ذكريات‭ ‬عن‭ ‬أجور‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬ونادية‭ ‬الجندي‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الباطنية‭ ‬

القاهرة – الزمان
قال المنتج المصري محمد مختار، إنه جمعه عمل واحد فقط مع الفنان المصري عادل إمام، والفنانة نادية الجندي.
وأضاف خلال لقائه في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc: «فيلم “خمسة باب”، الذي قدمه الزعيم، كان معجزة في وقته، وأنه فكر في إنتاج الفيلم بعد النجاح الكاسح الذي حققه فيلمي “الباطنية” و”وكالة البلح”
وتابع، أنه دخل في مفاوضات مع عادل إمام ونادية الجندي حول ترتيب الأسماء لمدة ثلاثة أشهر، انتهت بفكرة عمل حملة دعائية مستقلة لكل منهما.
وأكد أن عرض الفيلم تم وقفه بناء على قرار من وزير الثقافة آنذاك، بعد 11 يومًا فقط من عرضه، وذلك بسبب نفسنة داخل صناعة السينما وتحملها هو، وكشف عن أجر عادل إمام ونادية الجندي في الفيلم، مؤكدًا أن أجر النجمين في الفيلم وصل إلى خمسين ألف، وأكد أن الفيلم لم ينجح في السينما ولكن نجح جدًا في التسويق.
أما عن فيلم «الباطنية»، فأكد أنه تم وقفه بعد أيام من عرضه، بسبب السياسة، وعاد للعرض مرة أخرى بأمر الرئيس أنور السادات بعدما طلب مشاهدة الفيلم، وقال بعدها: «لن نضع رأسنا في الرمال، فنحن لدينا منطقة اسمها الباطنية».
فيلم «خمسة باب»، تم إنتاجه عام 1983م، وهو من بطولة كل من عادل إمام، ونادية الجندي، وفؤاد المهندس، وإخراج نادر جلال.