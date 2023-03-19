ذكرى حرب ظالمة – عبد المنعم حمندي

في يوم 19 آذار من عام 2003 بدأت حرب بوش الامريكية او حرب الطغمة المتغطرسة في العالم ، حرب كونية ثالثة ، تجمعت وحوش الارض من قوات الغزو 263 ألف جندي و 3500 دبابة أم 1 أبرامز وتشفتن و 1820 طائرة مقاتلة. ثلاث طبقات من الطائرات غطت سماء العراق .

عشرون عاما مضت ، عشنا اقسى ظلم في التاريخ ، سنين عجاف ، لملمت ال ciA من كل مزابل العالم سفّلة ولصوصاً وقتلة تحت غطاء المعارضة العراقية ، وماهم بمعارضين لهم رأي وموقف وطني مختلف ، كان معظمهم ( أفرارية ) وبعضهم من المرتشين والسراق والمهربين والمتاجرين بأسم الدين وآخرين من المطلوبين للقضاء بجرائم اخلاقية وجنائية تم اختيارهم واحداً واحداً تحت إشراف المخابرات الامريكية والموساد الصهيوني فصنعوا دستوراً ملفقاً ملغوماً واوجدوا المحاصصة والفساد والطائفية وزرعوا بذرة التقسيم ونشروا رايات عصابات وحشود داعش وأخواتها .. كل ماحصل من دمار وخراب وانهيار وقتول مبني على كذبة وجود أسلحة الدمار الشامل ، وعلى زعم خادع (طغيان الدكتاتور ) في زمن ترزح فيه نصف شعوب الارض تحت دكتاتوريات متنوعة تبدأ من سلطة دكتاتورية السلطان الى دكتاتورية الدين والحاكم والحزب والقبيلة والرئيس والأمير ، ومضت 19سنة من الدمار والسرقة والابتزاز والفتن والرعب والفساد وتشريع قوانين ظالمة تصادر الفكر وقمع الآخر المعارض في ظل ديمقراطية لعوب ، وطن مشرع الأبواب منتهك الحدود يدار من غير أهله، مطمع دول الجوار ، ثرواته منهوبة ، خراب وجوع وملايين من العاطلين والمرضى والأميين ،فماذا جنينا وكيف كنّا وكيف أصبحنا في حكم محاصصة مقرفة ؟

لعن الله أمريكا ولعن الله كل من خان الوطن !