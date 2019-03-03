ذكرى الراحل أ.د حسين امين – عدي يوسف مخلص

بتاريخ 2013/3/4 انتقل استاذي وصديقي أ.د.حسين امين الى جوار ربه ومرت الايام بهذه السرعة ولكن ذكراه العطرة باقية وخالدة مهما امتدت الايام التي مرت على رحيله فحبه باق في قلوبنا وقلوب البغداديين لانه كان يحبهم ويحب العراق العظيم والذي سعى لرفع اسمه عاليا بين الامم وذلك بما قام به من المؤتمرات التي عقدها لهذا الغرض عندما كان رئيسا لجمعية المؤرخين والاثاريين في العراق ورئيسا لاتحاد المؤرخين العرب. واخر الاحلام التي لم تتحقق (مع الاسف) كانت تأسيس اتحاد للمؤرخين سماه (منظمة اسيا وافريقيا للمؤرخين) ولدي نسخة من ذلك الحلم الذي فكر به في الشهر الاخير من حياته (رحمه الله) وقد جاء في مسودة المشروع بخطه ما يلي (وللمؤرخين دورهم الفاعل في بناء المجتمع ولابد لهم من القيام بواجبهم الوطني والانساني، لهذا نرى من الضروري نحن ابناء قارتي اسيا وافريقيا انشاء منظمة تجمع المؤرخين في القارتين ليعملوا على تفعيل جهودهم في التعاون الثقافي لتحقيق وايجاد علاقات علمية بين جميع مؤرخي القارتين الاسيوية والافريقية). هذا جزء بسيط وددت ان اذكره بمناسبة ذكرى رحيله وابين به انه كان نشطا محبا للتاريخ والتعاون بين المؤرخين وهو في نهاية حياته رحم الله استاذي أ.د حسين امين واسكنه فسيح جناته، واذا اصابتكم مصيبة فقولوا انا لله وانا اليه راجعون.