ذكرى مكان .. سينما غرناطة

بغداد – الزمان

صورة حديثة لمبنى سينما غرناطة في منطقة الباب الشرقي في بغداد والتي كانت قد تميزت عن غيرها من دور العرض السينمائي بكونها المكان المفضل للنخبة الثقافية الراقية والتي كانت تبحث عن أفلام سينمائية جديدة ومتميزة وكانت تتميز بما يسمى ( أفلام العرض الأول ) وكانت كل يوم أثنين من كل أسبوع تقدم منهاجاً لآخر الأفلام السينمائية التي سيتمّ عرضها في الدار ..

سينما غرناطة أو ( ياقوتة صالات الفن السابع ) كانت قد تأسست في أوائل الأربعينات وبالذات عام 1941 وسميت في البداية بـ ( سينما دار السلام ) تيمّنا بالعاصمة بغداد وفي مطلع الستينات سميت بـ ( سينما ريو ) وفي عام 1971 أستقر مالكها الجديد على تسميتها ( سينما غرناطة ) وقد عمل مالكوها على تأثيثها بأرقى الأثاث الأيطالي والأمريكي الفاخر لتكون في غاية التميّز عن بقية الصالات كونها كانت مقصد العوائل العراقية العريقة ورجال النخبة البغدادية المثقفة أضافة الى جمال تصميمها وسعة مساحتها وأجنحتها ومقصوراتها الفارهة ذات الطراز الأيطالي الملفت للنظر تميزت ايضا بالتنظيم في عمليات الدخول والخروج وأختيار المقاعد وفق الأرقام في جميع أقسامها وكثرة الموظفين المختصين بالدلالة الذين يشيرون الى مقعدك المخصص بكل يسرٍ وأخيراً ذلك الجرَس الجميل الذي يؤذن ببدء الفيلم وفي أوقات الإستراحة . لمع نجمها وتألقت وصارت هدفا للزوار والباحثين عن المتعة الفنية الراقية عندما قامت بعرض الفيلم الشهير ( مدافع نافارون ) عام 1962 والتي مثّلته الممثلة اليونانية الشهيرة أيرين باباس الى جانب گريگوري بيك ثمّ اتجهت بعد ذلك الى عرض أحدث النتاجات السينمائية الفرنسية التي كانت تؤخذ مضامينها من روايات عمالقة كتّاب الرواية الفرنسيين ومن خلالها تعرف البغداديون على خيرة الممثلين الفرنسيين أمثال آلان ديلون وكاترين دينوف . فيها كان العرض الأول للفيلم الرائع ( زوربا ) للنجم العالمي أنتوني كوين والذي تمّ عرضه أوائل السبعينات كما عرض فيلم ( الأخوة كارامازوف ) . بناية سينما غرناطة مازالت قائمة في مكانها لكنها أصبحت مهجورة لا روح فيها ولا أحد يزورها بعد أن كان الحجز فيها بالدور وقبل يوم أو أكثر ..

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