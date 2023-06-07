“ذكورية”‭ ‬النسوية‭ ‬السياسية

فاتح عبدالسلام

ما‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬حصة‭ ‬نسوية‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬تبلغ‭ ‬النسبة‭ ‬أربعين‭ ‬بالمائة‭ ‬او‭ ‬تنزل‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬سيختلف،‭ ‬فلا‭ ‬تزال‭ ‬المرأة‮»‬‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬افلاك‭ ‬الأحزاب‭ ‬التي‭ ‬تدفعه‭ ‬بها‭ ‬لكسب‭ ‬شواغر‭ ‬الحصة‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬قاعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يثق‭ ‬العراقيون‭ ‬بمعطياتها‭ ‬وكانت‭ ‬النتائج‭ ‬الهزيلة‭ ‬فيس‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الأخيرة‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬السخط‭ ‬يشمل‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬التمثيل‭ ‬النيابي‭.‬

ما‭ ‬كانت‭ ‬الآمال‭ ‬معقودة‭ ‬ابداً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التمثيل‭ ‬النسوي‭ ‬غير‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬السياسي‭ ‬والتابع‭ ‬لأدوات‭ ‬العجلة‭ ‬العامة‭ ‬لقوى‭ ‬لم‭ ‬يتجلَ‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬الحزبية‭ ‬الداخلية‭ ‬فعل‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬والنبوغ‭.‬

‭ ‬عشرون‭ ‬سنة‭ ‬مرت‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬النساء‭ ‬الفاعلات‭ ‬وذوات‭ ‬الكفاءة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬اختصاصاتهن‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭.‬

لقد‭ ‬اصابت‭ ‬موجات‭ ‬الفساد‭ ‬“‭ ‬السياسيات”‭ ‬كما‭ ‬اصابت‭ ‬السياسيين‭ ‬الاخرين‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬العقدين‭ ‬المسربلين‭ ‬بالسواد‭ ‬والتجهيل‭ ‬والشمولية‭ ‬الفكرية‭ ‬الجديدة،‭ ‬لكن‭ ‬للمرأة‭ ‬العراقية‭ ‬صورة‭ ‬أخرى‭ ‬مشرقة‭ ‬وفاعلة‭ ‬وموجودة‭ ‬بيننا‭ ‬وليست‭ ‬افتراضية،‭ ‬نراها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطب‭ ‬والهندسة‭ ‬والقانون‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والادب‭ ‬والثقافة‭ ‬والفن،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬اننا‭ ‬قلّما‭ ‬نصادفها‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬او‭ ‬النطاقات‭ ‬الحزبية‭ ‬الضيقة‭. ‬

إنَّ‭ ‬هناك‭ ‬أحزاباً‭ ‬تكاد‭ ‬تحرم‭ ‬العمل‭ ‬الحزبي‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أدوار‭ ‬مرسومة‭ ‬جزئياً‭ ‬بشكل‭ ‬مسبق‭ ‬ومقنن،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬امرأة‭ ‬قائدة‭ ‬لحزب‭ ‬سياسي‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬المشهد‭.‬

‭ ‬هناك‭ ‬نساء‭ ‬كن‭ ‬يحملن‭ ‬أفكاراً‭ ‬صحيحة‭ ‬للعمل،‭ ‬اصطدمن‭ ‬بالحاجز‭ ‬الذكوري‭ ‬السياسي،‭ ‬وانسحبن‭ ‬من‭ ‬المشهد‭ ‬حاملات‭ ‬قناعة‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬المستحيل‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬عبر‭ ‬نسبة‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬أو‭ ‬التشكيلات‭ ‬الحكومية‭.‬

أعرف‭ ‬انَّ‭ ‬مشاكل‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬هموم‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاحباطات‭ ‬والعراقيل‭ ‬والتجارب‭ ‬غير‭ ‬المُبشرة‭ ‬بالخير،‭ ‬غير‭ ‬أنَّ‭ ‬قوة‭ ‬التأثير‭ ‬النسوي‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأم‭ ‬والزوجة‭ ‬والأخت‭ ‬والإبنة،‭ ‬لها‭ ‬مكانة‭ ‬كبيرة‭ ‬تفوق‭ ‬ادوار‭ ‬الرجل‭ ‬المهمة‭.‬

‭ ‬لنحافظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬العراقيات‭ ‬ونحميهن‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الاضطهاد‭ ‬ونفتح‭ ‬لهن‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاج‭ ‬والبناء‭ ‬والابداع،‭ ‬ولتذهب‭ ‬“‭ ‬كوتا”‭ ‬النساء‭ ‬ذات‭ ‬النسبة‭ ‬المقطوعة‭ ‬في‭ ‬التشكيلات‭ ‬السياسية‭ ‬الى‭ ‬المتمتعات‭ ‬بالامتيازات‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أي‭ ‬أدوار‭ ‬حقيقية‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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