ذهبية وستة أوسمة براقة ببطولتي العراق الدولية وغرب آسيا في السليمانية

السليمانية – الزمان

حقق منتخب العراق الوطني بكرة الطاولة ببطولتي العراق الدولية وغرب آسيا الجارية حاليا في كلية التربية الرياضية بمدينة السليمانية ثمان اوسمة بواقع ذهبية وستة اوسمة وبرونزية واحدة

وقال المنسق الاعلامي للاتحـــــاد العراقي بكرة الطاولة محمد الحسني ان منتخب العراق لزوجي المختلط استطاع من تحقــيق وساما ذهبيا وفــــــــضيتين .

واضاف الحسني ان اللاعبة اثمار عقيل احرزت وساما فضيا واخر برونزيا في منافسات بطولة العراق لفردي الإناث لافتا أن منتخب العراق للرجال تحت 15و19 عاما استطاع من احراز المركز الثاني في ختام بطولة غرب اسيا للذكور .

موضحا ان النتائج الايجابية التي تحققت في منافسات بطولتي العراق الدولية وغرب اسيا لها أثر كبير لدى أبناء اللعبة مشيرا الى ان اللاعبين الابطال قدموا مستويات اكثر من رائعة واستحقوا عن جــــــدارة ثمان اوسمة برغم المنافسة الشديدة بين لاعبي الفرق المشـــــــاركة في البطولة .