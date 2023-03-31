ذكرى الإحتلال وثقافة المقاومة – صلاح الربيعي

أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الأليمة للاحتلال الامريكي للعراق الذي جرى في نيسان عام 2003 حيث شهدت البلاد الكثير من الاحداث العسكرية والأمنية الخطيرة التي انعكست اثارها سلبا على حياة العراقيين وقلبت موازين عيشهم نحو الدمار والمستقبل المجهول وكانت أولى خطوات التدمير هي حل المؤسسة العسكرية العراقية التي تعتبر العمود الفقري لأمن العراق وحفظ سيادته وكرامة شعبه وكذلك حل المؤسسة الاعلامية وعدد من المؤسسات الحكومية المهمة الأخرى اضافة الى قوانين فرضها المحتل على العراقيين تعارضت مع قيمهم الوطنية والانسانية التي يتميزون بها منذ مئات السنين وبالرغم من مضي مايقارب الـ 20 عاما على ذكرى الاحتلال الا أن الأوضاع لم تتغير نحو الأفضل ولم تكن بمستوى طموح العراقيين بعد التغيير بل ازدادت سوءً في كل المفاصل الانسانية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية واذا ماعدنا للايام الاولى للاحتلال فاننا سنقف عند اهم الاحداث التي كان يفرضها الواقع على الساحة السياسية والامنية والعسكرية آنذاك حيث برزت قوى المقاومة العقائدية الواعية للاحتلال وبطريقة نأت بنفسها عن التصعيد بل حاولت بعض قياداتها فتح قنوات الحوار مع اطراف الجهات المحتلة ليس ضعفا منها بل تجنبا للعمل العسكري وما يمكن ان يخلفه هذا العمل من خسائر بالأرواح والممتلكات وطرح مايطلبه الشارع العراقي برفض الاحتلال الذي جاء للبلاد بحجج واهية ثبتت الايام عدم مصداقيتها اذ كان الهدف الرئيس لهذا الاحتلال هو تدمير العراق الذي كان يمثل مصدر قوة للمنطقة العربية وأساسا لهيبتها والعمل على اضعاف المنطقة العربية بالكامل والسيطرة على مقدراتها البشرية وثرواتها الطبيعية لأجل غير معلوم وبعد ان تأكدت قيادات المقاومة في العراق من اهداف الاحتلال المشبوهة اتجهت الى طريق المواجهة دفاعا عن العراق وشعبه الجريح وايصال رسالة للمحتل بان وجوده على الارض العراقية غير مشروع.

أرض العراق

وبشأن تلك الايام تحدث مدير مكتب السيد الشهيد الصدر في الكوت آنذاك الشيخ عبد الجواد العيساوي مستذكرا ايام الاحتلال الذي عاث في أرض العراق دمارا وتخريبا قائلا نحن لسنا بخلاف مع اي طرف كان بشرط ان لاتكون نواياه وأفعاله تمس بالعراقيين وأمنهم وسلامة بلادهم وكرامتهم سيما وأن التشريعات الانسانية والقانونية تجيز لأبناء البلد الذي يتعرض للاحتلال بالمقاومة حتى يرحل المحتل عن البلد الذي قام باحتلاله وأضاف العيساوي نحن لم نكن نسعى للعنف والتصعيد او القتال اذا ماتفهم الطرف المحتل احقيتنا بمقاومته كما اننا سعينا وبكل الطرق السلمية بابعاد المحتل عن المدن ومراكز المحافظات كون ذلك يشكل استفزازا للشعب ويثير حفيظته كما يدفع الرافضين للاحتلال الى الاحتكاك المباشر مع القوات المحتلة ويصعد من حالة التوتر في الميدان بين فصائل المقاومة وقوات المحتل العسكرية ومن يساندها او يقف معها وفي معرض حديثه في ذكرى الاحتلال أوضح العيساوي لقد كانت مدينة الكوت في محافظة واسط مسرحا للعمليات العسكرية التي كانت تجري على مدار الساعة منها العمليات الجوية لقوات التحالف الدولي وعمليات عسكرية على الارض وفي مختلف المدن والقصبات مما خلف ذلك خسائر بين الطرفين بالافراد والمعدات وهذا قد ترك اثرا مؤلما لاهالي مدينة الكوت واقضيتها ونواحيها وشل حركة الناس في الشوارع والاسواق المحلية وشحت خلال تلك الاحداث المواد الغذائية الاساسية ومياه الشرب وانعدم الأمن وحلت الفوضى وساد الارتباك في معظم مناطق المحافظة ولو لا حكمة وصبر قيادات المقاومة انذاك لتضاعفت الخسائر والاضرار لأبعد الحدود وبعد مرور تلك السنوات لم يكن الوضع مرضيا للشعب العراقي بعد ان عمد المحتل الى فرض ارادته على العراقيين من خلال الدستور الاعرج الذي لم يكن لصالح العراقيين او ليضمن حقوقهم وانما جاء لخدمة اهداف المحتل والفاسدين الذين يعملون معه وبين العيساوي ( اننا مازلنا نتطلع الى خلاص البلاد من القوات المحتلة وتحميلهم المسئولية الكاملة عن كل الدمار والخراب الذي حل في البلاد ونطالب بمحاسبة بوش ومن وقف معه باحتلال العراق واحالتهم الى المحكمة الدولية كمجرمي حرب ومطالبتهم بالتعويض المادي والمعنوي للعراقيين الذين مازالوا يعانون بسبب هذا الاحتلال ).

كما نطالب جميع الاطراف السياسية الحاكمة للعراق اليوم بالعمل الجاد على وضع الية محددة ووقت معلوم لاخراج المحتل من العراق واعادة البلاد تحت ادارة وطنية شجاعة مخلصة منبثقة من رحم الشعب العراقي تضمد جراح العراقيين وتضمن حقوقهم الانسانية والوطنية والعمل على تداول السلطة بطرق سلمية ديمقراطية غير مرتبطة بأجندات أجنبية مشبوهة وعلى جميع الاطراف المتصدية للمشهد السياسي ان تتفهم ارادة العراقيين وطموحاتهم في بناء العراق والحفاظ على سيادته وابعاده عن كل التجاذبات السياسية الدولية والاقليمية التي يمكن ان تزعزع امنه وتعرض استقراه الى الخطر وتذهب بمستقبله الى طريق مجهول .