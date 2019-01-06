ذمة الرئيس بين عتويس وحبيس – حسين الذكر

في محاورة تواصلية مع صديق عربي شكا من سوء حالهم المادي المتردي، ولاسيما بعد مسرحية ما سمى بالربيع العربي – هنا لا يتحدث عن معاناة ملاك رؤوس الاموال – لان الذوات واصحاب الارصدة والمصالح والوظائف العليا لا تعنيهم التقلبات الاقتصادية والمناخية او السياسية او الامنية، فاغلبهم سدنة السلطة يجيدون فن التبدل الحرباوي، خبروا كيف يتسلقون بطريقة تغنيهم عن متاعب السلطات فهم ينزعون جلدوهم ويبدلون ازياءهم واسماءهم والقابهم بما يتناسب مع كل ظرف وسلطان .

بعدما ناقشته اجبت الصديق قائلا: (الستم من قلب الدنيا ضجيجا ، وانتم تصيحون (الشعب يريد اسقاط النظام .. الشعب يريد تغيير النظام؟)، وكم راح ضحية هذا الشعار من الفقراء والابرياء وكم هدرت من الاموال العامة والخاصة علما ان التغيرات العربية كما هو معلوم تاريخيا ، ليست وليدة ذاتها وانما عصفها يكون من خارج الحدود ولاغراض واهداف واجندات مسبقة .. لا يتبدل فيها سوى اسم الخليفة الى سلطان او السلطان الى والي … والوالي الى امير واسم الامير الى ملك واسم الملك الى رئيس …. هكذا دواليك .. تبقى العجلة تدور برؤوس الاموال واهلها يتكاثرون ويتبادلون المراكز والكراسي ، فيما الفقراء يدورون بحلقة مفرغة يتداولونهم من شعار لشعار من ازمة لازمة .. من معركة لمعركة من قبر الى قبر .. كما يقول المرحوم نزار القباني:-

مسافرون دون أوراق ..وموتى دونما كفن

نحن بغايا العصر

كل حاكم يبيعنا ويقبض الثمن

نحن جوارى القصر

يرسلوننا من حجرة لحجرة

من قبضة لقبضة

من مالك لمالك

ومن وثن إلى وثن .

السلطة في العراق على طول الخط والزمان هي لاهل السلطة ، من اصحاب المناصب والاموال … اما الفقراء فمعروف ما لهم وما عليهم.. ففي ذلك الزمن الدكتاتوري حينما كان الشعب يأكل الطين مع الطحين، كانت العمارات والبيوت الفارهة تبنى على قدم وساق ، لكنها ليس للشعب المحروم بل كانت للسلطة وسدنة الحكم من قادة الدولة بعناوينهم الرفاقية المعروفة انذاك .. اما اليوم فحينما يفتح مول او محطة بانزين او تبنى عمارة ضخمة او مشروع سكني كبير على ارض عراقية وباموال عراقية فان الشعب لا يهتم ولا يلتفت لذلك .. لانه متاكد عين اليقين ان ذلك ليس للجندي او البقال او سائق التكسي او للممرض او العامل او الموظف النزيه … بل هو محصور بين سدنة حكم السلطة الجديدة ورجالاتها المتمترسين المتسلطنين المكوشين على كل ما ينسب للشعب فيما بحقيقته يذهب لجيوب وكروش وارصدة السلطة .

قرات ان السيد رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي المحترم، هو اول من قدم (ما يسمى بكشف الذمة) … والنزاهة تنتظر اخرين كشف ذممهم .. وفي حقيقة الامر ان ذاك لا يعنينا بشيء . فالسلطة قدمت او لا تقدم، لا يهمنا كفقراء ، فالانجازات الوهمية كالشعارات المزيفة والوعود الكاذبة والعهود المخيبة … فنحن الفقراء ننتظر ان توزع قطع ارض للمواطنين وتوزع اموال النفط المنهوب دكتاتوريا وديمقراطيا … وان تنتهي ازمة الكهرباء قبل حر الصيف وان نتحسس الخدمات وان يتم تحريك عجلة الاقتصاد كي نقضي على البطالة المقنعة والمفضوحة . وان نتخلص من سلطة اصحاب المسدسات وان يعم الامان ونشعر بالرقي والتحضر ونعيش تحت سلطة القانون …

وذاك لا يتحقق بكشف ذمة او اعفاء حوت من العقاب بل عبر برامج على الواقع نتنفسها املا اما غير ذاك فلا يعنينا ، فهو يهم السلطة وسدنتها ممن قبضوا الرواتب بملايين الدنانير منذ اول يوم تسنموا فيه المواقع الجديدة فيما الشعب حتى الان ينتظر اقرار الميزانية وانهاء الكابينة .