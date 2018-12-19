ذكريات‭ ‬عن‭ ‬أجور‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬ونادية‭ ‬الجندي‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الباطنية‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬المنتج‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬مختار،‭ ‬إنه‭ ‬جمعه‭ ‬عمل‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬عادل‭ ‬إمام،‭ ‬والفنانة‭ ‬نادية‭ ‬الجندي‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬«مساء‭ ‬dmc»،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬إيمان‭ ‬الحصري،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬dmc:‭ ‬«فيلم‭ ‬“خمسة‭ ‬باب”،‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الزعيم،‭ ‬كان‭ ‬معجزة‭ ‬في‭ ‬وقته،‭ ‬وأنه‭ ‬فكر‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الفيلم‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكاسح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فيلمي‭ ‬“الباطنية”‭ ‬و”وكالة‭ ‬البلح”

وتابع،‭ ‬أنه‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬ونادية‭ ‬الجندي‭ ‬حول‭ ‬ترتيب‭ ‬الأسماء‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬انتهت‭ ‬بفكرة‭ ‬عمل‭ ‬حملة‭ ‬دعائية‭ ‬مستقلة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬تم‭ ‬وقفه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬آنذاك،‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬يومًا‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬عرضه،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬نفسنة‭ ‬داخل‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬وتحملها‭ ‬هو،‭ ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬أجر‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬ونادية‭ ‬الجندي‭ ‬في‭ ‬الفيلم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬أجر‭ ‬النجمين‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬خمسين‭ ‬ألف،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الفيلم‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬ولكن‭ ‬نجح‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬التسويق‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬«الباطنية»،‭ ‬فأكد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬وقفه‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عرضه،‭ ‬بسبب‭ ‬السياسة،‭ ‬وعاد‭ ‬للعرض‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بأمر‭ ‬الرئيس‭ ‬أنور‭ ‬السادات‭ ‬بعدما‭ ‬طلب‭ ‬مشاهدة‭ ‬الفيلم،‭ ‬وقال‭ ‬بعدها:‭ ‬«لن‭ ‬نضع‭ ‬رأسنا‭ ‬في‭ ‬الرمال،‭ ‬فنحن‭ ‬لدينا‭ ‬منطقة‭ ‬اسمها‭ ‬الباطنية»‭.‬

فيلم‭ ‬«خمسة‭ ‬باب»،‭ ‬تم‭ ‬إنتاجه‭ ‬عام‭ ‬1983م،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عادل‭ ‬إمام،‭ ‬ونادية‭ ‬الجندي،‭ ‬وفؤاد‭ ‬المهندس،‭ ‬وإخراج‭ ‬نادر‭ ‬جلال‭.‬