجود خزين كافي لتلبية الاحتياجات من الماء، واسهمت بإرواء مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية)، واضاف ان (الوزارة حاولت تقليل الاطلاقات من السدود وخاصة من سدة الموصل، جراء وجود كميات كافية ممكن تأمينها لأغراض الري، التي تأتي من الزاب الاعلى والزاب الاسفل)، موضحاً انها (حقّقت التوازن بالاستفادة من جزء كبير من مياه دجلة ونقلها إلى نهر الفرات عن طريق القناة الاروائية في سامراء، ثم ذراع الثرثار في نهر الفرات)، واشار الى ان (هذا الإجراء تم اتخاذه خلال الايام الماضية، مما سيحسّن نوعية مياه نهر الفرات وارتفاع الكميات)، ولفت ذياب الى (السيطرة التامة في حفظ استقرار الخزين المائي ورفع مستوياته عبر واردات المياه في سدتي الموصل وحديثة ما يمكّن العراق من مواجهة الصيف المقبل). ونفّذت مديرية الموارد في ميسان، حملة واسعة لتطبيق المراشنه لمعالجة التجاوزات على الحصص المائية في حوض نهر دجلة.

ازالة منافذ

وقال اعلام المديرية في تصريح لـ(الزمان) امس ان (الملاكات و الجهد الآلي في المديرية، اجرى حملة لردم وإزالة المنافذ المائية غير الرسمية والمتجاوزة على الحصة المائية على القناة الإروائية في قاطع شعبة الموارد بناحية السيد احمد الرفاعي)، لافتاً الى ان (الحملة نُفذت بإسناد امني من اجل دعم العدالة في التوزيعات المائية ومنع الهدر في الثروة المائية)، واوضح ان (المديرية واصلت جهودها في القاطعين الشمالي والجنوبي لمتابعة تطبيق جدول المراشنة على مدار الساعة، بغية التوزيع العادل للمستحقين كافة)، مبيناً ان (دائرة توزيع كهرباء ميسان ساهمت في الحملة لضمان استمرارية وصول المياه في الأنهر والجداول الفرعية بعموم المدينة ومجمّعات الإسالة والمشاريع الاروائية، وإنجاح الخطة الاروائية لوزارة الموارد). وبحثت وزارة الزراعة، الخطة الستراتيجية للقطاع الزراعي النباتي والحيواني. وقال بيان امس ان (دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة ناقشت مع اللجنة تطوير القطاع الزراعي)، ونوه الى ان (اللجنة انجزت تحليلاً لواقع الزراعة والثروة الحيوانية في العراق)، مبيناً ان (المجال الزراعي يحتاج الى عمل وجهود للوصول اى نسبة 60 بالمئة اضافية للنسبة المُنجزة انسجاماً مع البرنامج الحكومي)، واشار الى (عقد ورشة خلال الايام المقبلة بحضور وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، لإستعراض النتائج المتحققة واستقراء رؤى وتوجّهات المسؤولين المعنيين استناداً الى تحليل اللجنة). وسوَّقت مديرية زراعة محافظة الديوانية، 10 آلاف كيلوغرام من الأسماك للأسواق المحلية. وقال مدير زراعة الديوانية، حسن الكرعاوي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (شعبة الاسماك في قسم خدمات الثروة الحيوانية اعدَّت تقريرها الشهري وفق الإحصائيات التي افادت بتسويق 9 الاف و550 كيلوغراماً للأسماك، خلال شهر واحد من يوم 15 شباط الماضي حتى 15 من الشهر الجاري)، موضحاً ان (ملاكات المديرية مستمرة بالتعاون مع مربي الثروة الحيوانية للوصول الى الاكتفاء الذاتي).