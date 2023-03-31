ذات الرجع – سعد البيتنكس

عـذَرتُكَ

و

عَـذلْـتـُكَ

من زمـنٍ احتـدمَ فيهِ الأسى

سِيَّانِ امسنا ويومنـا

رابـني الـرَّجْعِ

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ

كــُـل شيء في الـوجـود كان موجود

فوضى الأفكار

لم يـاتوا بـجديـد

حتـى الوردة المهداة الى الغانية

حتى الخَليلانِ

كلُ ما فاض من مكامنهُم

بعض ثقافات و خردوات نطق

حدث من قبل آلاف السنين

حتى أشعارنا

هو نفس الشعور

قالهُ من قبل قيس وَهُوَ مَكْظُومٌ

تتلمسَ

نتلمسَ الكون,,,, ذَاتِ الرَّجْعِ

مولودٌ ملفوفٌ بخرقةٍ بيضاء

ميتٌ ملفوفٌ بكفنٍ ابيض

هذا يرجع الى باطن الارض

وذاكَ يرجع الى فوق الارض

هُنا قتلوا هُنا ذهبوا هُنا ناموا.

هنا ,, هنا … هنا .

هنا المربد

هنا البصرة

وهنا كان الشعراء يجتمعون

هناك كان المتنبى ,وقرطاسهُ

والفرزدق ,هذا الذي تعرفهُ

واليوم , اليوم

ياس وعارف وعمر ووليد وعماد

وانا الحشري

كل شىء ينعاد

كأننا في تناسخ ورجعات

لم ناتي بجديد

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

ذَاتِ الرَّجْعِ

كل شىء رجع رجع

الرجع

– تركيا