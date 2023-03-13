ذكرى الضاري – جمال الضاري

في الذكرى السنوية الثامنة لوفاته نستذكر بكل فخر واعتزاز المواقف الوطنية الثابتة للشيخ الراحل حارث الضاري الذي أدى الأمانة وحمل رسالة العراق ودافع عن الوطن والشعب ورفض كل مخططات الفتن والتقسيم.

لقد حذر الشيخ حارث الضاري رحمه الله منذ البداية، من مآلات العملية السياسية التي أسسها الاحتلال وفق نظام المحاصصة، وقد تأكدت رؤيته ودقة تشخيصه للواقع العراقي، ورفضه المحاصصة والنزاع الطائفي، وحاجة العراق لميثاق وطني شامل ووطني دون تدخل خارجي.

نُجدد تأكيدنا بان العملية السياسية لم ولن تستقر، مالم يتم تعديل مسارها وفق رؤية وطنية شاملة، وتعديلات جذرية بالدستور تُنهى الأزمات المتكررة وتؤسس لبناء الدولة المدنية التي تضمن حقوق جميع العراقيين.

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