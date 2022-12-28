ذكريات عن زيارة إسطنبول قبل 12 عاماً

دبي – محسن حسين

زرت اسطنبول من يوم 23 إلى 27 تشرين الثاني نوفمبر 2010 بدعوة من منظمة وكالات أنباء اسيا والباسفيك لحضور مؤتمرها ممثلا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / .

وقد اقر المؤتمر بالإجماع قبول نينا عضوا في المنظمة محتلة مقعد العراق الشاغر منذ إغلاق وكالة الأنباء العراقية /واع/ اثر الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 كما وجهت لي والزميل محمود المفرجي دعوة من وكالة أنباء الأناضول التركية للمشاركة في احتفالات اسطنبول عاصمة للثقافة الأوربية لعام 2010 وكذلك مرور 90 عاما على تأسيس وكالة الأناضول وهذه بعض الصور عن الزيارة