ذوو المهن الصحية يجدّدون إحتجاجهم لتحقيق المطالب

بغداد – الزمان

جدد العشرات من ذوي المهن الصحية احتجاجاتهم في مدينة الطب ببغداد، للمطالبة بزيادة مخصصات الخطورة ورفع التسكين.وقال شهود عيان امس إن (العشرات من ذوي المهن الصحية نظموا تظاهرة داخل المجمع الطبي لمدينة الطب للمطالبة برفع التسكين ومخصصات الخطورة الى مئة بالمئة وكذلك اصدار قانون التامين الصحي). وطالب رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان قتيبة الجبوري في وقت سابق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باتخاذ اجراءات عملية لإنصاف ذوي المهن الصحية والتمريضية فضلا عن دعم جهود وزارة الصحة لتحقيق مطالبهم المشروعة. فيما تظاهر العشرات من خريجي الكليات التقنية الطبية في بغداد للمطالبة بتوفير درجات وظيفية.وقال مصدر ثان ان (العشرات من خريجي الكليات التقنية الطبية تظاهروا امام بوابة الوزارة احتجاجا على عدم تعيينهم)، لافتا الى ان (المتظاهرين اكدوا عدم حصولهم على فرص التعيين بعد مرور سنوات على التخرج). وكانت تقارير قد كشفت عن وجود مؤشرات سلبية بشأن تجدد التظاهرات في جنوب البلاد. ونقلت التقارير عن مصدر قوله ان (الحكومة تلقت إشارات سلبية بشأن احتمال تجدد التظاهرات جنوب العراق)، مبينا ان (تقرير وزارة التخطيط يشير إلى ارتفاع مؤشر الفقر والبطالة في جنوب العراق ولاسيما في محافظات البصرة وبابل وذي قار والنجف بالإضافة إلى استمرار سوء الخدمات)، مؤكدا ان (الحكومة تدرس حالياً خياراً قُدم لها وهو أن تشرف بنفسها على مشاريع تنموية في تلك المحافظات وسحبها من مجالس المحافظات كونها الحلقة الأكثر فساداً وإضاعة للأموال) على حد قوله. في غضون ذلك، كشفت اللجنة المالية النيابية عن اعداد الحكومة لوائح التعليمات للوزارات كافة من اجل تحديد آليات تثبيت موظفي العقود وصرف مكافآت للمحاضرين المجانيين فضلا عن اعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات. وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح امس ان الحكومة ستصدر خلال الايام المقبلة لوائح وتعليمات الوزارات كافة من اجل تحديد آليات تثبيت موظفي العقود وصرف مكافآت للمحاضرين المجانيين اضافة الى اعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الامنية، لافتا الى ان (اللجنة ستصدر تقارير دورية بشأن تطبيق الحكومة لفقرات الموازنة ومحاسبتها في حالة التقصير ولاسيما بشأن التعيينات وحقوق المواطنين. بدورها).