نائب يحذّر من خسارة القاعدة الجماهيرية في الموصل

ذوو الضحايا: رفات شهداء سبايكر ما تزال داخل ثلاجات الطب العدلي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

شكا المتحدث الرسمي باسم عوائل شهداء سبايكر من الإهمال الحكومي لضحايا مجزرة سبايكر التي ارتكبها تنظيم داعش في حزيران 2014، مؤكدًا استمرار حفظ رفات الشهداء في أكياس بلاستيك بمدينة الطب في بغداد من دون تسليمها لذويها بانتظار تحليل الحمض النووي. وقال قيس العايدي في تصريح امس ان (ملف شهداء سبايكر لم يحظ بأي اهتمام لغياب الدور الحكومي، فلا تزال رفات الشهداء موضوعة في أكياس بلاستيكية بمدينة الطب في بغداد ولم تسلم لذويها بانتظار تحليل الحمض النووي)، مؤكدًا ان (هناك مقابر جماعية في القصور الرئاسية بتكريت موقع الجريمة لم تفتح حتى الآن)، واصفًا الامر بـ(مثلبة كبيرة بحق الشهداء خاصة وان داعش بدأ أول جريمته بقتل هؤلاء الابطال بدم بارد ليذهب ضحية هذه المجزرة اكثر من 1900 شاب). وبحسب العايدي فإن ذرائع الجهات الرسمية تتمثل في(قلة التخصيصات المالية لفتح المقابر وقلة الأجهزة المختصة لدى الطب العدلي بما يتعلق بفحص الحمض النووي)، مستدركًا ان (حراكاً جيدًا بدأ الآن باتجاه حقوق عوائل سبايكر، لكنه لم يرتق لمستوى الطموح بعد). وفي الشأن نفسه طالب المواطن عبد العظيم السعيدي وهو والد شهيدين من ضحايا سبايكر وزارة العدل بـ(فتح ملف سبايكر بعد اغلاقه في عام 2016 وتدويل الجريمة وتوثيقها في سجل الإبادة الجماعية)، داعياً الى (تعجيل القصاص بمنفذي المجزرة اذ لازال المنفذون يرتعون في السجون من دون عقاب).وشدد على (وجوب البحث عن المفقودين، حيث بلغ عددهم مع الشهداء في مجزرة سبايكر 1993 شخصاً، عثر على 1255 رفات تم تشخيص منها 963 جثة سلم منها لذويهم 680 شهيداً فيما بقي في الطب العدلي 290 رفات لم تسلم حتى الآن لعوائلها). ودعا السعيدي الى (سن قانون لشهداء سبايكر وتحويله الى المقابر الجماعية، وإدانة المقصرين في المجزرة وتفعيل الإعلان، وتسهيل المعاملات لعوائل الشهداء في جميع الدوائر، بالإضافة الى إلغاء المعلومات الأمنية)، مشيراً الى ان (اغلب عوائل المجزرة ليس لديها تقاعد). من جهة اخرى حذر النائب سابق عن محافظة نينوى محمد نور عبد ربه من الوضع الخطير الذي تعيشه المحافظة. وقال عبد ربه في تصريح امس ان (هناك تلكؤ في اعادة اعمار الموصل، وللاسف هناك فساد أمني وإداري في نينوى بالاضافة الى خلافات سياسية فضلا عن الإهمال وهذه كلها انتجت المناخ الذي هيأ لدخول داعش)، معربًا عن خشيته من (خسارة القاعدة الجماهيرية والتعاون الأمني مع المواطنين في الايام المقبلة).

كما أبدى أستغرابه من (الاهمال الذي تشهده محافظات عدة كالبصرة ونينوى وغيرهما)، مضيفًا أن (الحكومة الاتحادية تبدو وكإنها باتت مسؤولة عن صرف رواتب وخدمات بسيطة لا أكثر)، بحسب تعبيره. وفي السياق نفسه عزا المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة سقوط الموصل بيد داعش عام 2014 الى التجاذبات السياسية وعوامل أخرى منها ان القوات الموجودة في المدينة في حينه كانت تتعامل بشكل غير انساني مع الأهالي .وقال العميد يحيى رسول في تصريح امس ان (هناك أسبابًا عدة لسقوط الموصل بيد داعش الإرهابي من ضمنها التجاذبات السياسية في البلد وعوامل أخرى منها القوات التي كانت توجد على ارض المدينة وتعاملها غير الانساني مع الأهالي والتعبئة لداعش على الجيش).وأوضح انه (بعد سقوط الموصل شاهد أبناؤها مدى اجرام داعش وإرهابه وممارساته الوحشية بحقهم وحجم التدمير وبعد انطلاق العمليات الأمنية لتحرير الموصل من براثن داعش كان رد فعل الموصليين مختلفًا جداً اذ لمسوا مدى التعامل الإنساني للقوات الأمنية معهم).وأوضح ان ( الكثير من الأسلحة والمعدات الحربية للجيش العراقي تركت على ارض الموصل واستخدمها داعش في عملياته القتالية في عدد من المحافظات ضد القوات الأمنية وقسم منها نقل الى سوريا)، لافتا الى ان(غالبية العجلات فخخت ضد قواتنا الأمنية وقد استطعنا إيقاف هذه المفخخات من خلال استخدام الصواريخ وغيرها من الأسلحة).وبحسب رسول فإن(التقديرات العسكرية العراقية كانت دقيقة وصحيحة وتمثلت في ان المعركة ضد داعش ستستمر ثماني سنوات، لكن المقاتلين العراقيين حققوا بهمتهم معجزة بكل المقاييس وهي تحرير أراضي العراق من داعش في ثلاث سنوات).وخلص رسول الى القول (عندما دخلنا المعركة لم تكن لدينا طائرة واحدة لمقاتلة داعش الإرهابي، الا ان الجمهورية الإسلامية في ايران ساعدتنا كثيرا من خلال توفير الطائرات وتم القضاء على المجاميع الإرهابية ثم جاءت بعدها طائرات اف 16وسيخوي). من جهة اخرى هنأ السفير الايراني لدى بغداد إيرج مسجدي العراق حكومة وشعباً بيوم النصر على داعش . واضاف في بيان امس ان (وجود عراق حر ومستقر هو إرادة مسؤولين وشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية وانكم فخر العالم الإسلامي)، مؤكدًا ان ايران (مستعدة للتعاون برفقة الحكومة والشعب العراقي العظيم في مرحلة إعادة المناطق المتضررة).