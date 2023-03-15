ذوبان الجليد في القطب الشمالي أسرع بكثير من المتوقع

ستوكهولم‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حذرت‭ ‬دراستان‭ ‬سويديتان‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجهما‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حرارة‭ ‬المحيط‭ ‬المتجمد‭ ‬الشمالي‭ ‬ترتفع‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬توقعته‭ ‬النماذج‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬خبراء‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ما‭ ‬يسرع‭ ‬من‭ ‬ذوبان‭ ‬الجليد‭ ‬البحري‭.‬

التيارات‭ ‬الدافئة‭ ‬نسبياً‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬المحيط‭ ‬المتجمد‭ ‬الشمالي‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬أكثر‭ ‬دفئاً‭ ‬وأقرب‭ ‬إلى‭ ‬السطح‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬الخبراء‭ ‬سابقاً،‭ ‬إذ‭ ‬تتلامس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬الجليد‭ ‬البحري‭ ‬وتسرّع‭ ‬ذوبانه‭ ‬في‭ ‬الشتاء،‭ ‬بحسب‭ ‬هاتين‭ ‬الدراستين‭ ‬اللتين‭ ‬أجراهما‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬غوتنبرغ‭ ‬السويدية‭ ‬ونشرت‭ ‬نتائجهما‭ ‬مجلة‭ “‬جورنال‭ ‬أوف‭ ‬كلايمت‭”.‬

وعلقت‭ ‬سيلين‭ ‬هوزي،‭ ‬عالمة‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجامعة‭ ‬والمشرفة‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬الدراستين،‭ ‬قائلة‭ “‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الأنباء‭ ‬ليست‭ ‬سارة‭”.‬

وقارن‭ ‬الباحثون‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬بحسابات‭ ‬14‭ ‬نموذجاً‭ ‬أخذها‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬إعداد‭ ‬تقارير‭ ‬المناخ‭ ‬الرئيسية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وخلص‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النماذج‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تؤديه‭ ‬المياه‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬تتدفق‭ ‬تحت‭ ‬المحيط‭ ‬المتجمد‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭.‬

وقالت‭ ‬سيلين‭ ‬هوزي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬نحن‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الواقعية‭ ‬لا‭ ‬يشبه‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬النماذج‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‭”‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬تشاركها‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬متفائلة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭. ‬الوضع‭ ‬سيكون‭ ‬أسوأ‭ ‬وأسرع‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭”.‬

وأوضحت‭ ‬الباحثة‭ ‬أن‭ ‬التباين‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الاستنتاجات‭ ‬والتوقعات‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬الرحلات‭ ‬الاستكشافية‭ ‬والملاحظات‭ ‬الميدانية‭. ‬وأضافت‭ “‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي،‭ ‬لذلك‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬رحلة‭ ‬استكشافية،‭ ‬يريد‭ ‬الجميع‭ ‬جمع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المختلفة،‭ ‬ولا‭ ‬تعطى‭ ‬الأولوية‭ ‬بالضرورة‭ ‬للمياه‭ ‬العميقة‭”.‬

وقد‭ ‬تقلص‭ ‬سطح‭ ‬الجليد‭ ‬البحري‭ ‬بمعدل‭ ‬9‭%‬‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭ ‬و48‭%‬‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬منذ‭ ‬أولى‭ ‬الصور‭ ‬الملتقطة‭ ‬بالأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬فيما‭ ‬انخفضت‭ ‬سماكته‭ ‬بنسبة‭ ‬66‭%‬،‭ ‬وفق‭ ‬إحدى‭ ‬الدراستين‭.‬

هذا‭ ‬الوضع‭ ‬فاقمه‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬الروسية‭ ‬والذي‭ ‬ازداد‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬بعثات‭ ‬الاستكشاف‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬غزو‭ ‬موسكو‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أن‭ ‬حرارة‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬للمنطقة‭ ‬القطبية‭ ‬الشمالية‭ ‬ارتفعت‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأربعين‭ ‬عاماً‭ ‬الماضية،‭ ‬ما‭ ‬يوازي‭ ‬ضعف‭ ‬المستوى‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬النماذج‭ ‬المستخدمة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭.‬

على‭ ‬عكس‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬يسخّن‭ ‬سطح‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬والصيف‭ ‬فقط،‭ ‬يتسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬المحيط‭ ‬في‭ ‬ذوبان‭ ‬الجليد‭ ‬البحري‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭.‬

ويؤدي‭ ‬اختفاء‭ ‬الجليد‭ ‬البحري‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬الاحترار‭ ‬بسبب‭ ‬ظاهرة‭ ‬تسمى‭ “‬تضخم‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭”.‬

يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬يذوب‭ ‬الجليد‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬حرارة‭ ‬الشمس،‭ ‬ويتحول‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬مياه‭ ‬بحر‭ ‬داكنة‭ ‬تمتص‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإشعاع‭ ‬الشمسي‭ ‬وتسخن‭.‬